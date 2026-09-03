Mỹ đánh giá rau "tốt bậc nhất thế giới", ở Việt Nam mọc um tùm như cỏ

Đó chính là bồ công anh!

Nhiều người nghĩ, bồ công anh chỉ là một loại cỏ dại mà không hề biết tới hương vị hấp dẫn cùng những lợi ích sức khỏe quan trọng của nó.

Lợi ích vàng từ cây bồ công anh

Bảng xếp hạng "Trái cây và rau củ giàu dinh dưỡng nhất" (Powerhouse Fruits and Vegetables - PFV) được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố trên tạp chí y khoa uy tín Preventing Chronic Disease đánh giá rất cao giá trị dinh dưỡng của bồ công anh.

Bồ công anh mọc dại nhưng từ lá, thân, rễ... đều hữu ích (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu do Giáo sư Jennifer Di Noia thuộc Đại học William Paterson (Mỹ) chủ trì, đánh giá dựa trên "mật độ dinh dưỡng" (hàm lượng 17 vi chất thiết yếu như vitamin A, C, K, sắt, canxi, chất xơ... trên mỗi 100 calo). Trong tổng số 47 loại thực phẩm đạt tiêu chuẩn, bồ công anh đứng thứ 16 với 46,34 điểm. Thậm chí vượt qua nhiều loại rau quen thuộc như cải bắp, bông cải xanh hay cải bó xôi.

Bồ công anh với người Việt thường được nhớ đến như thảo mộc được sử dụng nhiều trong y học cổ truyền. Nhưng thực tế, bạn cũng có thể sử dụng lá của loại cây này để đưa vào chế độ ăn uống mỗi ngày để vừa ăn ngon vừa chủ động bảo vệ sức khỏe. Đó là lý do bồ công anh được nhiều quốc gia tận dụng trong ẩm thực, gồm cả Mỹ hay Trung, Nhật, Hàn. Điều đáng nói là loại cây này mọc dại nhiều ở Việt Nam.

Từ ngày mai, hãy thêm bồ công anh vào chế độ ăn uống hàng ngày để nhận được những lợi ích nổi bật như:

Giàu vitamin và khoáng chất

Ngoài lá, các bộ phận khác của cây bồ công anh, chẳng hạn như rễ, cũng chứa các chất dinh dưỡng có lợi. Cây bồ công anh là một nguồn giàu Vitamin A, B6, C và K. Những vitamin này thúc đẩy thị lực, làn da, hệ thống miễn dịch, trao đổi chất, tổng hợp protein. Bồ công anh cũng chứa các khoáng chất quan trọng như canxi, đồng, sắt, magiê và kali.

Giảm nguy cơ ung thư

Bồ công anh có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon (Ảnh minh họa)

Một nghiên cứu cho thấy rằng sử dụng chiết xuất rễ cây bồ công anh góp phần ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tế bào ung thư vú, đồng thời làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư ở mô gan, ruột kết và dạ dày.

Chống viêm hiệu quả

Trong cây bồ công anh có một số hợp chất như polyphenol mà bồ công anh có thể giảm viêm hiệu quả. Một số nghiên cứu về ống nghiệm ghi nhận các dấu hiệu viêm giảm đáng kể trong các tế bào được điều trị bằng các hợp chất chiết xuất từ bồ công anh.

Giảm huyết áp

Loại rau này giàu hàm lượng kali, do đó có thể giúp giảm huyết áp. Theo một nghiên cứu gần đây về tác dụng của bồ công anh cho thấy, lá bồ công anh cũng được cho là có tác động tích cực đến hệ tim mạch do hàm lượng kali cao có trong nó. Tốt nhất bạn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để xác định chế độ ăn uống và thói quen tốt nhất để điều chỉnh huyết áp.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Bồ công anh có thể tăng cường hệ thống miễn dịch và cung cấp một số biện pháp bảo vệ chống lại virus và vi khuẩn. Bồ công anh chứa lượng lớn vitamin C và các vi chất dinh dưỡng khác hỗ trợ hệ thống miễn dịch của chúng ta, ngăn chặn sự tấn công của virus có hại.

