Mỹ nhân đóng 1 phim nhận cát xê 325 tỷ: Gương mặt hoàn hảo nhất châu Á, cả nam lẫn nữ đều mê mẩn

Sinh năm 1988 tại Nam Kinh (Giang Tô), Nghê Ni lớn lên trong một gia đình trí thức, không có ai hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, ngay từ nhỏ cô đã bộc lộ năng khiếu múa và thường xuyên đạt giải tại các cuộc thi văn nghệ ở trường. Thấy con gái yêu thích nghệ thuật, gia đình cũng tạo điều kiện để cô theo học các bộ môn năng khiếu thay vì ép buộc theo con đường học thuật.

Trong thời gian học ngành Truyền thông tại Đại học Truyền thông Trung Quốc, bước ngoặt lớn nhất cuộc đời Nghê Ni đã đến khi cô lọt vào mắt xanh của đạo diễn Trương Nghệ Mưu trong đợt tuyển diễn viên quy mô lớn cho Kim Lăng Thập Tam Thoa. Để chuẩn bị cho vai diễn đầu tay, Nghê Ni trải qua gần 3 năm đào tạo khắt khe về diễn xuất, lễ nghi, tiếng Anh và cả phương ngữ Nam Kinh. Thành quả là màn hóa thân thành Ngọc Mặc nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn.

Ra mắt cuối năm 2011, Kim Lăng Thập Tam Thoa trở thành quán quân phòng vé Trung Quốc với doanh thu khoảng 600 triệu NDT, đồng thời được lựa chọn đại diện Trung Quốc tranh giải Oscar và từng góp mặt trong danh sách đề cử Quả cầu Vàng ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc. Nhờ bộ phim này, Nghê Ni chính thức gia nhập hàng ngũ "Mưu nữ lang", nối bước những đàn chị đình đám như Củng Lợi, Chương Tử Di hay Châu Đông Vũ.

Trong hơn một thập kỷ sau đó, nữ diễn viên liên tục góp mặt ở nhiều dự án điện ảnh ăn khách như Năm Tháng Vội Vã, Ngộ Không Kỳ Truyện, Chuyên Gia Gỡ Bom 2, Cô Ấy Mất Tích... Các bộ phim đều đạt doanh thu khả quan hoặc gây tiếng vang, nhưng bản thân Nghê Ni hiếm khi trở thành tâm điểm. Không ít khán giả nhận xét cô rơi vào tình trạng "phim hot nhưng người không hot", các vai diễn thiếu điểm nhấn để tạo dấu ấn lâu dài.

Ở lĩnh vực truyền hình, thành tích của Nghê Ni cũng khá khiêm tốn. Thiên Thịnh Trường Ca (2018) đóng cùng Trần Khôn từng được đánh giá rất cao về chất lượng nhưng thất bại về rating. Thời điểm đó, truyền thông Trung Quốc từng lan truyền thông tin nữ diễn viên nhận mức cát-xê lên tới 98 triệu NDT (khoảng 325 tỷ đồng) cho bộ phim, con số gây chấn động làng giải trí. Tuy nhiên, mức thù lao này chưa từng được phía nghệ sĩ xác nhận. Sau đó, Nghê Ni tiếp tục xuất hiện trong các dự án như Lưu Kim Tuế Nguyệt, Dạ Lữ Nhân, Tây Xuất Ngọc Môn... Dù được đánh giá tiến bộ về diễn xuất, cô vẫn chưa có một tác phẩm tạo nên hiện tượng toàn châu Á.

Đến năm 2026, Nghê Ni vẫn là gương mặt được nhiều đạo diễn ưu ái trong các dự án điện ảnh và truyền hình chất lượng, đồng thời duy trì vị thế ngôi sao hạng A ở mảng quảng cáo và thời trang. Tuy nhiên, điều mà công chúng chờ đợi ở cô vẫn là một vai diễn mang tính bùng nổ để xứng đáng với những kỳ vọng từ ngày mới bước ra từ "lò" Trương Nghệ Mưu.

Nếu sự nghiệp diễn xuất chưa thật sự đạt đến đỉnh cao thì nhan sắc lại là điều gần như không ai phủ nhận ở Nghê Ni. Sở hữu gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, ánh mắt sắc sảo cùng thần thái vừa cổ điển vừa hiện đại, cô được đánh giá là một trong những mỹ nhân mang đậm chất điện ảnh nhất Cbiz. Không ít đạo diễn từng nhận xét Nghê Ni là kiểu diễn viên "máy quay càng quay càng đẹp".

Năm 2019, tạp chí thời trang I-Magazine bình chọn Nghê Ni là người sở hữu "Gương mặt hoàn hảo nhất châu Á", vượt qua nhiều biểu tượng nhan sắc đình đám trong khu vực. Danh hiệu này giúp cô càng củng cố vị thế biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Song song với đó, Nghê Ni cũng là một trong những tiểu hoa có tài nguyên thời trang hàng đầu. Cô liên tục xuất hiện tại các Tuần lễ thời trang quốc tế, trở thành đại sứ hoặc gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu xa xỉ và thường xuyên góp mặt trong danh sách sao mặc đẹp của truyền thông Trung Quốc.

Không chỉ được công chúng yêu mến, Nghê Ni còn nổi tiếng vì... khiến cả đồng nghiệp nữ cũng "đổ gục". Trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người còn hài hước gọi cô là "chồng quốc dân" nhờ khí chất mạnh mẽ, phong thái vừa lạnh lùng vừa quyến rũ. Trong quá trình hợp tác với Lưu Thi Thi ở Lưu Kim Tuế Nguyệt, cả hai tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ khiến nhiều khán giả "đẩy thuyền". Những khoảnh khắc thân thiết của Nghê Ni với Angelababy, Dương Mịch, Cảnh Điềm, Tăng Lê hay nhiều mỹ nhân khác cũng thường xuyên gây sốt trên mạng xã hội vì visual quá nổi bật.