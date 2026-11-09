Mỹ nhân 33 tuổi phim "Hoàng hậu tái hôn" gây sốt vì vóc dáng ấn tượng: Không nhịn ăn, từng tập 1.000 lần squat mỗi ngày để giữ dáng

Bộ phim truyền hình Hàn Quốc Hoàng hậu tái hôn ( The Remarried Empress ) trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội nhờ dàn diễn viên nổi tiếng, trang phục lộng lẫy cùng những tình tiết cung đấu đầy kịch tính. Trong đó, Lee Se-young gây chú ý khi hóa thân thành Rashta - nhân vật có vẻ ngoài ngây thơ, đáng thương nhưng ẩn chứa nhiều tham vọng.

Không chỉ gây ấn tượng với diễn xuất, Lee Se-young còn thu hút sự quan tâm nhờ vóc dáng thon gọn, săn chắc trong những bộ trang phục cầu kỳ. Ở tuổi 33, nữ diễn viên từng chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị về thói quen ăn uống và tập luyện của mình. Đằng sau hình thể được chăm chút ấy là những nguyên tắc đáng chú ý, dù không phải bí quyết nào cũng phù hợp để mọi người áp dụng nguyên xi.

Bí quyết 1: Không cố tình nhịn ăn, ưu tiên chế độ dinh dưỡng cân bằng

Trong việc kiểm soát cân nặng, Lee Se-young không lựa chọn phương pháp ăn kiêng cực đoan hay cố tình để bản thân rơi vào trạng thái đói bụng.

Thay vì mỗi ngày đều ép mình kiểm soát nghiêm ngặt lượng calo, cô cho rằng sau một bữa ăn thịnh soạn, có thể lựa chọn những bữa ăn thanh đạm hơn vào ngày hôm sau. Việc linh hoạt điều chỉnh chế độ ăn và mức độ hoạt động hằng ngày giúp duy trì sự cân bằng, qua đó hỗ trợ kiểm soát vóc dáng lâu dài.

Bí quyết 2: Chế độ ăn theo Bát thể

Trong chương trình truyền hình nổi tiếng You Quiz on the Block, Lee Se-young từng chia sẻ thói quen ăn uống khá đặc biệt: một khi đã thích món nào, cô có thể ăn món đó liên tục mỗi ngày cho đến khi hoàn toàn chán mới thôi.

Nữ diễn viên kể rằng từng nghe lời khuyên của một tiền bối và đi kiểm tra thể chất theo phương pháp Bát thể trong y học cổ truyền Hàn Quốc. Kết quả được cô chia sẻ cho thấy mình thuộc nhóm “Kim âm thể chất”, được cho là không phù hợp với thịt và các loại rau củ dạng rễ, mà nên ưu tiên hải sản cùng rau lá.

Do việc gọi đồ ăn khi quay phim khiến cô khó lựa chọn các món như sashimi, Lee Se-young từng ăn cơm mực hoặc canh mực nấu củ cải trong nhiều tuần liên tiếp.

Cô cũng tiết lộ từng mê món mì lạnh đậu nành Hàn Quốc (kongguksu) đến mức ăn mỗi ngày suốt một năm. Sau khi ăn đến phát ngán, cô không còn động đến món này trong 3-4 năm tiếp theo.

Khi được hỏi lý do, nữ diễn viên giải thích rằng việc phải đau đầu suy nghĩ hôm nay ăn gì khiến cô cảm thấy căng thẳng. Vì vậy, một khi đã quyết định được món muốn ăn, cô sẽ thoải mái ăn món đó liên tục. Thói quen vừa kỳ lạ vừa chân thật này khiến người dẫn chương trình bật cười.

Bát thể là gì?

Bát thể là một lý thuyết dưỡng sinh cá nhân hóa phổ biến trong một bộ phận thực hành y học cổ truyền Hàn Quốc. Phương pháp này dựa trên quan niệm về sự khác biệt trong chức năng các cơ quan nội tạng để chia con người thành tám nhóm thể chất, gồm Mộc đức, Mộc dương, Kim đức, Kim âm, Thổ đức, Thổ dương, Thủy đức và Thủy âm.

Mỗi nhóm được cho là có danh sách thực phẩm nên ăn hoặc cần hạn chế riêng. Chẳng hạn, theo cách phân loại được Lee Se-young chia sẻ, người thuộc nhóm Kim âm nên ưu tiên hải sản và rau lá xanh, đồng thời hạn chế một số loại thịt và rau củ giàu tinh bột.

