Nam NSƯT 50 tuổi nói thẳng về diễn xuất của đàn em

Mới đây, chương trình Chinh phục đam mê đã lên sóng với sự tham gia của đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh, NSND Kim Xuân, NSƯT Công Ninh, nghệ sĩ Trung Dân trong vai trò giám khảo.



Thí sinh Sử Hồng Trọng

Tại chương trình tuần này, các thí sinh Sử Hồng Trọng, Lâm Hoàng Quyên và Phạm Thị Minh Châu phải hóa thân vào nhiều vai diễn khác nhau trên sân khấu.

Là thí sinh đầu tiên thể hiện phần thi của mình, Sử Hồng Trọng vào vai ông Châu, một ông cụ đang sống ở viện dưỡng lão. Những màn tung hứng với bạn diễn tạo nên không ít tiếng cười cho khán giả.

Trong lúc đang chờ con trai đến, ông Châu nhận được tin con trai đã mất ngay đúng ngày sinh nhật của mình. Kèm theo đó là phần thử thách, người con trai bất ngờ hiện về nói lời xin lỗi cha mình. Tuy nhiên, Hồng Trọng chọn cách không tin vào sự thật mà cho rằng mọi người đang đùa. Sau một hồi tung hứng, các bạn diễn cũng thừa nhận đây là trò đùa nhằm tạo sự bất ngờ cho ông bạn già.

Đức Thịnh

Sau khi xem xong phần thi của thí sinh, nghệ sĩ ưu tú Đức Thịnh nhật xét thẳng: "Diễn viên cần phải hiểu vai diễn của mình thì khán giả mới có thể tiếp nhận được những gì mình diễn.

Diễn vai người cha già không phải chỉ nói giọng rung rung hay tay chân bủn rủn mà phải xuất phát từ trải nghiệm tình cảm bên trong mỗi người".

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ quan điểm nghề nghiệp: "Hiện nay, mỗi năm điện ảnh Việt sản xuất khoảng 40–50 bộ phim, do đó rất cần lực lượng diễn viên mới để tránh sự lặp lại về gương mặt. Chinh phục đam mê thực sự là nơi giúp người làm sản xuất và sân khấu tìm kiếm những nhân tố mới.

Tôi cũng nhận thấy, bây giờ, rất dễ để nhiều người xây dựng kênh cá nhân, quay clip diễn xuất trên mạng xã hội. Nhưng để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, tham gia vào đời sống nghệ thuật thực thụ trong nước hay vươn xa đến châu Á… thì không hề đơn giản.

Đã có nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội, nhưng khi bước sang con đường chuyên nghiệp, họ phải nỗ lực 100%–200% sức lực. Quay clip chỉ là bước khởi đầu, còn thành công thực sự đòi hỏi hành trình dài và sự bền bỉ.

Bên cạnh năng khiếu, tôi cho rằng điều cốt lõi để làm nghề là khả năng quan sát và cảm nhận cuộc sống.

Hãy đọc nhiều, xem nhiều, quan sát thật nhiều và để cảm xúc lên tiếng. Chính sự quan sát sẽ giúp nội dung diễn xuất có chiều sâu hơn, dễ chạm đến cảm xúc người xem hơn là chỉ chạy theo xu hướng. Xu hướng chỉ là tạm thời, khó giúp bạn đi xa".

NSƯT Đức Thịnh tên thật là Đỗ Đức Thịnh, sinh năm 1975 tại Sài Gòn. Anh là con út trong một gia đình gồm 12 anh chị em có cha mẹ đều là người gốc Bắc, cha làm thợ mộc còn mẹ buôn bán rau ngoài chợ. Ai trong nhà cũng có máu nghệ thuật nhưng không thành viên nào theo đuổi con đường này ngoài Thịnh, mặc dù anh tự nhận là người ít máu nhất.

Năm 18 tuổi, anh theo học ngành Kế toán tại Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại. Tuy nhiên, vì cảm thấy không phù hợp với ngành học hiện tại nên anh đã thi vào ngành sân khấu và điện ảnh với bạn thân Cao Minh Đạt.

Ở trường, hai người là sinh viên cùng khóa với nhiều nghệ sĩ như Việt Hương, Tiết Cương và Thúy Nga. Đức Thịnh tốt nghiệp diễn viên vào năm 1998 và tốt nghiệp đạo diễn vào năm 2004.

Anh bắt đầu sự nghiệp diễn xuất ở sân khấu kịch Phú Nhuận trực thuộc sân khấu kịch Hồng Vân sở hữu bởi NSND Hồng Vân. Ở đây anh cũng có làm việc với hai người bạn thơ ấu Thái Hòa và Cao Minh Đạt.