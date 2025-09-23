Nâng hạng thúc đẩy hoạt động IPO trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chính phủ đã chính thức phê duyệt Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh thị trường vốn, thị trường tài chính cùng nền kinh tế bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đề án đã được quán triệt và thực hiện đúng quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế, cơ cấu lại nền kinh tế và thị trường tài chính, phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán.

Với việc thể chế ngày càng hoàn thiện, thị trường chứng khoán tăng trưởng mạnh mẽ cùng với nền kinh tế vĩ mô tích cực, nhiều công ty quy mô lớn và chất lượng đã công bố kế hoạch IPO gắn với niêm yết trong thời gian tới, giúp đa dạng hàng hóa cũng như gia tăng tính bền vững và chất lượng cho thị trường.

Theo ước tính mới nhất, chứng khoán Việt Nam có thể đón làn sóng IPO quy mô đến 47 tỉ USD trong 3 năm tới. Rõ ràng, triển vọng nâng hạng đã và sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy hoạt động IPO trong thời gian tới. Vậy hoạt động IPO sôi động hơn trên thị trường chứng khoán sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với thị trường, các doanh nghiệp, các nhà đầu tư nói riêng và đối với nền kinh tế nói chung?

Trao đổi về vấn đề này trong Talk show Phố Tài chính (The Finance Street) trên VTV8, ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi đánh giá, nếu được nâng hạng, hoạt động cổ phần hóa và IPO sẽ càng diễn ra sôi động, qua đó giúp cho hàng hóa trên thị trường niêm yết trở nên đa dạng, phong phú về số lượng doanh nghiệp, cũng như đưa tỷ trọng ngành nghề trên thị trường chứng khoán trở nên gần hơn với cơ cấu thực tế của nền kinh tế.

BTV Khánh Ly: Trong bối cảnh nền kinh tế đang tăng trưởng, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được cải thiện, triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán đang đến rất gần, ông đánh giá như thế nào về thị trường chứng khoán trong bối cảnh hiện nay?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Có thể thấy, đến nay VN-Index đã chinh phục nhiều cột mốc quan trọng. Các điều kiện hiện tại đang rất lý tưởng cho triển vọng của thị trường chứng khoán từ giờ đến cuối năm 2025. Các yếu tố vĩ mô tích cực giúp Việt Nam đang là điểm sáng trong khu vực, với tăng trưởng GDP trong 6 tháng đạt 7,52% là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây trong khi các quốc gia khác vẫn đang loay hoay với câu chuyện phục hồi sau khủng hoảng. Dòng vốn dồi dào đưa thanh khoản trung bình của thị trường mỗi phiên đạt gần 35.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. Mặc dù, các áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn và trung hạn đang hiện hữu nhưng là cơ hội để tái cơ cấu lại dòng tiền.

Tôi cho rằng, dư địa tăng trưởng của thị trường chung cho thời điểm cuối năm vẫn đang rất lớn với kỳ vọng từ sự tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết và nâng mặt bằng định giá trong quá trình nâng hạng thị trường.

Chúng ta đang tiến gần đến nâng hạng bởi FTSE, như vậy kỳ vọng dòng vốn nước ngoài sẽ quay trở lại cùng dòng vốn mới sẽ vào thị trường chứng khoán Việt Nam, vậy nếu dòng vốn nước quay ngoài quay trở lại cùng với thêm dòng vốn mới thì theo ông khả năng hấp thụ dòng vốn này của thị trường sẽ như thế nào?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Như chúng ta đã thấy, trong khoảng 10 năm trở lại đây, quy mô thị trường chứng khoán đã tăng trưởng rất mạnh mẽ. Số lượng doanh nghiệp niêm yết tăng gấp đôi, còn mức vốn hóa tăng gấp 7 lần, thanh khoản bình quân ngày cũng tăng gấp 10 lần. Chất lượng của các doanh nghiệp niêm yết cũng được cải thiện mạnh. Các quy chuẩn mới về công bố thông tin, báo cáo tài chính giúp gia tăng tính minh bạch và giúp nhà đầu tư tiếp cận tốt hơn với các doanh nghiệp.

