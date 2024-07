Nam giới mất 4 thứ này chứng tỏ cơ thể đang lão hoá nhanh: Thay đổi 2 "nhiều" trong lối sống để kéo dài tuổi thọ

Rụng nhiều tóc

Quá trình lão hóa khiến các hormone thay đổi, quá trình trao đổi chất chậm lại và hệ miễn dịch suy giảm, làm tóc yếu, nhanh rụng và đổi màu. Khi nam giới gặp tình trạng tóc rụng nhiều, nhanh bạc, có thể cơ thể đang bước vào giai đoạn lão hóa nhanh.

Nam giới cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng bổ sung thêm sắt và protein, kẽm để đẩy nhanh quá trình mọc tóc. Tránh căng thẳng, chải tóc hàng ngày giúp kích thích lưu lượng máu khỏe mạnh đến da đầu cũng là cách giúp tóc chắc khỏe hơn.

Giảm thị lực đột ngột

Tuổi tác là yếu tố ảnh hưởng đến thị lực bởi theo thời gian, thủy tinh thể của mắt không còn đàn hồi như trước. Từ sau tuổi 40, nam giới dần cảm nhận rõ tác động của lão thị, hó đọc các dòng chữ nhỏ, nhanh mỏi mắt, có nguy cơ mắc bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng và thoái hóa võng mạc…

Nếu nam giới thường xuyên cảm thấy tầm nhìn thay đổi đột ngột, nhìn mờ không rõ chi tiết hình ảnh, đau mắt, nhìn hình ảnh bị méo mó… nên thăm khám bác sĩ để điều trị suy giảm thị lực.

Mất cơ bắp nhanh



Mất cơ bắp là tình trạng giảm khả năng chuyển hóa protein của cơ thể thành các khối cơ liên quan đến tuổi tác. Theo nghiên cứu, tình trạng mất cơ diễn tiến nhanh từ 75 tuổi trở đi, có thể xuất hiện sớm hơn ở nam giới sau 60 tuổi.

Với những người ít vận động, quá trình này còn diễn ra nhanh hơn, cứ mỗi thập kỷ lượng cơ bắp mất đi có thể chiếm đến 3-5% tổng khối lượng cơ, gây ảnh hưởng đến khả năng vận động và thể chất.

Nếu nam giới gặp tình trạng yếu sức, khả năng giữ thăng bằng kém, giảm cân đột ngột, khó khăn khi vận động và cầm nắm vật nặng, có nhiều khả năng cơ thể đang mất cơ do lão hóa. Để làm chậm và đẩy lùi quá trình mất cơ ở nam giới, nên tập thể dục thường xuyên, có chế độ ăn bổ sung đủ chất đạm, axit béo omega 3 cùng nguồn tinh bột lành mạnh.

Da mất độ đàn hồi

Da mất độ đàn hồi là hiện tượng mà da không còn có khả năng co dãn và trở lại hình dáng ban đầu, xuất hiện nếp nhăn, da chảy xệ. Độ đàn hồi của da phụ thuộc chủ yếu 2 loại protein quan trọng là collagen và elastin. Tuy nhiên collagen giảm dần theo tuổi tác so sự phân hủy protein này, sợi elastin bị thoái hóa khiến độ săn chắc của da giảm sút.

Để cải thiện tình trạng lão hóa trên da, nam giới nên chú ý đến việc bảo vệ làn da bằng cách bôi kem chống nắng, cung cấp đủ nước cho cơ thể và quan tâm đến chất lượng giấc ngủ.

2 "nhiều" gây lão hóa nhanh, giảm tuổi thọ

Thức khuya nhiều

Nam giới thức khuya nhiều dẫn đến quá trình tái tạo tế bào da diễn ra bất thường, ây rối loạn chức năng của lớp tế bào biểu bì và đẩy nhanh quá trình lão hóa, xuất hiện các nếp nhăn trên da.

Thói quen ngủ muộn dễ gặp tình trạng đau đầu, khó tập trung, về lâu dài dẫn đến suy giảm trí nhỡ, căng thẳng, lo âu, ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Thức khuya còn khiến dịch vị dạ dày tiết ra nhiều hơn, dẫn đến đau, thậm chí loét dạ dày.

Nghiên cứu năm 2018 công bố trên tạp chí The Journal of Biological and Medical cho thấy người thích thức khuya có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 10% so với người đi ngủ sớm.





Ăn nhiều thức ăn chứa muối, đường

Đường tinh luyện cản trở quá trình tái tạo collagen - một loại protein giữ cho làn da độ đàn hồi và căng bóng. Việc thiếu hụt collagen khiến da mỏng và nhanh lão hoá hơn, hình thành nếp nhăn trên da ở nam giới. Bên cạnh đó khi ăn nhiều muối, các ion natri nhiều lên sẽ phá vỡ sự cân bằng của da dẫn tới sự mất nước của các tế bào, da trở nên khô và lão hóa nhanh chóng hơn.

Thực phẩm có chứa nhiều đường, muối còn làm tăng đáng kể đường huyết, về lâu dài gây ra tình trạng kháng insulin và dẫn đến tình trạng viêm trong cơ thể, tăng nguy cơ mắc béo phì, tiểu đường và cả bệnh tim. Nam giới có chế độ ăn nhiều tinh bột tinh chế, thực phẩm và đồ uống có đường còn làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, trầm cảm, bệnh thận, gan nhiễm mỡ...