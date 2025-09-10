Nam Long dự thu 2.500 tỷ đồng từ đợt chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (MCK: NLG, sàn HoSE) vừa công bố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/NQ/ĐHĐCĐ/NLG ngày 19/3/2025.



Theo đó, Nam Long dự kiến chào bán 100,12 triệu cổ phiếu, tương đương 26% lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 100:26, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền mua 26 cổ phiếu mới.

Giá chào bán 25.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 40% so với mức giá kết phiên 9/9 của cổ phiếu NLG. Ước tính, Nam Long sẽ thu về gần 2.503 tỷ đồng từ đợt chào bán, số vốn thu về dự kiến được phân bổ như sau:

Nguồn: NLG

Cổ phiếu phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, Nam Long sẽ tăng vốn điều lệ lên mức gần 4.852 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần 773 tỷ đồng, cao gấp 3,1 lần cùng kỳ. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp tăng 158% lên 332 tỷ đồng.

Kỳ này, NLG sụt giảm doanh thu tài chính tới 83% chỉ còn hơn 43 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên doanh liên kết cũng giảm một nửa còn hơn 20 tỷ đồng. Trái lại, chi phí bán hàng lại tăng 185% lên 121 tỷ đồng.

Kết quả, Nam Long báo lợi nhuận sau thuế 97,5 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. NLG cho biết, doanh thu và lợi nhuận quý II/2025 đến từ hoạt động kinh doanh nhà đất, căn hộ trong khi lợi nhuận cùng kỳ chủ yếu đến từ hoạt động tài chính.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái, nhờ kết quả tích cực từ quý đầu năm.

Năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 6.794 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 701 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành 30,4% kế hoạch doanh thu và 29,6% chỉ tiêu lợi nhuận.



