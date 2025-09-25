Nam Long dự kiến tăng vốn cho loạt công ty con

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố Nghị quyết số 30a/2025/NQ/HĐQT/NLG về việc thông qua một số nội dung liên quan đến phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được.



Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng. Với giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, ước tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán.

Nghị quyết lần này thông qua phương án chi tiết sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

Nguồn: NLG

Được biết, phương án phat hành này đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 19/3/2025.

Liên quan đến phương án sử dụng vốn chi tiết nêu trên, HĐQT NLG cũng thông qua việc tăng vốn hàng loạt công ty con.

Trong đó, Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land hiện có vốn điều lệ 668,3 tỷ đồng; dự kiến được tăng thêm 117 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Công ty TNHH Nam Long Commercial Property hiện có vốn điều lệ 498,7 tỷ đồng; dự kiến được tăng thêm 148,98 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Công ty Cổ phần Southgate hiện có vốn điều lệ 1.950 tỷ đồng. Số tiền mua thêm cổ phần mới phát hành của Công ty Cổ phần Southgate là 138 tỷ đồng, tương ứng với 13,8 triệu cổ phần phổ thông.

Công ty Cổ phần Nam Long VCD hiện có vốn điều lệ 2.388,1 tỷ đồng. Số tiền mua thêm cổ phần mới phát hành của Công ty Cổ phần Nam Long VCD từ đợt chào bán là 640 tỷ đồng, tương ứng với 64 triệu cổ phần.

Công ty TNHH NNH Kikyo Valora vốn điều lệ hiện tại là 583 tỷ đồng, dự kiến được tăng thêm 195 tỷ đồng sau đợt chào bán.

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 30,4% kế hoạch doanh thu và 29,6% chỉ tiêu lợi nhuận.