Hiện tại Việt Nam cũng đã đáp ứng đầu đủ các tiêu chí của tổ chức nâng hạng FTSE. Nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng trong các kỳ review sắp tới thì các quỹ chỉ số tham chiếu theo FTSE dự báo sẽ phân bổ khoảng 3,4 tỷ USD vào thị trường Việt Nam. Nếu trừ đi dòng vốn rút từ các quỹ chỉ số cận biên, dòng tiền bơm ròng vào thị trường Việt Nam ước tính khoảng 1,7 tỷ USD. Với quy mô hiện tại của thị trường, hoàn toàn có khả năng hấp thụ tốt dòng vốn ngoại mới đổ vào Việt Nam.

Khi các quỹ đầu tư lớn vào Việt Nam, thời gian đầu sẽ ưu tiên lựa chọn các cổ phiếu Bluechip. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán nước ta đang có sự chênh lệch khá lớn về vốn hóa giữa các ngành. Ngành ngân hàng và bất động sản đã chiếm gần 50% vốn hóa thị trường, đa số các cổ phiếu Bluechip tập trung ở 2 nhóm này, dẫn đến khả năng các rổ cổ phiếu chỉ số sẽ có sự khó khăn nhất định trong phân bổ vốn.

Phải thừa nhận rằng, hoạt động thực hiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vốn đã bị trầm lắng trong nhiều năm qua, khiến cho hàng hóa trên thị trường vẫn chưa có nhiều sự đa dạng, ông có thể lý giải nguyên nhân là vì sao không?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Trong các năm trước, có nhiều sự kiện bất lợi khiến cho dòng tiền vào thị trường chứng khoán gặp những trở ngại nhất định, tiêu biểu có thể kể đến đại dịch Covid 19, sự kiện trái phiếu doanh nghiệp hay các vụ việc liên quan đến thao túng giá cổ phiếu. Mặt bằng định giá lúc đó trên thị trường là tương đối thấp, dẫn đến doanh nghiệp nếu thực hiện phát hành ra công chúng sẽ khó có cơ hội thành công hoặc không đạt kế hoạch mong muốn. Hoạt động cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, sau một thời gian sôi động thì cũng đã trở nên trầm lắng hơn, khiến cho nhà đầu tư không quá mặn mà với các câu chuyện về IPO.

Hiện nay, nền kinh tế vẫn đang trong xu hướng tăng trưởng tốt với các chính sách hỗ trợ nền kinh tế thì trường chứng khoán cũng đang được hưởng lợi theo. Tuy vậy, sau một thời gian tăng mạnh, thị trường chứng khoán trong thời gian tới sẽ diễn biến ra sao theo dự báo của bên ông?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Thị trường chứng khoán đã có một nhịp tăng rất dài kể từ đầu tháng 4 đến nay. Tuy nhiên, hiện tại áp lực chốt lời đang tăng cao, cộng với tâm lý thận trọng trước thời điểm thông tin review của FTSE. Một nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn là lành mạnh và cần thiết.

Còn về dài hạn, thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng. Có 3 yếu tố lớn hỗ trợ cho thị trường chứng khoán. Đầu tiên, bối cảnh vĩ mô hiện tại đang rất thuận lợi, kỳ vọng hỗ trợ mạnh cho kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên toàn thị trường, củng cố cho nền tảng cơ bản của thị trường chứng khoán Việt Nam. Fed vừa hạ lãi suất điều hành trong kỳ họp 17/09, cũng như đưa ra ý kiến về lộ trình lãi suất trong thời gian tới. Việc hạ lãi suất của Fed sẽ giúp đưa dòng tiền ngoại quay trở lại các thị trường tài chính đang phát triển, cũng như giải phóng áp lực về tỷ giá, trong đó có Việt Nam.

Cuối cùng, FTSE có khả năng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi trong kỳ review tháng 9 và công bố vào đầu tháng 10 tới. Nếu được nâng hạng, mặt bằng định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ được nâng lên tương đương với các thị trường mới nổi khác trong khu vực với dòng vốn mạnh mẽ đến từ các quỹ thụ động và quỹ chỉ số.

