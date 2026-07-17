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Mỹ ký hợp đồng thanh lý tàu sân bay hạt nhân đầu tiên trên thế giới

| | Tài chính quốc tế

 Hải quân Mỹ đã trao hợp đồng trị giá 418 triệu USD để thanh lý tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Enterprise (CVN-65).

Thông tin này được đăng tải trên trang Defence Blog, nhà thầu thi công là NorthStar Maritime Dismantlement Services của Vernon, Vermont. Chi phí tháo dỡ cuối cùng thấp hơn khoảng 118 triệu USD so với dự toán ban đầu .

Được đưa vào biên chế năm 1961, USS Enterprise trở thành một con tàu độc nhất vô nhị - đây là tàu sân bay duy nhất trong lịch sử được trang bị 8 lò phản ứng hạt nhân cùng lúc.

Giải pháp kỹ thuật này mang lại cho con tàu những đặc tính vượt trội, nhưng đồng thời cũng làm phức tạp đáng kể việc tháo dỡ trong tương lai.

Trong hơn 5 thập kỷ phục vụ, chiến hạm này đã tham gia vào nhiều sự kiện quan trọng trong lịch sử hải quân Mỹ.

Con tàu từng tham gia chiến đấu trong cuộc Khủng hoảng tên lửa vùng Caribe, và sau vụ tấn công ngày 11/9, nó liên tục tham gia các hoạt động trong cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu.

Tàu Enterprise chính thức ngừng hoạt động vào năm 2012. Đến năm 2017, nhiên liệu hạt nhân đã được tháo dỡ hoàn toàn, nhưng sau đó nó vẫn nằm tại nhà máy đóng tàu Newport News ở Virginia nhiều năm trong khi Hải quân Mỹ tìm kiếm phương pháp xử lý an toàn và tiết kiệm chi phí nhất.

Một số chuyên gia và những người đam mê đã ủng hộ việc bảo tồn chiếc tàu sân bay huyền thoại này như một hiện vật bảo tàng. Năm 2021, Hiệp hội Hạt nhân Mỹ thậm chí đã công nhận nó là "Di tích Lịch sử Hạt nhân".

Tàu sân bay USS Enterprise (CVN-65).

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ đã từ bỏ ý tưởng này, kết luận rằng do 8 lò phản ứng được tích hợp sâu vào cấu trúc thân tàu, chúng không thể được tháo dỡ một cách an toàn mà vẫn đảm bảo con tàu phù hợp để trưng bày trong bảo tàng.

Khi công việc bắt đầu, tất cả vật liệu chế tạo tàu sân bay sẽ được phân loại cẩn thận.

Thép thông thường và các kết cấu an toàn khác sẽ được gửi đi tái chế, trong khi vật liệu nguy hiểm, bao gồm chất thải phóng xạ mức độ thấp còn lại sau khi tháo dỡ lò phản ứng sẽ được đóng gói đặc biệt và vận chuyển đến cơ sở lưu trữ và doanh nghiệp được cấp phép chuyên xử lý rác thải hạt nhân.

Dự kiến khoảng 35.000 tấn thép thu hồi từ việc tháo dỡ tàu USS Enterprise sẽ được tái sử dụng, một phần trong số kim loại này dùng trong việc chế tạo tàu kế nhiệm của nó - tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Ford cũng mang tên USS Enterprise (CVN-80).

Hải quân Mỹ nhấn mạnh việc tháo dỡ chiếc USS Enterprise sẽ là một dự án thử nghiệm nhằm phát triển công nghệ và quy trình cho việc ngừng hoạt động các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz trong tương lai.

Theo Defence Blog
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Theo Sao Đỏ

Giáo dục & thời đại

Từ Khóa:
tàu sân bay

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