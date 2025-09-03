Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bức ảnh Mỹ Tâm đạt nửa triệu like, gây sốt vì một chi tiết

03-09-2025 - 19:35 PM | Lifestyle

Khoảnh khắc Mỹ Tâm cất vang tiếng hát giữa Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng tại lễ diễu binh sáng 2/9 gây sốt mạng xã hội.

Vào sáng 2/9, hàng trăm nghệ sĩ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại quảng trường Ba Đình.

Ngoài ra, nhiều tiết mục nghệ thuật là điểm nhấn trong đại lễ. Mỹ Tâm là một trong các nghệ sĩ biểu diễn ở sự kiện trọng đại của đất nước. Hát ca khúc Giai điệu tự hào, nữ ca sĩ mặc áo dài trắng, búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ.

Bức ảnh của Mỹ Tâm thu hút hơn nửa triệu lượt yêu thích.

Sau chương trình, hình ảnh giản dị của Mỹ Tâm nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Bức ảnh của nữ ca sĩ thu hút hơn 500 nghìn lượt thích cùng hàng ngàn bình luận khen ngợi.

Ngoài việc lựa chọn tà áo dài trắng đơn giản, phong cách trang điểm nhẹ nhàng, nhiều khán giả tinh ý phát hiện ra Mỹ Tâm không sơn móng tay.

Trước đó tại buổi tổng duyệt vào chiều 31/8, Mỹ Tâm vẫn giữ màu sơn móng tay đỏ nổi bật. Tuy nhiên sau đó, nữ ca sĩ đã xóa bỏ màu sơn, chọn phong cách mộc mạc nhất để xuất hiện. Điều này khiến nữ ca sĩ được nhận xét tinh tế, chuyên nghiệp khi trình diễn tại những sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt.

Tiết mục của Mỹ Tâm tại Lễ diễu binh, diễu hành A80.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng, Mỹ Tâm chia sẻ cảm xúc tự hào, xúc động. Nữ ca sĩ cảm thấy vinh hạnh và may mắn khi được góp mặt trong cột mốc ý nghĩa và cảm xúc của đất nước. Cô bày tỏ niềm phấn khởi, tự nhận mình là "khối yêu nước".

"Hôm nay, Tâm không thể nào diễn tả hết niềm vinh dự, tự hào, niềm hạnh phúc lớn lao và xúc động khi được cất vang tiếng hát tại Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng của cả dân tộc. Cùng triệu người ngân vang câu hát 'Nước non Việt Nam ta vững bền'.

Biết ơn Bác Hồ kính yêu. Biết ơn cha ông ta cùng những người mẹ Việt Nam anh hùng, các chiến sĩ đã gìn giữ đất nước để chúng con được sống trong hòa bình, độc lập và tự do. Giá trị của tự do và độc lập có được như hôm nay, chúng con nguyện lòng xin ghi nhớ mãi.

Tâm tự cảm thấy mình cần phải sống xứng đáng, sống có trách nhiệm và cống hiến nhiều hơn nữa cho quê hương, đất nước Việt Nam thân yêu", nữ ca sĩ bày tỏ.