Trong bối cảnh đó thì hoạt động IPO trên thị trường chứng khoán sẽ diễn ra như thế nào theo đánh giá của ông?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Tôi kỳ vọng hoạt động IPO sẽ diễn ra sôi động hơn từ nửa cuối năm 2025. Một loạt các doanh nghiệp tên tuổi lớn đã công bố kế hoạch IPO trong năm nay và năm sau. Hiện tại bối cảnh vĩ mô đã tích cực hơn, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán tăng vọt, thúc đẩy nhu cầu tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới. Nếu như nửa đầu năm 2025 chúng ta có tương đối ít các thương vụ IPO gắn với niêm yết, đến nửa sau của năm, chúng ta có thể chứng kiến các thương vụ “bom tấn” với hàng loạt tên tuổi lớn như TCBS, VPBS, VPS hay trong ngành F&B có Highland Coffee hay Masan Consumer.

Về nông nghiệp, có nông nghiệp Hòa Phát đã nộp hồ sơ IPO, về ngành bán lẻ có Bách Hóa Xanh, công nghệ có Viettel IDC, ngay cả Kafi cũng có những kế hoạch cụ thể để IPO trong quý IV hoặc quý I năm 2026.

Các thương vụ có chất lượng cao hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cơ hội đầu tư cho thị trường. Song song với nhóm doanh nghiệp tư nhân, UBCK cũng đang thúc đẩy cổ phần hóa các tập đoàn nhà nước. Điều này cũng phù hợp với định hướng của chính phủ từ đầu năm, đó là thúc đẩy kinh tế tư nhân, tạo cơ hội nhiều hơn cho nguồn vốn tư nhân tham gia kinh doanh. Hoạt động cổ phần hóa và IPO diễn ra sôi động sẽ giúp cho hàng hóa trên thị trường trở nên đa dạng hơn, phong phú về số lượng doanh nghiệp cũng như đưa tỷ trọng ngành nghề trên thị trường chứng khoán trở nên gần hơn với cơ cấu thực tế của nền kinh tế.

Ngoài ra, là một thành viên trên thị trường thì phía công ty ông sẽ tiếp tục có những đóng góp như thế nào cho thị trường?

Ông Trịnh Thanh Cần, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi

Với vai trò là một thành viên trên thị trường chứng khoán, Kafi vẫn đang tích cực nâng cấp, cải tiến để phục vụ tốt hơn cho các nhà đầu tư và các doanh nghiệp. Chúng tôi luôn nâng cấp nền tảng giao dịch, mang đến một trải nghiệm giao dịch tối ưu nhất, margin linh hoạt, giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận trong quá trình đầu tư. Ngoài ra, chúng tôi cũng đang tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ nhà đầu tư đưa ra quyết định, trong đó bao gồm các phân tích chuyên sâu, cũng như tổ chức các hoạt động gặp gỡ, các buổi tọa đàm, livestream cung cấp kiến thức cho nhà đầu tư, đồng hành cùng họ trên hành trình giao dịch.

Trong nỗ lực của cơ quan quản lý nhằm nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, chúng tôi cũng đang tích cực tham gia. Về Non-Prefunding (NPF)/DvP, phối hợp với ngân hàng lưu ký – bù trừ để đáp ứng chuẩn thanh toán quốc tế. Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài on-boarding nhanh, hồ sơ song ngữ, báo cáo minh bạch, khuyến khích doanh nghiệp chuẩn hóa công bố thông tin, lịch IR, nâng chất lượng quản trị. Đồng thời, với các nghiệp vụ mới (T+0, bán khống có bảo đảm, SBL, sản phẩm cấu trúc…do cơ quan quản lý quy định, chúng tôi sẽ triển khai theo đúng lộ trình và quy định của cơ quan quản lý, bảo đảm an toàn hệ thống và bảo vệ nhà đầu tư. Và trong bối cảnh thị trường IPO rất sôi động, chúng tôi cũng đã có một kế hoạch chuẩn bị rất chi tiết để IPO công ty trong trong quý IV hoặc quý I năm 2026.