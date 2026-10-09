Mỹ thiệt hại nặng khi máy bay MV-22B của Thủy quân lục chiến gặp nạn

Một tai nạn hàng không nghiêm trọng liên quan đến máy bay quân sự đã xảy ra tại bang Bắc Carolina của Mỹ. Một cú hạ cánh mạnh đã dẫn đến việc mất hoàn toàn chiếc phi cơ cánh quạt lật MV-22B Osprey, thuộc phi đội VMM-162 "Golden Eagles" của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Theo các quan chức quốc phòng, tất cả thành viên phi hành đoàn đều sống sót. Vụ việc xảy ra trong một chuyến bay thực hiện nhiệm vụ theo lịch trình, gần một trong những căn cứ huấn luyện của Thủy quân lục chiến.

Do sự cố kỹ thuật đột ngột hoặc lỗi của phi công, chiếc phi cơ độc đáo, kết hợp các đặc điểm của máy bay cánh cố định và trực thăng, đã phải hạ cánh khẩn cấp ở tốc độ thẳng đứng cao, dẫn đến hư hỏng nghiêm trọng phần thân.

Máy bay cánh quạt lật MV-22B Osprey nổi tiếng thiếu an toàn do kết cấu quá phức tạp.

Thủy quân lục chiến Mỹ đã bắt đầu thành lập một ủy ban đặc biệt thuộc bộ phận này để điều tra kỹ lưỡng nguyên nhân và tất cả các tình tiết xung quanh vụ tai nạn.

Máy bay thuộc dòng Osprey từ lâu đã gặp phải các vấn đề kỹ thuật nghiêm trọng và sự cố hệ thống động cơ đẩy, dẫn đến việc lãnh đạo Quân đội Mỹ nhiều lần phải tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ dòng phi cơ này cho đến khi các lỗi thiết kế được khắc phục.

Vụ việc xảy ra gần đây ở Bắc Carolina đang làm dấy lên cuộc tranh luận trong giới chức quốc phòng về độ tin cậy của máy bay cánh quạt lật được cung cấp cho các phi đội tiền tuyến, đặc biệt là khi chương trình quân sự mở rộng và việc huấn luyện phi công trở nên chuyên sâu hơn.