Nam NSƯT cùng một "bà trùm" từ Mỹ về hội ngộ các NSND, để lộ một chuyện

Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc đã từ Mỹ về nước để thăm gia đình, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp. Được biết, đây là lần thứ hai vợ chồng ông về nước kể từ hồi đầu năm.

Vợ Bảo Quốc (ngoài cùng) và "bà trùm" Thúy Nga.

Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc năm nay đã ở tuổi 76 và trải qua cuộc phẫu thuật lớn nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Đi cùng ông luôn có bà xã Thu Thủy. Bà xã Bảo Quốc cũng rất trẻ trung, xinh đẹp và luôn đi theo để chăm sóc chồng.

Có lẽ vì đã lớn tuổi, lại có gia đình viên mãn, con cháu thành đạt, không còn vướng bận nên thời gian gần đây vợ chồng Bảo Quốc về nước nhiều hơn để thăm quê hương.

Tại Việt Nam, vợ chồng Bảo Quốc có buổi tái ngộ, gặp mặt với nhiều đồng nghiệp, bạn bè cùng thời như NSND Minh Vương, NSND Thanh Ngân, nghệ sĩ Phượng Loan…

Đặc biệt, trong dịp tái ngộ này còn có mặt danh ca Thanh Tuyền và "bà trùm" Thúy Nga – người từng kết hôn 9 lần với MC Thanh Bạch, "bà trùm" Dung hãng đĩa Rạng Đông, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền… Có thể nói, đây là cuộc hội ngộ hiếm có nhiều năm mới có một lần đông đủ như vậy.

Bảo Quốc và NSND Minh Vương.

Nhiều khán giả tỏ ra xúc động khi thấy các nghệ sĩ đã ở tuổi gần đất xa trời được hội ngộ cùng nhau.

"Bà trùm" Thúy Nga cũng đã ở tuổi ngoài 80 và định cư tại Mỹ cùng vợ chồng Bảo Quốc, danh ca Thanh Tuyền nhưng cũng thường xuyên về nước làm từ thiện, gặp gỡ đồng nghiệp. Riêng danh ca Thanh Tuyền thì rất lâu rồi mới về nước.

Các nghệ sĩ vô cùng hồ hởi, vui mừng khi gặp lại nhau và cùng ôn lại những kỷ niệm xưa, vợ Bảo Quốc thốt lên "mấy chục năm rồi chúng ta mới được gặp lại nhau".

Các nghệ sĩ ôm nhau thắm thiết, nhiều người xúc động đến bật khóc. Nghệ sĩ Bảo Quốc thấy NSND Minh Vương đang ngồi liền chạy tới ôm đồng nghiệp hỏi han. NSND Minh Vương tỏ ra khá thích thú khi gặp lại người đồng nghiệp năm xưa, đã rất nhiều năm mới tái ngộ.

Cũng trong cuộc trò chuyện với các đồng nghiệp, "bà trùm" Thúy Nga lần đầu để lộ tuổi thật của mình là tuổi 81. Từ trước tới giờ, hiếm ai biết về tuổi thật của bà.