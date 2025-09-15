Nam Long (NLG): Dấu ấn doanh nghiệp phát triển bền vững và tầm nhìn kiến tạo đô thị tích hợp

Toà nhà Nam Long

Doanh nghiệp ESG tiên phong đóng góp cho sự phát triển bền vững quốc gia

Nam Long đã và đang khẳng định là một doanh nghiệp có ý thức trách nhiệm với môi trường và xã hội, minh bạch trong quản trị. Tập đoàn đã sớm xây dựng khung báo cáo phát triển bền vững dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế và lồng ghép 17 Mục tiêu Phát triển Bền Vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc vào định hướng phát triển dài hạn.

Điều đó được thể hiện thông qua việc Nam Long đã đưa ESG vào quản trị, thiết kế và phát triển sản phẩm đồng thời tích cực thực hiện các hoạt động cộng đồng. Trong nhiều năm liên tiếp, Nam Long được vinh danh trong các giải thưởng ESG uy tín, cho thấy những cam kết về minh bạch, quản trị bài bản, kiến tạo môi trường sống, sản phẩm giá trị vì cộng đồng, giữ được được niềm tin của cổ đông, đối tác, khách hàng.

Nam Long còn thể hiện trách nhiệm xã hội của mình qua việc thực hiện nghiêm túc, uy tín và minh bạch về nghĩa vụ thuế, đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Tập đoàn đã góp mặt vào Top 20 công ty bất động sản tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024 do CafeF thực hiện với số tiền nộp ngân sách 1.153 tỷ đồng.

Tinh thần phụng sự cộng đồng của Nam Long được khắc họa rõ nét qua các dòng sản phẩm nhà ở xã hội như EHome, EHomeS và Flora, các sự kiện quy mô lớn như bắn pháo hoa hay tổ chức chuỗi các hoạt động giải trí mang bản sắc văn hóa tại các khu đô thị. Bên cạnh đó, chương trình học bổng “Swing for Dreams” chắp cánh ước mơ đến giảng đường được duy trì trong 15 năm, trao đi cả nghìn suất học bổng đã tạo động lực học tập và đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên con đường theo đuổi tri thức.

Dòng sản phẩm nhà ở xã hội EHome của Nam Long

Tài chính vững mạnh và sức hút từ hợp tác quốc tế

Nam Long sở hữu năng lực tài chính vững mạnh. Năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.196 tỷ đồng, tăng 126% so với năm 2023 và là mức doanh thu cao nhất trong 5 năm gần đây của Tập đoàn. Lãi ròng 518 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023.

Sang năm 2025, Nam Long đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 701 tỷ đồng, tăng 35% so với mức 518 tỷ đồng của năm trước.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2025, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Nam Long mang về doanh thu thuần 2.064 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 207 tỷ đồng, tăng lần lượt gấp 4 lần và gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Nam Long luôn chú trọng về đảm bảo an toàn tài chính và khả năng thanh toán cao. Tại ngày 30/6/2025, tổng nợ phải trả của NLG giảm 11% về còn 13.995 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu tại cuối quý 2/2025 được đưa về mức dưới 1.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tốt, điểm sáng trong chiến lược của Nam Long là khả năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài uy tín. Trong suốt hơn một thập kỷ, Nam Long đã hợp tác thành công với các đối tác lớn từ Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và các tổ chức tài chính quốc tế lớn như Goldman Sachs, IFC (thuộc Ngân hàng Thế giới).

Sự hợp tác này không chỉ mang lại nguồn vốn dồi dào, đảm bảo tiến độ dự án mà còn giúp Nam Long học hỏi kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực quản trị và phát triển các dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, mang lại những sản phẩm chất lượng cho người mua nhà.

Tầm nhìn về Tập đoàn bất động sản tích hợp

Trong bối cảnh đô thị hóa và xu hướng giãn dân ra các vùng ven đô thị lớn, Nam Long đã cho thấy tầm nhìn xa khi tiên phong theo đuổi mô hình "đô thị tích hợp" (Integrated Township). Tại Nam Long, phát triển đô thị không chỉ hướng đến các công trình hiện đại hay hệ thống hạ tầng, mà quan trọng hơn cả là kiến tạo môi trường sống an toàn - lành mạnh - hài hòa. Theo CEO Nam Long, để đón đầu xu hướng này, Việt Nam cần nhiều hơn nữa các khu đô thị được quy hoạch bài bản, đầy đủ tiện ích và dịch vụ.

Các khu đô thị của Nam Long như Waterpoint, Mizuki Park, Akari City… được phát triển với hệ sinh thái tiện ích "tất cả trong một", từ giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ đến vui chơi giải trí, văn hóa. Kết hợp giữa môi trường sống an toàn, lành mạnh và an ninh cho cộng đồng. Nam Long ưu tiên phát triển bền vững với mật độ xây dựng thấp, chỉ từ 16-30% để dành phần lớn diện tích cho mảng xanh và mặt nước.

Tập đoàn đã trồng hơn 10.800 cây xanh, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái bản địa qua các hành lang sinh thái và kênh đào. Mỗi khu đô thị tích hợp tại Nam Long đều được kiến tạo để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - vui chơi - làm việc - giải trí cho cư dân và kết nối cộng đồng.

Mỗi khu đô thị tích hợp tại Nam Long đều được kiến tạo để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - học tập - vui chơi - làm việc - giải trí cho cư dân

Thêm vào đó, Nam Long không chủ trương mở rộng chỉ để phủ sóng toàn quốc. Tập đoàn có sự chọn lọc kỹ lưỡng các địa phương để phát triển dựa trên tiềm năng dân số, mức độ đô thị hóa và quy hoạch hạ tầng. Điều này không chỉ giúp nâng cao chất lượng sống cho cư dân mà còn đồng hành cùng chiến lược phát triển đô thị của quốc gia, góp phần hình thành các trung tâm đô thị mới, hiện đại và bền vững. Nam Long không chỉ xây dựng khu đô thị mà còn hướng đến kiến tạo cộng đồng an cư đích thực với bản sắc riêng.

Hướng đến mục tiêu phát triển đô thị toàn diện và bền vững, Nam Long triển khai chiến lược phát triển nhà ở đa phân khúc và hướng đến người ở thật. Với mỗi phân khúc, Nam Long đều tối ưu giá trị đem lại theo mức “hợp lý” nhất tập trung vào việc xây dựng “giá trị thật” cho khách hàng.

Với nền tảng vững chắc về ESG, tài chính minh bạch, năng lực hợp tác quốc tế và một chiến lược phát triển đô thị tích hợp rõ ràng, Nam Long đang cho thấy hình ảnh của một doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm cam kết tạo ra những giá trị bền vững cho khách hàng, cộng đồng, cổ đông và cho sự phát triển chung của đất nước.