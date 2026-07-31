Nam diễn viên thắng giải một triệu USD ở Ai là triệu phú

Ngày 30/7, nam diễn viên Ben Affleck và Jamie Ding - quán quân chương trình kiến thức Jeopardy! cùng nhau giành giải thưởng cao nhất trên chương trình Who wants to be a millionaire (Ai là triệu phú) của Mỹ.

Hai câu hỏi cuối đem lại cho hai thí sinh nổi tiếng những phút cân não. Câu hỏi trị giá 500.000 USD yêu cầu người chơi xác định thành tựu nào đã diễn ra chỉ hai tháng sau khi The New York Times từng nhận định rằng phải mất từ một triệu đến 10 triệu năm điều đó mới có thể xảy ra.

Ben Affleck đặc biệt yêu thích các trò chơi trí tuệ, MC Jimmy Kimmel cũng nhận xét anh là người chơi rất thông minh.

Các đáp án gồm phân tách nguyên tử, nhân bản một loài động vật có vú, chuyến bay đầu tiên bằng máy bay hoặc vắc xin bại liệt.

Ding lập tức nghĩ đến đáp án C - chuyến bay đầu tiên bằng máy bay. Affleck cũng đồng tình.

Tuy nhiên, chưa hoàn toàn chắc chắn, hai người quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50:50 để loại bỏ hai đáp án sai. Quyền trợ giúp giữ lại đáp án phân tách nguyên tử và chuyến bay đầu tiên bằng máy bay.

Sau một hồi cân nhắc, Ben Affleck quyết định tin vào lập luận của Ding. MC Kimmel công bố đáp án hoàn toàn chính xác. Năm 1903, sau bốn năm với nhiều mô hình, từ diều đến máy bay cánh lượn không động cơ, anh em Wright đã mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử hàng không thế giới. Trước đó hai tháng, New York Times có bài viết cho rằng điều này quá hoang đường.

Câu hỏi cuối cùng trị giá một triệu USD. Chương trình yêu cầu người chơi xác định tên chưa từng được đặt cho cặp gà tây được tổng thống Mỹ ân xá trong lễ Tạ ơn. Bốn phương án gồm Peanut Butter và Jelly, Chips và Tater Tot, Macaroni và Cheese, Spaghetti và Meatball.

Diễn viên Ben Affleck đề nghị sử dụng quyền gọi điện cho người thân và nhờ chính MC của chương trình tư vấn. Jimmy Kimmel nghiêng về phương án Spaghetti và Meatball, song không quá chắc chắn.

Sau khi cảm ơn Kimmel, hai người chơi vẫn quyết định gọi cho một người bạn của Ding để chắc chắn hơn. Ding gọi cho Stephen Morrison - người có nhiều kinh nghiệm tham gia các cuộc thi kiến thức. Tuy nhiên, Morrison cũng không kịp đưa ra đáp án.

Hai người chơi dành một triệu USD để làm từ thiện.

Sau cùng, Ben Affleck quyết định đặt cược vào lời gợi ý của MC, chốt đáp án Spaghetti và Meatball. Khoảnh khắc chương trình công bố kết quả cặp sao giành chiến thắng với một triệu USD, Ben Affleck và Jamie Ding cùng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy nhau.

Toàn bộ số tiền thưởng được Ben Affleck và Jamie Ding trao cho quỹ từ thiện Eastern Congo Initiative do Affleck sáng lập, nhằm hỗ trợ các cộng đồng ở miền đông Congo.

Who wants to be a millionaire là chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, được phát sóng từ năm 1999 dựa theo format gốc cùng tên của Anh.

Chương trình thi về kiến thức đa lĩnh vực, gồm 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm với độ khó tăng dần.

Nhiều phiên bản đặc biệt của chương trình đã lên sóng, trong đó, nhiều người nổi tiếng sau khi chiến thắng đã quyên góp tiền cho các tổ chức từ thiện.