Nam NSƯT từng làm lễ tân khách sạn trước khi nổi tiếng màn ảnh

NSƯT Quốc Tuấn sinh năm 1961, là một trong những gương mặt truyền hình được yêu mến ở miền Bắc những năm 1990. Với lối diễn tự nhiên, chân thật, anh ghi dấu với 12A và 4H, Những người sống quanh tôi, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính, Người thổi tù và hàng tổng. ..

Con đường đến với nghệ thuật của diễn viên Quốc Tuấn không hoàn toàn bằng phẳng. Khi còn học phổ thông tại trường Trần Phú, anh từng là học sinh giỏi Toán cấp thành phố và có ý định thi vào Đại học Kiến trúc.

NSƯT Quốc Tuấn thời trẻ.

Nghệ sĩ Quốc Tuấn cũng có năng khiếu âm nhạc, từng học nhạc lý và guitar. Anh tham gia một nhóm nhạc trong trường và từng cùng bạn bè dự định thi vào trường Sân khấu - Điện ảnh. Tuy nhiên, cuối cùng chỉ Quốc Tuấn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Năm 1990, anh gia nhập Nhà hát Tuổi trẻ. Những năm đầu, do chủ yếu được giao vai phụ, thu nhập và cơ hội nghề nghiệp không ổn định, để trang trải cuộc sống, nam nghệ sĩ làm thêm nhiều công việc, từ chơi nhạc ở vũ trường đến làm lễ tân khách sạn.

Sau đó, Quốc Tuấn quyết định thử sức với truyền hình. Năm 1994, anh có vai truyền hình đầu tiên trong Cuốn sổ ghi đời của đạo diễn Tất Bình. Sau đó, vai thầy giáo trong 12A và 4H giúp tên tuổi Quốc Tuấn được biết đến rộng rãi hơn.

Một trong những vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của Quốc Tuấn là trưởng thôn Kiên trong Người thổi tù và hàng tổng. Nhân vật vốn là người đàn ông hiền lành, thật thà, có phần ngây ngô nhưng bất ngờ được giao trọng trách trưởng thôn. Cách thể hiện gần gũi, không khoa trương giúp Quốc Tuấn tạo được dấu ấn riêng.

NSƯT Quốc Tuấn ghi dấu với vai trưởng thôn Kiên trong “Người thổi tù và hàng tổng”.

Đặc biệt, bộ phim Những người sống quanh tôi trở thành dấu mốc quan trọng. Anh vào vai Thi, nhân vật trải qua nhiều giai đoạn của cuộc đời, từ thanh niên nhiệt tình, ham học trong thời chiến đến cựu chiến binh và thầy giáo thời kỳ đổi mới. Vai diễn giúp Quốc Tuấn được khán giả bình chọn là Nam diễn viên xuất sắc giai đoạn 1995-1996.

Không chỉ đóng phim, nghệ sĩ Quốc Tuấn còn theo đuổi công việc đạo diễn. Năm 2000, anh học thêm khóa đạo diễn tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn năm 2004 với bộ phim ngắn Có một món quà quê. Sau khi tốt nghiệp, anh bắt đầu lên ý tưởng cho bộ phim đầu tay, năm 2007 kịch bản Vua cầu được viết. Năm 2009, kịch bản hoàn tất và được lên kế hoạch dựng thành phim truyền hình với tựa đề Trái tim kiêu hãnh và được khởi quay vào năm 2010.

Sau khi hoàn thành bộ phim này năm 2013, Nghệ sĩ Ưu tú Quốc Tuấn dự định viết kịch bản cho bộ phim tiếp theo với tựa đề Con cầu tự. Sau đó, Quốc Tuấn gần như rút khỏi màn ảnh để dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc cho con trai Bôm.

Trong nhiều năm, dù ít xuất hiện trên truyền hình, anh vẫn được khán giả nhớ đến qua những vai diễn cũ. Sau 19 năm gắn bó với Hãng phim truyện Việt Nam, Quốc Tuấn nghỉ hưu vào tháng 10/2021. Trước đó, anh có khoảng thời gian dài không có việc tại hãng và không nhận lương.

NSƯT Quốc Tuấn trong phim “Mùi phở”.

Những năm gần đây, nam nghệ sĩ bắt đầu trở lại với điện ảnh qua một số dự án như Mưa trên cánh bướm, Cu li không bao giờ khóc, Người vợ cuối cùng. Năm 2026, ở tuổi 65, Quốc Tuấn tiếp tục trở lại với hai dự án Mùi phở và Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Chia sẻ về lý do hạn chế đóng phim, NSƯT Quốc Tuấn cho biết xuất phát từ 2 yếu tố chính thời gian dành cho gia đình, đặc biệt là việc chăm sóc con trai và chất lượng kịch bản. Hiện anh không đặt nặng việc phải đóng vai chính diện, phản diện hay hài. Điều anh quan tâm là nhân vật có chiều sâu và nằm trong kịch bản đủ sức thuyết phục.

Chuyện đời tư của Quốc Tuấn có nhiều thăng trầm. Anh kết hôn ở độ tuổi 39 và đón con trai đầu lòng vào hai năm sau. Tuy nhiên, con trai anh - bé Bôm không may mắc chứng Apert (bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở) - căn bệnh hiếm gặp trên thế giới (tỉ lệ 1/160.000 người). Hành trình anh bên bé Bôm “chiến đấu” với bệnh hiểm nghèo của bé khiến nhiều ngưỡng mộ.

NSƯT Quốc Tuấn và con trai.

Con trai anh đang là sinh viên năm 2 khoa Piano Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Trong phỏng vấn với Dân trí, anh cho biết cuộc sống hiện tại “thanh thản hơn một chút” khi được trở lại với nghề và lựa chọn những vai diễn mình thấy phù hợp. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất của anh vẫn là con trai Bôm.