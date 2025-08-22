Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nam sinh đỗ đại học top đầu nhưng cha mẹ vừa xem giấy báo trúng tuyển liền nói: 'Học lại còn hơn thi đậu'

22-08-2025 - 08:05 AM | Sống

Vì sao nam sinh này và cha mẹ lại cảm thấy thất vọng khi biết đọc giấy báo trúng tuyển?

Đỗ đại học hàng đầu nhưng nam sinh lại thất vọng

Theo Sohu, Tiểu Trương (Chiết Giang) sau mười mấy năm đèn sách đã đạt được kết quả tốt trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Cậu luôn yêu thích Thượng Hải và ngôi trường mơ ước của cậu là Đại học Giao Thông Thượng Hải. Đại học Giao Thông Thượng Hải là một trong những đại học thuộc top đầu, trọng điểm của Trung Quốc. Đây còn là ngôi trường đại học công lập lâu đời thứ hai tại Trung Quốc, thuộc Dự án 985 và Dự án 211.

Tuy nhiên, điểm số của Tiểu Trương chỉ vừa đủ điểm chuẩn, nên việc chọn một ngành học tốt hơn không có nhiều lợi thế. Tiểu Trương đã xem qua tất cả các ngành học của Đại học Giao Thông Thượng Hải và cảm thấy hầu hết đều khá tốt. Cậu nghĩ rằng ngay cả khi bị điều chỉnh nguyện vọng, vẫn có khả năng cao là sẽ được học ngành mình thích.

Tiểu Trương tin rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ học tập trong thời gian đại học, dù học ngành nào, sau khi tốt nghiệp với tấm bằng của trường danh tiếng, tìm việc làm sẽ không phải là vấn đề. Vì vậy, Tiểu Trương quyết định chọn Đại học Giao Thông Thượng Hải và đồng ý điều chỉnh nguyện vọng. Sau đó, cả gia đình cậu trong sự hồi hộp và phấn khích đã nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Giao Thông Thượng Hải. Cả nhà đều rất vui mừng.

Với tâm trạng háo hức, Tiểu Trương mở giấy báo trúng tuyển. Nhưng khi nhìn thấy ngành học, tâm trạng cậu hơi chùng xuống. Vì Tiểu Trương đã chọn đồng ý điều chỉnh nguyện vọng, cộng với điểm thi không quá cao, nên việc trúng tuyển vào các ngành học hot gần như là không thể. Việc bị điều chỉnh nguyện vọng cũng nằm trong dự đoán.

Nam sinh đỗ đại học top đầu nhưng cha mẹ vừa xem giấy báo trúng tuyển liền nói: 'Học lại còn hơn thi đậu'- Ảnh 1.

Tiểu Trương không ngờ rằng mình lại bị điều chỉnh sang ngành Quản lý Thông tin và Lưu trữ. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, Tiểu Trương không ngờ rằng mình lại bị điều chỉnh sang ngành Quản lý Thông tin và Lưu trữ. Nhìn thấy ngành học này, bố mẹ Tiểu Trương nói: "Thà học lại còn hơn thi đậu!" và gia đình cũng khuyên cậu nên thi lại.

Tiểu Trương rất quan tâm đến các ngành kỹ thuật, trong khi ngành Quản lý Thông tin và Lưu trữ tương tự ngành học thuộc khối ngành xã hội nhân văn, phù hợp với nữ giới hơn. Hơn nữa, ngành này có vẻ ít người biết đến và cơ hội việc làm trong tương lai sẽ bị hạn chế.

Việc đạt được điểm chuẩn của Đại học Giao Thông Thượng Hải đã chứng minh năng lực học tập tốt của Tiểu Trương. Nhưng, trong số các thí sinh đăng ký vào Đại học Giao Thông Thượng Hải, điểm số của cậu không được coi là cao, nên Tiểu Trương đã bị điều chỉnh nguyện vọng.

Tại Trung Quốc, trong quá trình đăng ký thi tuyển đại học, thí sinh sẽ có một lựa chọn là "Có đồng ý điều chỉnh nguyện vọng hay không". Nếu thí sinh chọn không đồng ý điều chỉnh nguyện vọng, trong trường hợp điểm số không chiếm ưu thế, họ có thể bị từ chối. Ví dụ như năm ngoái, tỉnh Sơn Đông có gần 50.000 thí sinh bị các trường đại học từ chối vì không đồng ý điều chỉnh nguyện vọng.

