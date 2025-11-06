Nam Long báo doanh thu gần 4.000 tỷ đồng sau 9 tháng 2025

Từ ngày 27/10 đến 17/11/2025, Nam Long triển khai phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm bổ sung nguồn vốn cho các dự án đô thị tích hợp trọng điểm. Động thái này diễn ra trong thời điểm Nam Long ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng, cho thấy doanh nghiệp đang chủ động củng cố năng lực tài chính để đón chu kỳ hồi phục của thị trường bất động sản.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ mới được doanh nghiệp công bố, quý III/2025 là giai đoạn tăng tốc rõ rệt của Nam Long, khi doanh thu thuần đạt 1.877 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2024 (370 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế đạt 329,8 tỷ đồng, đảo chiều mạnh mẽ từ mức lỗ 39 tỷ đồng cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 234 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.940 tỷ đồng, bằng 476% so với cùng kỳ năm 2024 (827 tỷ đồng); lợi nhuận gộp đạt 1.572 tỷ đồng, bằng 457% so với cùng kỳ (343,4 tỷ đồng); biên lợi nhuận gộp duy trì gần 40%, phản chiếu hiệu quả sinh lời ổn định. Đây cũng là mức cao hàng đầu trong ngành bất động sản.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 441 tỷ đồng, gấp gần 8,2 lần so với cùng kỳ - cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (NPATMI) đạt 353,6 tỷ đồng, cao gấp 23 lần cùng kỳ năm trước.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc bàn giao các dự án trọng điểm như Akari City (967 tỷ đồng), Nam Long II Central Lake - Cần Thơ (1.529 tỷ đồng) vàEHome Southgate (983 tỷ đồng). Đại diện doanh nghiệp cho biết, doanh số bán hàng 9 tháng 2025 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tương đương doanh số cả năm 2024.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng do quy mô bàn giao mở rộng, biên lợi nhuận ròng của Nam Long vẫn cải thiện tích cực, đạt 11,2% - gần gấp đôi so với cùng kỳ (6,5%), nhờ tốc độ tăng doanh thu vượt xa chi phí và tỷ trọng dự án có biên lợi nhuận cao.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản hợp nhất của Nam Long đạt 28.386 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2024, chủ yếu do lượng tiền mặt và tương đương tiền giảm khoảng 38%, xuống còn 3.361 tỷ đồng.

Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản, đạt 17.851 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cuối năm 2024, phản ánh tiến độ triển khai dự án ổn định và không phát sinh tồn kho bất thường.

Tổng nợ phải trả của Nam Long giảm 11% về còn 14.019 tỷ đồng. Đáng chú ý, nợ vay ngắn hạn giảm 1.516 tỷ đồng (giảm hơn 50%), doanh nghiệp hầu như không còn áp lực về nợ vay trong 1 năm tới.

Cùng với việc tối ưu tài chính, Nam Long tiếp tục cơ cấu lại danh mục đầu tư. Trong tháng 7/2025, doanh nghiệp chuyển nhượng 15% cổ phần tại dự án Izumi City (Đồng Nai). Lợi nhuận từ thương vụ dự kiến ghi nhận trong quý IV/2025, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào kết quả cả năm.

Đà tăng trưởng từ quý III đang mở ra giai đoạn tăng tốc mới cho Nam Long. Từ kết quả kinh doanh khả quan đến cơ cấu tài chính vững vàng, doanh nghiệp cho thấy sự chủ động trong điều hành và tâm thế sẵn sàng bước chu kỳ phát triển mới. Đồng thời, với những chỉ số tích cực, Nam Long ngày càng khẳng định hướng đi đúng đắn trong chiến lược phát triển đô thị tích hợp bền vững.