Mỹ tuyên bố ngừng viện trợ cho Ukraine

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 10-8 nhấn mạnh Washington sẽ không tiếp tục chi tiền hỗ trợ Ukraine. Theo ông Vance, Mỹ muốn mang lại một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng.

"Nếu các đồng minh châu Âu muốn mua vũ khí của các nhà sản xuất Mỹ, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Chúng tôi sẽ không tự bỏ tiền ra nữa" – Phó Tổng thống Vance nói với kênh Fox News.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: Courtesy

Phát biểu trên được đưa ra sau khi ông Vance gặp một số quan chức phương Tây và Ukraine tại Anh, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao David Lammy của nước chủ nhà.

Các bộ trưởng ngoại giao EU sắp họp, Nga cảnh báo

Chuyến đi của Phó tổng thống Mỹ nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska ngày 15-8. Trọng tâm nghị sự của 2 nhà lãnh đạo sẽ là vấn đề Ukraine.

Phó Tổng thống Vance cho rằng các nước châu Âu ủng hộ Kiev cần đóng góp nhiều hơn nếu "thực sự quan tâm" đến cuộc xung đột Ukraine. "Người dân Mỹ đã mệt mỏi với việc tiếp tục gửi tiền thuế của họ cho cuộc xung đột này"- ông quả quyết.

Tổng thống Donald Trump trước đó nói rằng giữa Nga và Ukraine "sẽ có một số trao đổi lãnh thổ vì lợi ích của cả 2 bên". Tuy nhiên, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố dứt khoát rằng người Ukraine "sẽ không đổi lãnh thổ lấy hòa bình".

Các quan chức liên minh châu Âu (EU) và NATO bày tỏ sự ủng hộ lập trường của nhà lãnh đạo Ukraine trước cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Mỹ - Nga tại Alaska.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Phần Lan và Ủy ban châu Âu nhấn mạnh bất kỳ giải pháp ngoại giao nào cũng phải bảo vệ lợi ích an ninh của Ukraine và châu Âu.

"Mỹ có đủ thẩm quyền để buộc Nga phải đàm phán nghiêm túc" - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Kaja Kallas phát biểu hôm 10-8 và nhấn mạnh - "Bất kỳ thỏa thuận nào giữa Mỹ và Nga cũng phải có sự tham gia của Ukraine và EU, vì đây là vấn đề an ninh của Ukraine và toàn bộ châu Âu".

Bà Kaja Kallas cho biết các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ họp vào ngày 11-8 để thảo luận về các bước đi tiếp theo.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu với ABC News rằng hội nghị thượng đỉnh ngày 15-8 tới "sẽ thử thách mức độ nghiêm túc của tổng thống Nga về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine".

Ông nói thêm: "Chắc chắn sẽ bàn về bảo đảm an ninh nhưng quan trọng hơn là phải công nhận rằng Ukraine có quyền tự quyết. Ukraine là một quốc gia độc lập và tự lựa chọn con đường phát triển, định hướng chính trị của mình".

Trong khi đó, Trưởng phái đoàn đàm phán Nga Kirill Dmitriev cảnh báo rằng các quốc gia muốn kéo dài xung đột Ukraine có thể sẽ tìm cách phá hoại cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump.