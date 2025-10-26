Nam ca sĩ quê Hà Nội: “Tôi không xuất hiện thì bầu show sẽ bị thưa kiện“

Trở lại sau thời gian dài lưu diễn liên tục ở hải ngoại, ca sĩ Quang Hà vẫn giữ được độ “hot” đáng nể trong làng nhạc Việt. Tên tuổi anh bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ, với lượng khán giả trung thành đông đảo – điều hiếm thấy giữa một thị trường giải trí biến động không ngừng.

Khi được hỏi điều gì giúp mình duy trì sức hút lâu đến vậy, giọng ca Ngỡ chia sẻ thẳng thắn:

"Ngoài giọng hát ra thì mình không có gì hết cả, vì mình không phải là ca sĩ chiêu trò. Hà chỉ có giọng hát và đam mê cháy hết mình với khán giả và với mỗi đêm diễn".

Ca sĩ Quang Hà.

Nam ca sĩ cũng thừa nhận, anh không quá áp lực trong việc phải tạo ra những “bản hit” mới để duy trì tên tuổi, bởi loạt ca khúc cũ vẫn đủ sức sống bền bỉ trong lòng khán giả.

"Những bài hit của tôi đều là những bài có thâm niên lâu năm. Dù giờ có nhiều bài mới ra đời, nhưng khán giả vẫn thích nghe Ngỡ , Trăm năm không quên … Không có đêm nhạc nào là tôi không hát những bài đó.



Tôi hết mình với từng khán giả, và cũng may mắn nữa, nên đến hôm nay – dù trải qua nhiều thay đổi, nhiều lớp ca sĩ nổi lên rồi lại đi – mình vẫn còn tồn tại với nghề hát. Từ đó, tôi có được kinh tế vững chắc, và đó là điều khiến tôi cảm thấy may mắn".

Trước câu hỏi có định tham gia gameshow để giữ độ nóng tên tuổi, Quang Hà không phủ nhận mong muốn thử sức nhưng cho biết lịch trình của anh gần như kín đặc:

“Bảo không thì không đúng, nhưng nếu có thì mình phải đáp ứng được yêu cầu của chương trình. Thật ra, mọi người xem như vậy thôi chứ tất cả những tiết mục đó đều có kịch bản hết. Khi tham gia, mình phải dành quỹ thời gian lớn cho chương trình.



Năm rồi, tôi bận lịch diễn ở Mỹ, phải ký trước 6 tháng đến 1 năm. Khi đã ký với hợp đồng lớn như vậy, nếu không xuất hiện thì bầu show sẽ bị thưa ra tòa vì họ làm sai cam kết. Thế nên, kể cả tôi không hát thì vẫn phải có mặt ở đó. Chính vì vậy mà năm qua, Hà không có nhiều thời gian để xuất hiện ở Việt Nam".

Sinh năm 1981 tại Hà Nội, Quang Hà – tên thật là Vũ Hoàng Hà – nổi tiếng với giọng hát trữ tình, ấm áp và phong cách biểu diễn giàu cảm xúc. Anh là chủ nhân của hàng loạt bản hit như Ngỡ , Trăm năm không quên , Từng cho nhau , Nếu còn trở lại , Giá như ta chưa từng quen … được khán giả yêu mến suốt nhiều năm.



Không chỉ là một trong những ca sĩ đắt show nhất Việt Nam, Quang Hà còn là nghệ sĩ hiếm hoi duy trì hoạt động ổn định cả trong nước lẫn hải ngoại. Anh từng tổ chức nhiều liveshow lớn như Hà Nội, được đầu tư hoành tráng, thu hút hàng nghìn khán giả.

Ngoài ca hát, nam ca sĩ còn đầu tư kinh doanh và sở hữu nhiều bất động sản giá trị tại Hà Nội, TP.HCM.

