Nam A Bank – Tiếp tục vào Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam

Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là bảng xếp hạng uy tín do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên. Đồng thời, có sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế hàng đầu từ trường Kinh doanh Harvard, tham chiếu từ các bảng xếp hạng uy tín thế giới nhằm tìm kiếm và vinh doanh các công ty kinh doanh hiệu quả trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Bảng xếp hạng này được sắp xếp dựa trên ba chỉ số tài chính cốt lõi của doanh nghiệp trong 3 năm liên tiếp: doanh thu, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS). Đây là những thước đo phản ánh rõ nét năng lực quản trị và triển vọng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp niêm yết.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Nam A Bank nhận được vinh danh này, minh chứng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả, ổn định của ngân hàng này. Theo đó, Nam A Bank đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí khắt khe của ban tổ chức.

Doanh thu (tổng thu nhập hoạt động) trong những năm gần đây của Nam A Bank tăng trưởng liên tục, từ hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2023 lên hơn 9.000 tỷ đồng trong năm 2024. Đà tăng trưởng này tiếp tục được duy trì, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 tổng thu nhập hoạt động ngân hàng này đạt gần 5.000 tỷ đồng (tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm trước).

Song song đó, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đã có sự tăng trưởng vượt bậc, từ gần 210.000 tỷ đồng (cuối năm 2023) lên hơn 245.000 tỷ đồng (cuối năm 2024) và bứt phá lên gần 315.000 tỷ đồng chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 (tăng trưởng hơn 28% so với đầu năm). Đây là nền tảng vững chắc để ngân hàng mở rộng hoạt động và gia tăng năng lực cạnh tranh.

Khách hàng trải nghiệm không gian giao dịch hiện đại tại Nam A Bank

Hiệu quả kinh doanh của Nam A Bank được thể hiện qua khả năng sinh lời trên nền tảng vốn vững chắc. Tổng vốn chủ sở hữu đã tăng từ hơn 15.200 tỷ đồng (cuối năm 2023) lên gần 19.300 tỷ đồng (cuối năm 2024) và tiếp tục tăng lên hơn 21.200 tỷ đồng vào cuối tháng 6/2025. Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh mẽ trên một nền tảng vốn ngày càng được củng cố là minh chứng cho hiệu quả sử dụng vốn của ngân hàng.

Nam A Bank thể hiện khả năng sinh lời tốt hơn so với trung bình ngành, với biên lãi ròng (NIM) tăng từ 3,1% lên 3,6% trong giai đoạn 2020–2024, cao hơn mức tăng của ngành (2,8% lên 3,3%). Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Ngân hàng cũng tăng từ 0,7% lên 1,6%, vượt mức 0.7% lên 1,3% của trung bình ngành trong cùng giai đoạn. Tính đến nửa đầu năm 2025, NIM và ROA của Ngân hàng (tính theo số liệu 4 quý gần nhất) đạt 3,3% và 1,5%, đều cao hơn trung vị ngành (3,2% và 1,4%).

Giá trị dành cho cổ đông luôn là ưu tiên hàng đầu của Nam A Bank, điều này thể hiện qua sự tăng trưởng của chỉ số lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS). Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, EPS đạt 1.465 đồng/cổ phiếu, tăng 12% cùng kỳ so với năm 2024. Trước đó, cả năm 2024 – năm cổ phiếu NAB niêm yết trên sàn HOSE đã chứng kiến mức tăng trưởng EPS vượt trội, từ 1.937 đồng/cổ phiếu năm 2023 lên 2.702 đồng/cổ phiếu năm 2024 (tăng 39,5%).

Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều thách thức, Nam A Bank đã kết hợp hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và quản trị rủi ro thận trọng. Với nền tảng quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế (IFRS, Basel III, ESMS…), ngân hàng này đã từng bước khẳng định phát triển minh bạch, ổn định trên thị trường.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Nam A Bank đã chủ động tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lên hơn 854 tỷ đồng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn trong việc xây dựng một "bộ đệm" an toàn, đảm bảo chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trước những biến động của thị trường. Bên cạnh đó, tổng chi phí hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2025 đã giảm 6% xuống còn 1.618 tỷ đồng so với mức hơn 1.719 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Việc kiểm soát tốt chi phí hoạt động đã giúp tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) của Ngân hàng giảm dần, từ 47,6% trong năm 2022 xuống 44,0% trong năm 2024 và tiếp tục xu hướng giảm.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Top 50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững dựa trên hai trụ cột chính là "số" và "xanh" mà chúng tôi kiên định theo đuổi. Kết quả này ghi nhận nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ, quản trị rủi ro chặt chẽ và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục mang lại giá trị tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng."