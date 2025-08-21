Nam Long cho đơn vị phát triển Khu đô thị Waterpoint vay 400 tỷ đồng

Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan trong Đầu tư Nam Long có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nam Long VCD là công ty con do CTCP Đầu tư Nam Long nắm 99,96% vốn, được thành lập năm 2011 nhằm phát triển Khu đô thị mới Vàm Cỏ Đông (tên thương mại là Khu đô thị Waterpoint) nằm tại Bến Lức, tỉnh Long An cũ (nay thuộc Tây Ninh).

Dự án có tổng quy mô 355 ha với vốn đầu tư hơn 25.000 tỷ đồng. Hiện tại, dự án khu đô thị Waterpoint đã hoàn thiện hơn 1.200 căn EHome Southgate và các phân khu Rivera, Aquaria, Park Village. Tính đến giữa năm 2025, hơn 3.000 sản phẩm đã bàn giao.

Trước đó trong năm 2018, Nam Long đã hợp tác với Nishitetsu Group phát triển 165 ha giai đoạn 1.

Năm 2022, Nam Long đã có hai đợt phát hành trái phiếu cho Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng để bổ sung vốn cho dự án Waterpoint giai đoạn 2 có quy mô 190 ha. Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm, lãi suất 9,35 - 12,94% mỗi năm.

Đến tháng 10/2024, Nam Long đã dùng gần 12,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,4% vốn tại Nam Long VCD để bổ sung tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu trên. Với sự điều chỉnh này, lượng cổ phần tại Nam Long VCD được dùng làm tài sản bảo đảm cho lô trái phiếu tăng từ 68% vốn điều lệ lên 73,5% vốn điều lệ.

Tuy nhiên vào ngày 25/12/2024, Nam Long đã hoàn thành việc mua lại trước hạn hai lô trái phiếu trên có mã NLGH2229001 và NLGH2229002.

Ở một diễn biến khác, Nam Long vừa thông báo việc bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Viễn vào vị trí Quyền Giám đốc Điều hành Công ty TNHH Nam Long Commercial Property từ ngày 1/9/2025 đến ngày 28/2/2026.

Đồng thời, công ty thực hiện miễn nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương với vị trí Giám đốc Điều hành Nam Long Commercial Property. Trước đó bà Hương được bổ nhiệm vị trí này từ ngày 28/4/2025.

Nam Long Commercial Property là công ty con do Nam Long chi phối 100% vốn.