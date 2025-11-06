Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam Long báo doanh thu gần 4.000 tỷ đồng sau 9 tháng 2025

06-11-2025 - 17:30 PM | Bất động sản

Nam Long báo doanh thu gần 4.000 tỷ đồng sau 9 tháng 2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2025, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ ở cả doanh thu và lợi nhuận. Song song, doanh nghiệp triển khai đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, thể hiện bước đi chiến lược trong giai đoạn chuyển mình

Từ ngày 27/10 đến 17/11/2025, Nam Long triển khai phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn cho các dự án đô thị tích hợp trọng điểm. Động thái này diễn ra trong thời điểm Nam Long ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, cho thấy doanh nghiệp đang chủ động củng cố năng lực tài chính để đón chu kỳ hồi phục của thị trường bất động sản.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ mới được doanh nghiệp công bố, quý III/2025 là giai đoạn tăng tốc rõ rệt của Nam Long, khi doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (370 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 329,8 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ từ mức lỗ 39 tỷ đồng cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 234 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.940 tỷ đồng, bằng 476% so với cùng kỳ năm 2024 (827 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt 1.572 tỷ đồng, bằng 457% so với cùng kỳ (343,4 tỷ đồng); biên lợi nhuận gộp duy trì gần 40%, phản chiếu hiệu quả sinh lời ổn định. Đây cũng là mức cao hàng đầu trong ngành bất động sản.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 441 tỷ đồng, gấp gần 8,2 lần so với cùng kỳ - cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 353,6 tỷ đồng, cao gấp 23 lần cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm như Akari City (967 tỷ đồng), Nam Long II Central Lake - Cần Thơ (1.529 tỷ đồng) vàEHome Southgate (983 tỷ đồng). Đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh số bán hàng 9 tháng 2025 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương doanh số cả năm 2024.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng do quy mô bàn giao mở rộng, biên lợi nhuận ròng của Nam Long vẫn cải thiện tích cực, đạt 11,2% - gần gấp đôi so với cùng kỳ (6,5%), nhờ tốc độ tăng doanh thu vượt xa chi phí và tỷ trọng dự án có biên lợi nhuận cao.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của Nam Long đạt 28.386 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2024, chủ yếu do lượng tiền mặt và tương đương tiền giảm khoảng 38%, xuống còn 3.361 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, đạt 17.851 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm 2024, phản ánh tiến độ triển khai dự án ổn định và không phát sinh tồn kho bất thường.

Tổng nợ phải trả của Nam Long giảm 11% về còn 14.019 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn giảm 1.516 tỷ đồng (giảm hơn 50%), doanh nghiệp hầu như không còn áp lực về nợ vay trong 1 năm tới.

Cùng với việc tối ưu tài chính, Nam Long tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trong tháng 7/2025, doanh nghiệp chuyển nhượng 15% cổ phần tại dự án Izumi City (Đồng Nai). Lợi nhuận từ thương vụ dự kiến ghi nhận trong quý IV/2025, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào kết quả cả năm.

Đà tăng trưởng từ quý III đang mở ra giai đoạn tăng tốc mới cho Nam Long. Từ kết quả kinh doanh khả quan đến cơ cấu tài chính vững vàng, doanh nghiệp cho thấy sự chủ động trong điều hành và tâm thế sẵn sàng bước chu kỳ phát triển mới. Đồng thời, với những chỉ số tích cực, Nam Long ngày càng khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp bền vững.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Từ Khóa:
bất động sản

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dài 8,7 km với tổng vốn đầu tư hơn 40.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công chậm nhất đầu năm 2027

Tuyến metro số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai dài 8,7 km với tổng vốn đầu tư hơn 40.500 tỷ đồng, dự kiến khởi công chậm nhất đầu năm 2027 Nổi bật

Diễn biến mới tại loạt dự án của Vingroup ở quê nhà của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Diễn biến mới tại loạt dự án của Vingroup ở quê nhà của tỷ phú Phạm Nhật Vượng Nổi bật

Biệt thự compound: Từ phân khúc khan hiếm đến vị thế biểu tượng tại trung tâm TP.HCM

Biệt thự compound: Từ phân khúc khan hiếm đến vị thế biểu tượng tại trung tâm TP.HCM

17:30 , 06/11/2025
Nhà phố, biệt thự Flora Avenue: Bắt nhịp tương lai phát triển phía Nam thủ đô

Nhà phố, biệt thự Flora Avenue: Bắt nhịp tương lai phát triển phía Nam thủ đô

15:30 , 06/11/2025
Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

Cổ đông sáng lập thông báo về việc tái cấu trúc sở hữu và định hướng phát triển thương hiệu Ecopark

15:30 , 06/11/2025
Hạ tầng khu Đông "cất cánh", Sunshine Legend City đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân

Hạ tầng khu Đông "cất cánh", Sunshine Legend City đón đầu làn sóng dịch chuyển cư dân

14:48 , 06/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên