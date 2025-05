Mỹ nhân Việt lấy chồng giàu nứt vách nhưng kín bưng thông tin, ngày cưới chỉ vỏn vẹn 5 sao Việt tham dự

Bảo Thy sinh năm 1988, là một trong những giọng ca thần tượng được yêu thích nhất giai đoạn cuối thập niên 2000. Với hình ảnh trong sáng, giọng hát ngọt ngào cùng loạt bản hit như Công chúa bong bóng , Please Tell Me Why , Ngôi nhà hoa hồng …, cô được mệnh danh là "công chúa Vpop" một thời. Khi sự nghiệp vẫn đang rực rỡ, Bảo Thy bất ngờ rút lui dần khỏi showbiz, tập trung kinh doanh và giữ kín đời tư suốt nhiều năm.

Tháng 11/2019, Bảo Thy bất ngờ thông báo kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh – người hơn cô 10 tuổi, từng là đối tác làm ăn thân thiết của gia đình. Chồng của Bảo Thy – doanh nhân Phan Lĩnh – là người kín tiếng, chưa từng lộ diện trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, qua một số chia sẻ hiếm hoi, anh được nhận xét là mẫu người đàn ông chững chạc, yêu thương vợ và luôn tạo mọi điều kiện để cô có cuộc sống hạnh phúc, viên mãn nhất.

Cách đây 6 năm, Bảo Thy gây sốt khi chính thức thông báo lên xe hoa

Điều khiến dân mạng bất ngờ không chỉ vì danh tính chồng đại gia, mà còn bởi cách nữ ca sĩ tổ chức đám cưới "kín như bưng" – sang trọng nhưng tuyệt đối riêng tư. Hôn lễ diễn ra tại một nhà thờ ở Quận 7, TP.HCM với an ninh kiểm soát nghiêm ngặt. Sau đó là tiệc cưới tại khách sạn 6 sao đắt đỏ bậc nhất Sài Gòn, cũng được bảo vệ gắt gao không kém.

Đáng chú ý, toàn bộ buổi tiệc chỉ có đúng 5 sao Việt được mời đến dự: Ngô Kiến Huy, Quang Vinh, MiA, Vương Khang và Thúy Ngân. Với số năm hoạt động showbiz hàng thập kỷ, việc Bảo Thy chỉ mời 5 người bạn từng gây xôn xao dư luận. Bảo Thy không công khai ảnh cưới, không livestream, không mời truyền thông tác nghiệp, và yêu cầu tất cả khách mời giữ bí mật tuyệt đối.

Đám cưới của Bảo Thy từng diễn ra kín bưng, hình ảnh nét căng sau đó mới được hé lộ

Bảo Thy cho đội vệ sĩ bảo vệ kín bưng trước địa điểm tổ chức thành hôn

Đám cưới của nữ ca sĩ giữ kín bưng thông tin, chỉ có 5 sao Việt tham dự

Sau khi kết hôn, Bảo Thy hầu như rút khỏi showbiz hoàn toàn. Cô sinh con trai đầu lòng vào năm 2021 và chọn cuộc sống bình yên, chăm sóc gia đình, phát triển kinh doanh riêng. Hiện tại, nữ ca sĩ đang sống trong căn biệt thự cao 8 tầng tại Quận 7, TP.HCM cùng chồng và con trai. Những lần hiếm hoi xuất hiện trên mạng xã hội, Bảo Thy luôn gây chú ý bởi ngoại hình trẻ trung, khí chất nhẹ nhàng và phong thái chuẩn "bà hoàng kín tiếng" của Vbiz.

Bảo Thy từng tâm sự rằng, điều quý giá nhất cô nhận được sau ánh hào quang chính là một tổ ấm trọn vẹn. Dù không còn đứng trên sân khấu rực rỡ, nhưng cuộc sống hiện tại – đủ đầy, không phô trương và đầy yêu thương – chính là cái kết đẹp nhất mà ai cũng mong chờ cho "công chúa bong bóng" năm nào.

Bảo Thy sống trong căn biệt thự bề thế ở khu nhà giàu

Bảo Thy chia sẻ về cuộc sống hiện tại: "2 vợ chồng Thy rất hay đi cụng ly để tâm sự và trò chuyện với nhau. Khi bất đồng quan điểm điều gì thì sẽ tránh nhau một xíu cho hạ hỏa rồi nhắn tin hẹn nhau, khi ấy tưng tưng vui vui rồi chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế là cả 2 không có cơ hội giận hay tranh cãi. Chẳng có cuộc hôn nhân nào mà chỉ tràn ngập màu hồng nhưng nếu như chúng ta biết vì nhau mà thay đổi, cân bằng tính cách cá nhân để hòa hợp tạo dựng một bầu không khí dễ chịu vui vẻ khi bên cạnh nhau thì dù có khó khăn thử thách nào cũng sẽ vượt qua được".

Nữ ca sĩ cũng hạn chế đi hát để dành thời gian cho con trai: "Thy rất nhớ sân khấu, nhớ khán giả, thèm cảm giác được bung xoã tưng bừng trong các phần trình diễn được dàn dựng công phu lắm. Nhưng mỗi giai đoạn trong cuộc đời, người ta lại thay đổi rất nhiều về suy nghĩ và tính cách. Thy cũng không ngoại lệ. Sau khi có con, em Vic là cả thế giới của Thy. Thy nghĩ rằng thời điểm này mình chưa thể quay lại sự nghiệp với vai trò là một ca sĩ năng nổ được. Vì Thy chỉ có thể tập trung thật sự tốt vào một vai trò trong một thời điểm mà thôi".

Nữ ca sĩ được khen nhan sắc thăng hạng sau khi về làm dâu hào môn