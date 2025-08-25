Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

25-08-2025 - 12:50 PM | Lifestyle

Từng là mỹ nhân đình đám, thậm chí được xem là đối thủ của Lưu Diệc Phi nhưng hiện nữ diễn viên này không còn đóng phim để tập trung cho bán hàng online.

Trong Thiên long bát bộ , nhân vật Thiên Sơn Đồng Lão Là người bí hiểm đặc biệt. Đây là chủ nhân cung Linh Thức, vốn là lão bà nhưng lại mang hình hài của một cô bé. Người thể hiện thành công nhất nhân vật này trong loạt phim chính là diễn viên Thư Sướng.

Khi được mời đảm nhận vai diễn khó này, Thư Sướng mới 15 tuổi. Trong phim, cô không những hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình mà còn tô điểm cho nhân vật Hư Trúc sinh động hơn.

Đây cũng là vai diễn bước ngoặt trong sự nghiệp của Thư Sướng, đưa cô lên hàng sao hạng A và được hâm mộ khắp đại lục và châu Á.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 1.

Thiên Đồng Sơn Lão do Thư Sướng đóng được đánh giá thành công nhất từ trước đến nay.

Sinh năm 1987, Thư Sướng bắt đầu bước chân vào nghề diễn khi mới lên 5 tuổi. Năm 13 tuổi, Thư Sướng đóng Hoàng Cung Bảo Bối và trở thành cái tên quốc dân, được khen nhan sắc "khuynh quốc khuynh thành".

Sau Thiên long bát bộ , tên tuổi của Thư Sướng càng bùng nổ hơn nữa khi tham gia vào Kim phấn thế gia, Chiếc điện thoại thần kỳ. Thời điểm đó, cô không chỉ có nhan sắc xinh đẹp mà diễn xuất linh động, khí chất hợp cả cổ trang lẫn hiện đại cũng giúp nữ diễn viên nàng trở thành cái tên được nhiều đạo diễn ưu ái.

Cô từng được mệnh danh là đối thủ của Lưu Diệc Phi vì bên cạnh tài năng, người đẹp cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Những năm đầu thế kỷ 21, Thư Sướng thậm chí được đánh giá cao hơn hẳn Dương Mịch, Lưu Thi Thi hay Đường Yên. Cô được xếp vào hàng mỹ nữ “thống trị” màn ảnh Hoa ngữ .

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 2.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 3.

Nhan sắc từng làm khuynh đảo làng giải trí Hoa ngữ của Thư Sướng.

Từ năm 2009, sự nghiệp của Thư Sướng có dấu hiệu đi xuống. Cô đa phần xuất hiện với vai nữ phụ, ít được làm nữ chính. Sở hữu tài năng diễn xuất và ngoại hình xinh đẹp nhưng Thư Sướng lại không thể giữ được sức hút. Cô bỗng dưng bị chìm giữa rừng người đẹp Hoa ngữ, thậm chí bị những bạn đồng trang lứa qua mặt.

Sự nghiệp diễn xuất gặp khó khăn, Thư Sướng từng quyết định quay lại giảng đường đại học.

Năm 2017, Thư Sướng âm thầm rút lui khỏi màn ảnh. Cô chuyển sang công việc khác, thử sức với bán hàng online .

Nhờ có duyên với công việc này, Thư Sướng nhanh chóng kiếm về doanh thu lớn. Mỗi buổi phát sóng của nữ diễn viên có hơn 1,3 triệu người theo dõi. Có những tháng cô tháng kiếm được tới 300 tỷ đồng. Có giai đoạn một quý, nữ diễn viên thậm chí thu về 40 triệu USD (hơn 1000 tỷ đồng). Điều này khiến cô được mọi người đặt biệt danh là "nữ hoàng livestream" của Trung Quốc.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 4.

Thư Sướng có duyên với nghề bán hàng online.

Kiếm được nhiều tiền song nữ diễn viên áp lực với công việc, thậm chí từng khóc trên livestream vì một ngày phải làm đến 13 tiếng, thức đến sáng để bán hàng.

Chia sẻ với tờ Sohu, mỹ nhân 8X chia sẻ livestream bán hàng là sự chuyển hướng sự nghiệp mới của cô. Thư Sướng từng thổ lộ cô vẫn mong muốn được trở lại diễn xuất. Tuy vậy nữ diễn viên nổi tiếng một thời thừa nhận gặp khó khăn trong việc tìm kiếm kịch bản khi bước sang tuổi trung niên.

Ở tuổi 37, cô bắt đầu nhận lời quay những tiểu phẩm với mức lương hàng ngày chỉ khoảng 20.000 nhân dân tệ.

Đầu năm 2025, nữ diễn viên công bố một vở kịch mới trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi cô đăng tải về hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, doanh thu của dự án này vẫn chưa thực sự lạc quan.

Những khán giả từng ủng hộ Thư Sướng rất mong cô có thể sớm trở lại với phim truyền hình và có vai diễn được yêu thích để tìm lại hào quang.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 5.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 6.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 7.

Mỹ nhân 'Thiên long bát bộ' sự nghiệp sa sút, giờ bán hàng online kiếm tiền tỷ- Ảnh 8.

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTCnews

thiên Long bát bộ