Tốt cho gan

Y học cổ truyền từ lâu đã dùng bồ công anh nhờ tính mát giúp thanh nhiệt, giải độc và chữa chứng nóng gan, vàng da. Đến nay, y học hiện đại chứng minh các hoạt chất flavonoid và taraxacin trong lá, rễ loài cây này giúp kích thích tiết dịch mật, trung hòa gốc tự do và bảo vệ màng tế bào gan khỏi tổn thương. Nhờ đó, loại rau dại này hỗ trợ giải độc, giảm viêm và cải thiện chức năng gan rất hiệu quả.

Trà bồ công anh rất tốt cho gan, giảm cân, an thần, thải độc cơ thể (Ảnh minh họa)

Tốt cho xương khớp

Ngoài canxi, lá bồ công anh còn chứa vitamin K và magie, cả hai đều giúp tăng cường sức khỏe của xương. Vitamin K là một loại vitamin tan trong chất béo giúp thúc đẩy quá trình hình thành xương, trong khi magie hỗ trợ điều hòa canxi trong cơ thể. Các nguồn dinh dưỡng hỗ trợ xương phong phú trong chế độ ăn uống, chẳng hạn như canxi, vitamin K và magiê, có thể làm giảm nguy cơ gãy xương và tăng cường sức khỏe tổng thể của xương.

Giảm cân hiệu quả

Nghiên cứu chỉ ra rằng, bồ công anh có thể làm giảm sự hấp thụ chất béo và tăng tốc độ trao đổi chất. Bồ công anh chứa các chất xơ lành mạnh hỗ trợ tiêu hóa và sức khỏe đường ruột, điều này cũng giúp điều chỉnh cân nặng.

Gợi ý chế biến bồ công anh tốt cho sức khỏe

Bạn có thể tham khảo một số công thức tận dụng loại rau "tốt bậc nhất thế giới" này vào chế độ chăm sóc sức khỏe hàng ngày:

1. Trà bồ công anh

- Bồ công anh tươi rửa sạch, cắt khúc dài khoảng 2-3cm.

- Phần rễ, thân, hoa và lá của bồ công anh sau đó mang phơi khô hoặc bạn có thể đem đi sấy để giữ được hương vị tốt nhất.

- Tiếp đó, ạn có thể hãm nước như làm trà thông thường để uống.

- Để tăng thêm hương vị, công dụng của trà bồ công anh, bạn có thể kết hợp với một chút mật ong. Trà bồ công anh có vị độc đáo, giàu dinh dưỡng và giúp cho thải độc gan tốt. Tuy nhiên, dù trà bồ công anh tốt nhưng mọi người lưu ý không nên uống lạnh. Bởi bồ công anh có tính lạnh nên nếu uống trà bồ công anh lạnh dễ gây tiêu chảy, tốt nhất nên uống ấm hoặc nóng. Ngoài ra, chỉ nên dùng khoảng 3-5g bồ công anh khô pha thành nước uống, không uống quá nhiều.

2. Món rau bồ công anh xào tỏi

Nguyên liệu: Lá bồ công anh, tỏi, chanh tươi; gia vị hạt nêm, mắm, dầu ăn, mì chính…

Khi xào, chỉ nên lấy phần lá non của rau bồ công anh (Ảnh minh họa)

Cách làm:

- Bước 1: Rửa sạch lá bồ công anh, để ráo nước. Tỏi bóc vỏ đập dập rồi cho vào chảo mỡ phi nóng thơm. Tiếp đó cho lá bồ công anh vào xào với lửa to, đảo nhanh tay để cho rau xanh.

Bước 2: Nêm gia vị mắm, hạt nêm, mì chính… đảo đều lại khoảng 3 - 5 phút là được. Khi rau đã chín cho ra đĩa rồi vắt chanh, dùng đũa đảo đều là có thể thưởng thức. Món ăn nên được ăn nóng để đảm bảo độ ngon, ngọt.

Dù món này ngon cũng chỉ nên ăn 1 - 2 bữa/tuần, mỗi lần khoảng 100g - 150g lá tươi (khoảng 1 đĩa nhỏ). Cần kểm soát lượng dầu mỡ. Người hay lạnh bụng, dễ tiêu chảy, người huyết áp thấp hoặc đang dùng thuốc chống đông máu không nên ăn nhiều.

Tổng hợp