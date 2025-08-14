Năm Bảy Bảy chuyển nhượng công ty khai thác đá tại Quảng Ngãi

Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) ngày 13/8 công bố thông tin về việc đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi cho Công ty cổ phần Đầu tư SDP.



Được biết, tại thời điểm 30/6/2025, Năm Bảy Bảy đã đầu tư 85 tỷ đồng vào NBB Quảng Ngãi (đang trích lập dự phòng 23,14 tỷ đồng), tương ứng sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trước khi chuyển nhượng, ngày 16/7, Năm Bảy Bảy ban hành Nghị quyết số 63/NQ-HĐQT về việc ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn với NBB Quảng Ngãi hạn mức dư nợ tối đa là 50 tỷ đồng.

Phối cảnh một dự án của NBB.

Được biết, NBB Quảng Ngãi là doanh nghiệp quản lý và khai thác mỏ đá Thọ Bắc và mỏ đá Núi Máng tại tỉnh Quảng Ngãi; thi công, xây lắp nhận thầu xây dựng công trình, các dự án ở tỉnh và địa phương khác.

Trong đó, mỏ đá Thọ Bắc với diện tích 21,8 ha, công suất khai thác 180.000 m3/năm, dự kiến thời gian khai thác từ ngày 22/9/2008 đến 22/9/2024; và mỏ đá Núi Máng có diện tích 4,4 ha, công suất 5.300 m3/năm, dự kiến thời gian khai thác từ tháng 3/12/2015 đến tháng 3/12/2023 và hiện tại mỏ đang làm thủ tục đóng mỏ.

Về đối tác nhận chuyển nhượng, Công ty cổ phần Đầu tư SDP được thành lập tháng 2/2024, đăng ký ngành nghề tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Tân Thắng góp 50%, ông Trần Đức Dũng góp 20% và giữ chức Giám đốc kiêm đại diện pháp luật, còn lại 10% của ông Lưu Hải Dương.

Trong diễn biến khác, Năm Bảy Bảy vừa được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc giao cho Hội đồng quản trị quyết định các công việc có liên quan đến công tác pháp lý dự án khu căn hộ cao tầng NBB II.

Trước đó, Năm Bảy Bảy đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu dân cư cao tầng NBB II theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 21/6/2025.

Dự án Khu dân cư cao tầng NBB II có quy mô khoảng 7,9 ha, dự kiến xây dựng 5 toà tháp chung cư cao 18 tầng, vốn đầu tư dự kiến 4.136 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã hoàn thành công tác đền bù, dự kiến trong giai đoạn 2025 – 2026 sẽ hoàn thành các thủ tục đầu tư tiếp theo.