Nam vũ công liệt tứ chi sau vụ bị màn hình LED 600kg rơi trúng người, tình trạng hiện tại nghiêm trọng ra sao?

Tháng 7/2022, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng tại đêm nhạc của nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg treo phía trên sân khấu đã rơi xuống và đè trúng ít nhất 2 vũ công. Trong đó, vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nặng nhất. Anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ mới thoát khỏi cửa tử. Giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn, đánh mất ước mơ biểu diễn trên sân khấu.

3 năm sau vụ việc, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện để tiếp tục điều trị hàng loạt di chứng sức khỏe. Trong hình ảnh mới nhất do chính Lý Khải Ngôn đăng tải trên trang cá nhân, anh ngồi trên xe lăn, gần xương đòn lộ rõ 1 vết hõm rất sâu sau khi trải qua vô số lần đặt nội khí quản. Anh chia sẻ: "Sống được đã là 1 kỳ tích". Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi tai nạn xảy ra, nam vũ công cập nhật MXH trở lại và đích thân nói về tình trạng của mình. Hiện, Lý Khải Ngôn đã được đưa ra nước ngoài điều trị với hy vọng anh có lấy lại được khả năng vận động.

Hình ảnh hiện tại của Lý Khải Ngôn. 3 năm sau vụ tai nạn, anh lần đầu chia sẻ hình ảnh bản thân ngồi trên xe lăn, gần vị trí xương đòn có một vết hõm khá sâu do nhiều lần đặt nội khí quản trong lúc điều trị

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Lý Khải Ngôn trọng thương vào năm 2021

Anh bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi

Theo tờ On, tình trạng của Lý Khải Ngôn cần được can thiệp, giám sát y tế liên tục để cơ hội phục hồi không chạm mốc 0% cũng như gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật. Do đó, nam vũ công không thể rời bệnh viện. Mục sư Lý Thịnh Lâm - cha của nam vũ công - nghẹn ngào cho biết bệnh viện giờ trở thành ngôi nhà thứ 2 của gia đình ông.

Tháng 2/2023, Lý Khải Ngôn được sử dụng bộ khung xương trợ lực (Exoskeleton) để tập đi lại. Sau 1 năm, bác sĩ đánh giá cơ bắp vùng tay và chân của Lý Khải Ngôn đã có phản ứng, tiến triển tích cực hơn trước. Sau đó, họ tiến hành cấy chip kích thích dây thần kinh vận động cho nam vũ công.

Lý Khải Ngôn chịu rất nhiều di chứng sức khỏe sau vụ tai nạn

Đáng chú ý, dù sơ suất trong thi công gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 nhà thầu chính làm sân khấu cho nhóm nhạc Mirror năm đó lại tòa tuyên trắng án, thả tự do sau 3 năm bị tạm giam điều tra. Gia đình Lý Khải Ngôn đã bày tỏ phẫn nộ trước kết quả này, tuyên bố không thể chấp nhận được việc 3 bị cáo được tha bổng sau khi khiến Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn. Phía Lý Khải Ngôn đã kháng cáo, yêu cầu các bị đơn bồi thường 73.000 HKD/tháng (218 triệu đồng) cho nam vũ công.

Trước vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công có tài năng nổi bật trong showbiz. Anh là biên đạo múa hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia show thực tế Sáng Tạo Minh Tinh, lọt vào top 55. Sau đó, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror. Lý Khải Ngôn được nhận xét là có những bước nhảy quyến rũ, chuyên môn cao, hứa hẹn tương lai rộng mở. Do gặp nạn bất ngờ, Lý Khải Ngôn phải giải nghệ sớm và hoãn tổ chức hôn lễ với bạn gái Tô Chỉ Tình vô thời hạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi đam mê được biểu diễn trên sân khấu và cả tương lai tươi đẹp của Lý Khải Ngôn

