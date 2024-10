Mỹ mở rộng trừng phạt Iran

Động thái trên của Mỹ diễn ra sau cuộc tấn công tên lửa của Iran vào Israel hôm 1/10 vừa qua. Việc Mỹ mở rộng trừng phạt đã bổ sung thêm dầu mỏ và hóa dầu vào lệnh trừng phạt Iran - một sắc lệnh hành pháp của Mỹ nhắm vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế Iran để phản đối việc Chính phủ ở Tehran tài trợ cho các chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã xác định 16 thực thể (bị trừng phạt) và 17 tàu là tài sản bị phong tỏa do có liên quan đến việc vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm hóa dầu, hỗ trợ Công ty Dầu khí Quốc gia Iran.



Báo The National News của Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) mới đây đã đăng bài viết đánh giá về hậu quả của một cuộc tấn công tiềm tàng do Israel thực hiện nhắm vào các cơ sở năng lượng của Iran. Theo bài viết, cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông có thể đe dọa an ninh của các quốc gia trong khu vực - nguồn cung cấp năng lượng quan trọng toàn cầu.

Giới phân tích đã chỉ ra một loạt mối đe dọa và các kịch bản có thể xảy ra liên quan đến những căng thẳng Israel - Iran hiện nay. Các biện pháp trừng phạt tăng cường của Mỹ đối với Iran có thể khiến lượng dầu xuất khẩu từ quốc gia Trung Đông này giảm ít nhất 0.5 triệu thùng mỗi ngày.

Cơ sở lọc dầu của Iran trên đảo Khark. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Những cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở dầu mỏ của Iran - bao gồm cả các nhà máy lọc dầu - có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng, cũng như nguồn cung cấp nhiên liệu trong nước của Tehran.

Còn theo tờ Financial Times, bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel làm gián đoạn lượng xuất khẩu 1,7 triệu thùng dầu/ngày của Tehran đều sẽ gây hậu quả cho thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, bất kỳ cuộc trả đũa nào của Iran nhằm vào các đối thủ xuất khẩu dầu ở Trung Đông thậm chí còn gây nhiều biến động hơn nữa.

Trước đó, Israel thề sẽ đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran hôm 1/10. Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Israel nên tìm kiếm giải pháp thay thế như tấn công cơ sở dầu mỏ của Iran. Các quốc gia vùng Vịnh đang vận động Washington ngăn chặn Israel tấn công cơ sở dầu mỏ vì họ lo ngại cơ sở của chính họ sẽ bị các lực lượng ủy nhiệm của Tehran tấn công nếu xung đột leo thang.