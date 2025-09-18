Năm Bảy Bảy muốn đầu tư 2 dự án 10.000 tỷ đồng, bầu 1 thành viên BKS

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (MCK: NBB, sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, dự kiến tổ chức vào sáng ngày 7/10 tới đây tại Nhà khách Thắng Lợi (phường Xuân Hoà, TP.HCM).



Thứ nhất, Năm Bảy Bảy trình cổ đông cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest, công ty con của CII) mua cổ phiếu NBB mà không cần thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Theo đó, cổ đông Nguyễn Thị Kim Thao sẽ chuyển nhượng 2 triệu cổ phiếu NBB, tương ứng 2% vốn điều lệ cho CII Invest. Sau giao dịch, bà Thao sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống còn hơn 1,05 triệu cổ phiếu (tương ứng 1,05% vốn).

Ngược lại, CII Invest sẽ nâng sở hữu tại Năm Bảy Bảy từ 48,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 48,47%) lên hơn 50,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 50,47%).

CII Invest là công ty con của CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (MCK: CII). Hiện CII cũng đang sở hữu gần 26,5 triệu cổ phiếu NBB (tương ứng tỷ lệ 26,43%). Tính chung sau giao dịch, nhóm CII sẽ sở hữu 76,9% vốn của Năm Bảy Bảy.

Nội dung thứ hai trình đại hội là việc phê duyệt đầu tư hai dự án. Trong đó, dự án khu căn hộ cao tầng NBB II tại xã Tân Nhựt, TP.HCM (trước đây là xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh). Tổng mức đầu tư dự án khoảng 4.678 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2029.

Ảnh minh họa

Trước đó, Năm Bảy Bảy đã được UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án Khu căn hộ cao tầng NBB II theo Quyết định số 3108/QĐ-UBND ngày 21/6/2025.

Dự án còn lại là khu dân cư NBB Garden III tại phường Phú Định, TP.HCM (trước đây là phường 16, Quận 8). Tổng mức đầu tư khoảng 5.845 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Dự án khu dân cư NBB Garden III của NBB cũng đã được phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 theo Quyết định số 4041/QĐ-UBND do UBND quận 8 (cũ) ban hành ngày 12/6/2025.

Tổng mức đầu tư 2 dự án khoảng hơn 10.500 tỷ đồng.

Về vấn đề nhân sự, HĐQT Năm Bảy Bảy trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Bà Lê Thị Kiều Diễm theo nguyện vọng cá nhân.

Do đó, đại hội sẽ bầubổ sung một người thay thế vị trí này. Danh sách ứng viên chưa được công bố.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2025, Năm Bảy Bảy mang về hơn 23 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng trong kỳ là doanh thu tài chính vượt trội hơn với 186 tỷ đồng, tăng 34%. Đây chủ yếu là lãi từ các khoản hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn và lãi tiền gửi (hơn 138 tỷ đồng); thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án (48 tỷ đồng).

Tuy nhiên do chi phí lãi vay lớn ở mức hơn 130 tỷ đồng nên Năm Bảy Bảy báo lãi sau thuế hơn 102 triệu đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, thấp hơn so với cùng kỳ lãi 235 triệu đồng.