Tuy nhiên, những khuyến nghị này thuộc hệ thống lý luận y học cổ truyền, chưa có đủ bằng chứng khoa học chất lượng cao để khẳng định hiệu quả trong việc thúc đẩy chuyển hóa, cải thiện tiêu hóa hay giảm cân. Không nên tự ý loại bỏ các nhóm thực phẩm quan trọng chỉ dựa trên kết quả phân loại thể chất.

Bí quyết 3: Tập nhu thuật Brazil kết hợp Pilates

Về vận động, Lee Se-young lựa chọn kết hợp nhu thuật Brazil với Pilates – hai bộ môn có đặc điểm tập luyện khác nhau.

Nhu thuật Brazil là môn võ đối kháng đòi hỏi người tập sử dụng nhiều nhóm cơ, phối hợp sức mạnh, sức bền, khả năng kiểm soát cơ thể và phản xạ. Tùy cường độ tập luyện, bộ môn này có thể giúp tăng tiêu hao năng lượng, cải thiện sức bền và khả năng phối hợp vận động.

Trong khi đó, Pilates tập trung vào kiểm soát chuyển động, tăng cường sức mạnh cơ trung tâm, cải thiện tư thế và độ linh hoạt. Tập luyện đều đặn có thể hỗ trợ cơ thể vận động ổn định hơn, đồng thời cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Sự kết hợp giữa hai bộ môn giúp đa dạng hóa hình thức vận động, thay vì chỉ tập trung vào một nhóm cơ hoặc một kiểu bài tập. Tuy nhiên, không có phương pháp nào có thể bảo đảm loại bỏ mỡ thừa ở một vùng cụ thể hay tạo ra vóc dáng giống hệt người nổi tiếng.

Bí quyết 4: Từng tập 1.000 lần squat mỗi ngày

Cũng trong chương trình You Quiz on the Block, Lee Se-young từng kể một câu chuyện dở khóc dở cười về việc tập luyện. Để nâng cao thể lực, cô có thời điểm thực hiện tới 1.000 lần squat mỗi ngày.

Theo lời kể của nữ diễn viên, cường độ tập luyện quá cao khiến cơ thể trở nên săn chắc rõ rệt. Có lần tham dự đám cưới bạn bè, cô định ôm con của một người bạn nhưng đứa trẻ lại bật khóc khi chạm vào phần cơ bắp rắn chắc của cô.

Sau tình huống đáng nhớ đó, Lee Se-young dành khoảng một năm để điều chỉnh cường độ tập luyện và thư giãn cơ thể, giúp giảm cảm giác căng cứng ở chân.

Squat có lợi ích gì? Mỗi ngày nên tập bao nhiêu lần?

Squat là bài tập tác động chủ yếu đến cơ mông, cơ đùi trước và các nhóm cơ hỗ trợ ở phần thân dưới. Khi thực hiện đúng kỹ thuật, bài tập có thể giúp tăng sức mạnh, cải thiện khả năng vận động và hỗ trợ duy trì khối cơ.

Tuy nhiên, tập 1.000 lần squat mỗi ngày không phải mục tiêu cần thiết đối với đa số mọi người. Khối lượng tập quá lớn so với khả năng có thể gây mệt mỏi, đau nhức hoặc làm tăng nguy cơ chấn thương do quá tải.

Với người mới bắt đầu, có thể thử 2-3 hiệp, mỗi hiệp 8-12 lần, sau đó điều chỉnh theo thể lực và khả năng phục hồi. Người đã quen tập luyện có thể tăng dần số lần hoặc mức kháng lực khi kỹ thuật đã vững vàng.

Điều quan trọng là giữ tư thế đúng, tăng cường độ từ từ và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Giãn cơ hoặc sử dụng con lăn massage có thể giúp cải thiện cảm giác căng cơ ở một số người, nhưng không có bằng chứng cho thấy những biện pháp này ngăn cơ bắp “vón cục” hay bảo đảm tạo ra đôi chân thon dài.

Squat cũng không thể giúp giảm mỡ riêng ở đùi. Muốn thay đổi thành phần cơ thể, cần kết hợp vận động phù hợp, chế độ ăn cân bằng và thói quen sinh hoạt lành mạnh.