"Cô thư ký xinh đẹp" ở biệt thự 1000m², mua nhà từ Việt Nam sang Mỹ, sinh 2 con trai cho đại gia

Nhắc đến hoa khôi Thu Hương, nhiều khán giả Việt Nam vẫn còn nhớ hình ảnh mỹ nhân có gương mặt thanh tú, dáng vẻ dịu dàng và nụ cười rạng rỡ từng “đốn tim” biết bao người hâm mộ. Sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại sớm bộc lộ tố chất nghệ thuật, Thu Hương nhanh chóng bước chân vào làng giải trí với lợi thế nhan sắc và thần thái riêng.

Năm 1995, cô ghi dấu ấn khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thể thao. Từ cột mốc này, Thu Hương trở thành gương mặt sáng giá được các đạo diễn, nhà sản xuất chú ý. Cô tham gia làm người mẫu ảnh, rồi bén duyên với điện ảnh, truyền hình. Trong số những vai diễn được nhắc đến nhiều nhất, không thể không kể đến bộ phim Cô thư ký xinh đẹp - tác phẩm đã trở thành “thương hiệu” gắn liền với tên tuổi của Thu Hương suốt nhiều năm sau.

Thu Hương thời đóng "Cô thư ký xinh đẹp"

Ngoài đóng phim, cô còn thử sức ở vai trò MC và nhanh chóng được yêu mến nhờ giọng nói truyền cảm, phong thái chuyên nghiệp. Có thể nói, Thu Hương đã từng bước khẳng định vị trí của mình trong giới giải trí Việt, trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình cuối thập niên 1990, đầu những năm 2000.

Dẫu vậy, khi sự nghiệp đang ở độ rực rỡ, Thu Hương bất ngờ chọn rẽ sang một hướng đi khác. Thay vì tiếp tục bám trụ showbiz, cô dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, quản lý các dự án truyền thông và thương mại. Hình ảnh “hoa khôi kiêm diễn viên” dần lùi lại để nhường chỗ cho doanh nhân Thu Hương.

Không chỉ thành công, Thu Hương còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Mối duyên giữa nàng hoa khôi xinh đẹp và vị đại gia thành đạt được nhiều người nhận xét là “trời sinh một cặp”. Sau khi kết hôn, Thu Hương dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm và công việc hỗ trợ chồng. Cả hai cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tạo dựng mối quan hệ xã hội vững chắc và nuôi dạy con cái khôn lớn.

Thu Hương có cuộc sống viên mãn bên ông xã đại gia và các con

Với Thu Hương, chồng không chỉ là bạn đời mà còn là tri kỷ, là bạn thân, có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Cặp đôi cho rằng việc tăng cường giao tiếp, kết nối là một trong những bí quyết giữ gìn hôn nhân. Nàng hoa khôi và ông xã đại gia có với nhau 2 người con trai. Cô thường chia sẻ rằng hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mình không phải danh hiệu hay hào quang nghệ thuật, mà chính là niềm vui khi nhìn thấy các con trưởng thành.

Vợ chồng Thu Hương hiện sống trong một căn biệt thự triệu đô tại Phú Mỹ Hưng, TP.HCM. Đầu năm 2024, "hoa khôi thể thao" tân gia thêm một không gian sống lý tưởng khác tại Tân Mỹ, TP.HCM. Căn biệt thự với diện tích 1.000m2 có mặt tiền hồ tuyệt đẹp và nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh, thường được ví như "view triệu đô" giữa lòng Sài thành. Khuôn viên yên tĩnh giữa đô thị ồn ào được nhà Thu Hương sử dụng làm biệt thự nghỉ dưỡng cho cả gia đình.

Biệt thự rộng 1000m2 của vợ chồng Thu Hương ở TP.HCM

Ngoài ra, Thu Hương còn sở hữu cơ ngơi ở Đà Lạt đúng như mơ ước của mình. Cô từng tâm sự: "Thập niên 90 của thế kỷ trước, nhà nào cũng mê đắm bộ phim 'Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên', lúc đó mình đã từng mơ ước khi lớn lên lập gia đình sẽ có một ngôi nhà tràn ngập hoa tươi.

Giờ đây ước mơ đã thành hiện thực khi anh Nguyễn Hoài Nam làm cho gia đình một vườn hoa túc cầu đẹp như mơ. Cảm ơn chồng luôn âm thầm biến ước mơ của gia đình mình từng bước thành trở thành hiện thực, nhẹ nhàng và êm đềm đó là cuộc sống gia đình mình luôn hướng tới phải không anh".

Bên cạnh loạt biệt thự ở Việt Nam, Thu Hương và chồng còn đầu tư vào bất động sản ở Mỹ. Mới đây, cô khoe ngôi nhà mới tậu tại New York khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ. Thu Hương cho biết: "Ngôi nhà đủ rộng lớn để tụ họp đại gia đình trong những dịp đặc biệt và quan trọng hơn cả là có thêm nhiều cơ hội để gần với các con cháu khi hầu hết đều có xu hướng học tập, làm việc tại New York".

Trước đó, nàng hoa khôi cũng tiết lộ việc mua nhà ở Bartlett, Illinois (Mỹ). Căn biệt thự này của Thu Hương được xây dựng theo phong cách tân cổ điển với gam trắng - xám nhẹ nhàng, mang đậm chất Scandinavian. Các căn phòng đều ngập tràn ánh sáng, tạo nên vẻ yên bình và đầy năng lượng.

Nàng hoa khôi khoe hai cơ ngơi bề thế ở Mỹ

Nhờ cuộc sống viên mãn, giàu sang, nên ở tuổi trung niên, Thu Hương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung đáng ngưỡng mộ. Nhiều người nhận xét cô trẻ hơn tuổi thật cả chục năm nhờ lối sống lành mạnh, chăm chỉ rèn luyện sức khỏe, biết cách cân bằng công việc và gia đình. Mỗi lần xuất hiện, Thu Hương đều toát lên vẻ quý phái, thanh lịch.