Thông thường, để đảm bảo đủ chỉ tiêu tuyển sinh, các trường đại học ở Trung Quốc sẽ dựa trên tỷ lệ 1:1,2 để xét tuyển. Cụ thể, nếu một ngành học dự định tuyển 100 sinh viên, trường sẽ xem xét hồ sơ của 120 sinh viên và tuyển chọn dựa trên điểm số từ cao xuống thấp. Nếu sinh viên không đồng ý điều chỉnh nguyện vọng, 20 sinh viên còn lại có thể bị từ chối. Do đó, hàng năm, có một lượng lớn thí sinh chọn đồng ý điều chỉnh nguyện vọng. Bởi vì một khi bị từ chối, việc đăng ký bổ sung thường chỉ còn lại các ngành học ít người biết đến, nên tốt hơn là chọn một trường đại học mà mình yêu thích.

Tranh cãi xung quanh câu chuyện của nam sinh

Tuy nhiên, khi câu chuyện của Tiểu Trương được công bố, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã tranh luận dữ dội. Rất nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra bàn luận. Từ những các diễn đàn, trang tin Sohu đã tổng hợp thông tin và đưa ra lời khuyên chung cho các bạn trẻ đã và sắp trở thành sinh viên.

Đối với sinh viên đại học, ngành học chính là kỹ năng chuyên môn của họ và rất có thể họ sẽ làm việc liên quan đến chuyên ngành đó trong tương lai. Nếu không hứng thú với ngành học, sinh viên không chỉ không muốn học mà còn ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống sau này.

Vậy khi đối mặt với ngành học không yêu thích, thí sinh có những lựa chọn nào? Thứ nhất, trong năm nhất, nhiều trường đại học có chỉ tiêu chuyển ngành. Sinh viên có thể đăng ký chuyển ngành dựa trên tình hình thực tế của mình. Nếu việc chuyển ngành không thành công, sinh viên cũng cần phải nỗ lực học tập, cố gắng thi cao học ngành khác sau khi tốt nghiệp để chọn một ngành học mình yêu thích. Mặc dù con đường này có phần khó khăn, nhưng chỉ cần sinh viên chăm chỉ học tập, những nỗ lực cuối cùng sẽ được đền đáp.

Nam sinh đỗ đại học top đầu nhưng cha mẹ vừa xem giấy báo trúng tuyển liền nói: 'Học lại còn hơn thi đậu'- Ảnh 2.

khi câu chuyện của Tiểu Trương được công bố, cư dân mạng xã hội Trung Quốc đã tranh luận dữ dội. (Ảnh: Sohu)

Ngoài ra, còn một cách nữa là ôn thi lại. Tuy nhiên, chính sách giáo dục của Trung Quốc hiện nay có nhiều thay đổi, nhiều trường trung học công lập không còn tổ chức lớp ôn thi lại nữa. Nếu chọn học tại các trường trung học tư thục, học phí sẽ rất cao, nhiều gia đình bình thường khó có thể chi trả. Vì vậy, trước khi quyết định ôn thi lại, học sinh cần xem xét tình hình kinh tế của gia đình.

Việc được nhận vào Đại học Giao Thông Thượng Hải đã là một điều may mắn và đáng chúc mừng, bởi vì trường này có uy tín rất cao trong nước. Ngay cả khi là ngành học ít người biết đến, cũng không có nghĩa là nó không tốt. Hơn nữa, ngành học của Tiểu Trương thực tế không phải là ngành học có ít cơ hội việc làm. Chỉ cần sinh viên có đủ kỹ năng chuyên môn, cộng với tấm bằng của trường danh tiếng, việc làm trong tương lai sẽ không thành vấn đề.

Nam sinh xuất sắc đột ngột qua đời ở tuổi 24, người cha kiểm tra 5 thẻ ATM con để lại rồi gục xuống bật khóc

Theo Nguyệt Phạm

Đời sống & pháp luật

