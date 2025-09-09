Mỹ nhân Việt được chồng đại gia hơn 26 tuổi tặng căn hộ 10 tỷ view biển trong ngày sinh nhật

Từ khi công khai mối quan hệ, người mẫu Phan Như Thảo nhiều lần phải lên tiếng đính chính thông tin tiêu cực liên quan tới mối quan hệ với chồng đại gia hơn 26 tuổi. Vượt qua nhiều sóng gió, cặp đôi vẫn gắn bó bên nhau cho tới hiện tại.

Trên trang cá nhân, Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường của gia đình nhỏ. Trong dịp sinh nhật tuổi 37, người mẫu sinh năm 1988 hạnh phúc khi được đại gia Đức An tặng căn hộ sang trọng trong một dự án nghỉ dưỡng.

Cô vui mừng viết trên trang cá nhân: "Xin cám ơn quà sinh nhật của người yêu Đức An ạ. Yêu yêu 1000 năm nhé". Được biết, căn hộ này có giá lên tới hơn 10 tỷ đồng và có view biển ở Đà Nẵng. Theo như dự kiến, vợ chồng Phan Như Thảo sẽ chính thức nhận nhà vào năm sau.

Phan Như Thảo flex món quà khủng được ông xã đại gia hơn 26 tuổi tặng trong ngày sinh nhật

Năm 2015, Phan Như Thảo chính thức kết hôn với doanh nhân Đức An. Cuộc hôn nhân của người đẹp sinh năm 1988 từng vướng không ít bàn tán khi chồng cô lớn hơn 26 tuổi. Cả hai quen biết trong một buổi tiệc của bạn bè chung, sau đó tìm hiểu và đi đến quyết định về chung một nhà.

Đến cuối năm 2016, Phan Như Thảo sinh con gái đầu lòng, đặt tên thân mật là Bồ Câu. Từ khi lập gia đình, cựu người mẫu gần như rút lui khỏi showbiz, dành trọn thời gian chăm lo cho chồng con. Dù ít hoạt động nghệ thuật, nhưng cuộc sống hạnh phúc bên ông xã doanh nhân của nàng hậu 8X vẫn luôn thu hút sự chú ý từ công chúng.

Tính tới thời điểm hiện tại, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã bên nhau được 10 năm

Cả hai đã có một con gái chung đáng yêu tên ở nhà là Bồ Câu

Sau một thập kỷ gắn bó, Phan Như Thảo và đại gia Đức An đã chính thức đăng ký kết hôn từ đầu năm 2025. "Sau 10 năm, anh An nghĩ nên chung một nhà chính thức trên giấy tờ, về chung hộ khẩu nên cả hai đi đăng ký kết hôn. Ngày đăng ký kết hôn, hai người làm nhanh để khỏi đổi ý. Chúng tôi chạy nhanh lên nhận giấy tờ kết hôn và chụp một tấm ảnh kỷ niệm mà cả hai không chuẩn bị quần áo, tóc tai cho chỉnh tề", Phan Như Thảo cho hay.

Về kế hoạch tổ chức đám cưới, Phan Như Thảo cho biết doanh nhân Đức An nhiều lần nhắc đến việc tổ chức: "Anh An năm nào cũng đòi làm nhưng tôi vẫn bận công việc nên vẫn chưa có kế hoạch. Anh ấy nói sẽ tổ chức đám cưới ngoài Nha Trang".

Phan Như Thảo từng hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và thời trang. Cô sở hữu hàng loạt thành tích như: Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, top 5 Siêu mẫu Việt Nam, Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu 2011...