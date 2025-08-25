Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Năm nay, lương thưởng của người lao động đi làm ngày lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được quy định ra sao?

25-08-2025 - 09:34 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 4 ngày trong dịp lễ Quốc khánh năm nay. Tuy nhiên, một số người vẫn tham gia lao động vào dịp lễ. Vậy, mức lương thưởng vào thời điểm này như thế nào?

Theo Thông báo 6150/TB-BLĐTBXH thông báo về việc nghỉ tết Âm lịch, nghỉ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2025 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (công chức, viên chức) được nghỉ dịp lễ Quốc khánh năm 2025 từ thứ Bảy ngày 30/8/2025 đến hết thứ Ba ngày 2/9/2025 Dương lịch.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hằng tuần. Như vậy, lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 04 ngày.

Lương thưởng của người lao động ngày 02/9 là một trong những kỳ vọng của người lao động trong quá trình làm việc. Hiện nay, không có quy định nào bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng cho người lao động nhân dịp lễ. Tuy nhiên, mức lương thưởng trong dịp lễ lớn của đất nước lại là chính sách đãi ngộ của từng công ty dành riêng cho nhân viên của mình và một phần quan trọng thu hút nhân sự.

Theo quy định, người lao động sẽ được nghỉ những dịp Lễ, Tết mà vẫn được giữ nguyên lương. Nếu ngày lễ trùng với ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật trong tuần thì lao động được nghỉ bù, tùy từng lịch làm việc của từng doanh nghiệp.

Trong trường hợp người lao động phải đi làm đúng dịp nghỉ lễ Quốc Khánh thì được xác định là làm thêm giờ vào ngày lễ và được nhận mức lương ít nhất bằng 400% lương so với ngày thường.

Cụ thể, Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trường hợp người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Như vậy, khi làm việc vào dịp lễ 02/9 này, người sử dụng lao động phải trả mức tiền lương bằng: Ít nhất 300% lương ngày lễ + 100% lương ngày thường = ít nhất 400%

Ví dụ: Người lao động A thuộc trong tháng 9/2025 có 25 công chuẩn với mức lương 8.000.000 đồng/tháng. Như vậy, mỗi ngày lương của người lao động trong tháng 9/2025 là 320.000 đồng/ngày.

Nếu người lao động A làm việc trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 sẽ được hưởng thêm ít nhất 320.000 x 300% = 960.000 đồng/ngày

Tổng cộng tiền lương ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tiền lương làm việc trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 ít nhất sẽ là 1.260.000 đồng/ngày.

Nếu người lao động A không làm việc vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 vẫn được hưởng 320.000 đồng/ngày.

Lưu ý: Mức tiền lương của người lao động làm việc trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 nêu trên chỉ là mức tối thiểu. Người lao động cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi cho bản thân trong dịp lễ tết theo quy định.

Hoàng Nguyễn

Nhịp sống thị trường

