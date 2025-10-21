Nắm giữ hơn 322 tỷ đồng tiền mặt, Bến xe Miền Tây (WCS) lên kế hoạch xây trạm sạc xe điện

Hội đồng quản trị Bến xe Miền Tây (WCS) vừa công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh mới. Trọng tâm của kế hoạch lần này là việc tham gia vào thị trường xe điện với các hoạt động chính như đầu tư, kinh doanh và lắp đặt trạm sạc, cùng các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

Động thái của WCS diễn ra đồng thời với việc TP.HCM cụ thể hóa các kế hoạch đầy tham vọng. Theo đó, thành phố không chỉ đặt mục tiêu chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang năng lượng sạch vào năm 2030 mà còn có dự thảo chuyển đổi hơn 400.000 xe máy xăng cho tài xế công nghệ. Để đáp ứng nhu cầu này, thành phố dự kiến xây dựng một hệ thống gồm 19 trạm sạc lớn cho xe buýt và khoảng 3.000 điểm sạc, đổi pin cho các phương tiện khác vào năm 2028.

Mạng lưới trạm sạc điện trên địa bàn TP.HCM. Trong đó màu xanh là bến, bãi thuộc Sở Giao thông vận tải TP quản lý; màu đỏ là bến bãi thuộc Samco - Ảnh: Sở Giao thông vận tải TP.HCM

Theo kế hoạch của thành phố, SAMCO – công ty mẹ nắm giữ 51% vốn của WCS – được giao triển khai các trạm sạc tại những đầu mối giao thông chính, bao gồm Bến xe Miền Tây. Điều này mang lại lợi thế trực tiếp cho WCS khi có sẵn mặt bằng và là một phần trong kế hoạch chung.

Tuy nhiên, WCS sẽ bước vào một thị trường hạ tầng sạc xe điện với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn. Dẫn đầu về quy mô hiện nay là V-Green (thuộc Vingroup) với mạng lưới đã lên đến 150.000 cổng sạc trên toàn quốc.

Ở nhóm các nhà sản xuất ô tô, CTCP Ô tô TMT (TMT) cũng đã công bố mục tiêu xây dựng 30.000 trạm sạc vào năm 2030. Đáng chú ý, cuộc đua còn có sự góp mặt của các doanh nghiệp tận dụng lợi thế mặt bằng sẵn có.

Điển hình là chuỗi bán lẻ CTCP Đầu tư Thế giới Di động (MWG) hợp tác cùng V-Green để triển khai điểm sạc tại hệ thống cửa hàng, hay CTCP Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) cũng có kế hoạch chuyển đổi các cửa hàng xăng dầu.

Để hỗ trợ các nhà đầu tư, thành phố cũng đưa ra chính sách cho vay tối đa 70% tổng mức đầu tư dự án. Lãi suất vay bằng 50% mức lãi suất cho vay của Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC ) trong suốt thời hạn vay. Ngân sách TP.HCM sẽ hỗ trợ 50% mức lãi suất còn lại.

Về nguồn lực tài chính, báo cáo quý 3/2025 của WCS cho thấy, tổng lượng tiền và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của công ty đạt 322,77 tỷ đồng, chiếm 86% tổng tài sản. Bên cạnh đó, WCS không ghi nhận bất kỳ khoản nợ vay tài chính nào. 9 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu đạt 129,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 64,9 tỷ đồng.

WCS cũng được biết đến là một doanh nghiệp có chính sách cổ tức cao cho cổ đông. Năm 2023, công ty đã chi trả cổ tức với tổng tỷ lệ 160% ( 16.000 đồng/cổ phiếu ). Gần đây nhất, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ lên đến 200% ( 20.000 đồng/ cổ phiếu) và phát hành cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 5:1.