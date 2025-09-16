Nam NSƯT 46 tuổi vừa được bổ nhiệm làm sếp lớn: Học hàm tiến sĩ, hôn nhân kín tiếng

Ngày 5/9, NSƯT Bùi Như Lai chính thức nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nhận nhiệm vụ, NSƯT Bùi Như Lai đã chia sẻ cảm xúc trên tờ Vietnamnet. Nam NSƯT nói: "Thành công không thể đến từ nỗ lực cá nhân mà cần sự đồng hành, đoàn kết và chung sức của Ban Giám hiệu, Hội đồng trường, giảng viên, cán bộ và người học".

Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao quyết định cho NSƯT, TS. Bùi Như Lai.

Vậy NSƯT Bùi Như Lai là ai? Nghệ sĩ Bùi Như Lai sinh năm 1979, tốt nghiệp ngành Diễn viên kịch và tiếp tục học Đạo diễn sân khấu tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học, từng là diễn viên, đạo diễn Nhà hát Tuổi trẻ, giữ vai trò Trưởng đoàn Kịch hình thể và Trưởng đoàn Kịch 1.

Từ năm 2019, NSƯT Bùi Như Lai trở lại giảng dạy và quản lý tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, lần lượt đảm nhiệm các vị trí: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên.

Trong hoạt động nghệ thuật, Bùi Như Lai là đạo diễn của nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng lớn như: Tái sinh (Giải Đạo diễn sáng tạo xuất sắc, huy chương Vàng Liên hoan nghệ thuật sân khấu về hình tượng người chiến sĩ CAND 2020), Đến bờ bên kia (huy chương Vàng Liên hoan Quốc tế Sân khấu Thử nghiệm 2022), Ê-đíp làm vua (huy chương Bạc), Chén thuốc độc (2021) và Như hạt mưa sa (2024).

Ngoài sân khấu, NSƯT Bùi Như Lai còn tham gia phim truyền hình với vai trò diễn viên trong: Dưới bóng cây hạnh phúc (2023) và Cha tôi người ở lại (2025).

Với những cống hiến bền bỉ, nam diễn viên – tiến sĩ Bùi Như Lai được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, Huân chương Lao động hạng Ba năm 2019.

Vai diễn mới của tân Hiệu trưởng trên sóng VTV.

Hình ảnh hiếm hoi của bà xã NSƯT Bùi Như Lai được anh chia sẻ trên mạng xã hội

Về cuộc sống riêng tư, nam diễn viên là người cực kỳ kín tiếng. Vị tân hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội từng chia sẻ về vợ mình là trên báo An Ninh Thủ Đô nhiều năm trước.

Theo đó, NSƯT Bùi Như Lai cho biết, vợ anh là Nông Lê Phương – diễn viên kiêm biên đạo múa tại Nhà hát Tuổi Trẻ. Vì cùng nghề nên chị luôn đồng cảm với công việc của chồng.

NSƯT Bùi Như Lai nói: "Vợ tôi là diễn viên, biên đạo múa. Nếu không cùng nghề hẳn cô ấy sẽ không thể chấp nhận được cảnh chồng đi làm đến 12 giờ đêm mới về rồi đến 3-4 giờ sáng mới ngủ.

Cùng là trong nghề nên vợ chồng tôi hỗ trợ cho nhau được khá nhiều trong công việc. Ví như cô ấy bảo có đơn đặt hàng này, vở diễn nọ, chúng tôi cùng bàn bạc, nghiên cứu và thường là tôi đưa ra ý tưởng để cô ấy dàn dựng", nguồn An Ninh Thủ Đô.

Mới đây, anh cũng nói về cuộc sống hôn nhân của mình với bà xã. Nam NSƯT cho rằng, mình là người biết đủ. Anh nói trên tờ Dân Trí: “Tôi thích chữ đủ trong đời sống. Đủ mạnh để bảo vệ gia đình, đủ bền bỉ để kiếm sống, đủ lãng mạn để duy trì đời sống vợ chồng, đủ nghiêm khắc để dạy con, đủ thấu hiểu để xem các con nghĩ gì, đủ sức để học, chỉnh sửa bản thân mình”.