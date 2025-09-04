Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ Tâm lên tiếng sau Đại lễ

04-09-2025 - 21:04 PM | Lifestyle

"Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó", Mỹ Tâm chia sẻ.

Sau Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, ca sĩ Mỹ Tâm nhận được hàng triệu lời khen từ người hâm mộ và cư dân mạng. Hình ảnh nữ ca sĩ hot bậc nhất Vbiz mặc áo dài trắng cất cao tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh Mỹ Tâm xuất hiện tràn ngập cùng những lời khen có cánh như: Hát hay, xinh đẹp, tinh tế... chuẩn đẳng cấp của sao hạng A.

Trước sự yêu thương của khán giả, mới đây Mỹ Tâm đã lên tiếng trên trang mạng cá nhân. Nữ ca sĩ viết: "Hôm nay, Tâm được ngồi đọc báo và nhận được những tình cảm yêu thương của các anh chị em và khán giả thân thương, thật sự xúc động vô cùng, tuy vậy Tâm vẫn thấy mình còn phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó.

Tất cả các nghệ sĩ dù tham gia hay không tham gia tại buổi Đại lễ thì Tâm vẫn tin rằng tất cả mọi người đều một lòng hướng về Tổ quốc. Và Tâm ở đó cũng như bao người mong muốn làm tốt nhất trọng trách của một người con của Đất nước".

Mỹ Tâm lên tiếng sau Đại lễ- Ảnh 1.

Chia sẻ khiêm tốn của Mỹ Tâm đến hiện tại đã nhận được hơn 10 nghìn bình luận, 264 nghìn người thích và 460 lượt chia sẻ. Phần lớn mọi người đều dành những lời yêu thương gửi tới Mỹ Tâm.

"Mình thần tượng không sai người. Mãi Yêu"; "Tuyệt vời quá bà ngưỡng mộ con, bà yêu cái cách ăn mặc con đã thể hiện lòng yêu nước, bà chúc con có nhiều sức khỏe"; "Chị đẹp giống như tên chị vậy. Chúc chị có thật nhiều sức khỏe nhé"; "Chị mãi là tượng đài âm nhạc của Việt Nam"; "Mỹ Tâm tuyệt vời, chúc em vui vẻ, bình an, hạnh phúc em nhé"... là một số chia sẻ của người ái mộ gửi tới Mỹ Tâm.

Bức ảnh Mỹ Tâm đạt nửa triệu like, gây sốt vì một chi tiết

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Mỹ Tâm

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ

“Bố Tùng” bên cạnh Mỹ Tâm và câu chuyện đời ít ai ngờ Nổi bật

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ

Bí mật về chiếc áo dài viral trên sóng VTV ngày 2/9: Chuyện chưa kể của NTK Nguyễn Thơ Thơ Nổi bật

Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"

Nam MC VTV xây nhà bề thế ở trung tâm TP.HCM, vợ nói: "Chôn vàng dưới đất giờ lấy ra xây"

20:40 , 04/09/2025
Đặc sản nòng nọc om măng rừng xứ Thanh: Món ăn khiến nhiều người sững sờ khi nghe tên

Đặc sản nòng nọc om măng rừng xứ Thanh: Món ăn khiến nhiều người sững sờ khi nghe tên

20:25 , 04/09/2025
Hé lộ nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce: Rộng cả ngàn mét vuông, trị giá gần 500 tỷ?

Hé lộ nơi Taylor Swift cưới Travis Kelce: Rộng cả ngàn mét vuông, trị giá gần 500 tỷ?

19:50 , 04/09/2025
Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán

Cặp đôi khách Tây khám phá 1 món ăn Việt Nam, nhận xét ngon nhất châu Á, ăn 5 lần chưa chán

19:28 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên