Naka JP – CEO Nhật cam kết thiết kế chuẩn Nhật tại Việt Nam

Thiết kế theo phong cách Nhật Bản

Đội ngũ đầy nhiệt huyết và kinh nghiệm.

Tại Nhật Bản, Nakajitsu mỗi năm thực hiện hơn 1.000 thiết kế, được giám sát chặt chẽ bởi đội ngũ kiến trúc sư giàu kinh nghiệm. Mỗi bản thiết kế không chỉ chú trọng đến tính thẩm mỹ tinh giản, hài hòa, mà còn quan tâm đến sự tiện nghi và khả năng gắn kết trong đời sống gia đình.

Kế thừa nền tảng này, Naka JP mang triết lý thiết kế ấy đến Việt Nam, với mong muốn kiến tạo những ngôi nhà vừa mang tinh thần Nhật, vừa phù hợp với nhịp sống và văn hóa Việt. Mỗi công trình không chỉ là nơi ở, mà còn là không gian để gia đình tận hưởng sự bình yên, ấm áp và gắn bó lâu dài.

Chất lượng công trình – Giá trị cốt lõi từ Nhật Bản

Luôn đảm bảo công trình đạt chuẩn Nhật Bản.

Nakajitsu là một trong những doanh nghiệp uy tín tại Nhật, được biết đến với các công trình chất lượng cao và tiêu chuẩn thi công nghiêm ngặt. Naka JP kế thừa thế mạnh này bằng cách xây dựng hệ thống thi công tại Việt Nam có sự hiện diện của đại diện người Nhật, đồng thời nhận hỗ trợ trực tiếp từ phía Nakajitsu.

Việc giám sát chất lượng thi công không chỉ dừng lại ở kỹ thuật, mà còn thể hiện sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, đảm bảo công trình bền vững theo thời gian. Khách hàng có thể an tâm khi lựa chọn Naka JP, bởi mỗi căn nhà đều được thực hiện dựa trên những tiêu chuẩn vốn đã được kiểm chứng tại Nhật Bản.

Vật liệu và công nghệ chuẩn Nhật

Vật liệu và thi công chuẩn Nhật hiện diện trong mọi công trình.

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên sự khác biệt của Naka JP chính là việc sử dụng vật liệu và thiết bị xây dựng được sản xuất tại Nhật Bản. Đây là yếu tố đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng cho công trình, đồng thời giúp tăng độ an toàn và tuổi thọ của ngôi nhà.

Không chỉ vậy, Naka JP còn hướng đến những giải pháp thân thiện với môi trường, áp dụng công nghệ hiện đại từ Nhật để đem lại không gian sống an toàn, thoáng đãng và bền vững cho khách hàng Việt Nam.

Vai trò của CEO Uematsu – Cầu nối Nhật Bản và Việt Nam

Ông Uematsu - CEO Naka JP.

Đứng sau sự hiện diện của Naka JP tại Việt Nam là ông Uematsu – Giám đốc điều hành. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng tại Nhật Bản, ông Uematsu đóng vai trò cầu nối, đưa những giá trị và tiêu chuẩn đã làm nên uy tín của Nakajitsu vào từng công trình tại Việt Nam.

Theo ông Uematsu, ngôi nhà không chỉ đơn thuần là nơi ở, mà còn là nền tảng của hạnh phúc gia đình. Chính vì vậy, việc xây dựng một tổ ấm cần được thực hiện bằng sự tận tâm, tính kỷ luật trong thi công và sự tinh tế trong thiết kế. Ông khẳng định Naka JP sẽ đồng hành lâu dài với khách hàng tại Việt Nam, đưa đến những công trình không chỉ vững chắc, mà còn gần gũi và phù hợp với đời sống người Việt.

Với định hướng này, Naka JP khẳng định cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam, đưa triết lý Nhật Bản hòa quyện cùng đời sống Việt để cùng khách hàng kiến tạo nên một tương lai bền vững.

Thông tin liên hệ Naka JP

NAKA JP INTERIOR DESIGN

Địa chỉ: M01 - L05 và M01 - L06, KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 6666 0656 - 0964 637 793

Website: https://nakajp.vn