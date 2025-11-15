Nàng Hậu Việt lấy chồng thứ 3 quả là "đúng người đúng thời điểm" rồi: Nghe 1 câu về con cái là đủ hiểu

Hoa hậu Diễm Hương sang Canada định cư vào cuối tháng 10/2023 để phát triển nghề phun xăm. Ngày 21/1 (giờ Việt Nam), nàng Hậu bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cưới tại một nhà thờ. Người đẹp sau đó xác nhận kết hôn lần 3.

Trước đó, Diễm Hương được biết đến là một bà mẹ đơn thân dạy con khéo của showbiz. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 có con trai là bé Noah Nguyễn. Một năm qua Diễm Hương ở Canada còn bé Noah sống cùng ông bà tại Việt Nam. Nhóc tỳ mới sang đoàn tụ mẹ hôm 8/11, chuẩn bị hoàn tất thủ tục định cư ở nước ngoài.

Ảnh minh hoạ

Mới đây, bố mẹ nàng Hậu sang Canda thăm con gái. Theo chuyên trang Ngoisao, chồng nàng hậu được lòng bố mẹ vợ bởi tính cách hiền lành, chu đáo, hết mực yêu thương cả Diễm Hương và cả con trai riêng của cô.

Trong hôn lễ ở Canada hồi tháng 1, Diễm Hương nói thấy may mắn vì tìm được người không chỉ yêu thương cô, mà sẵn lòng chăm sóc, nuôi dạy Noah như con ruột. Noah cũng bày tỏ cảm ơn chú Duy, xin gọi chú bằng ba.

Con trai gần gũi và thích tâm sự với cha dượng hơn cả mẹ

Diễm Hương thừa nhận cô thường nóng tính khi dạy con, dẫn đến mâu thuẫn. Trong gia đình, ông xã thường đứng ra hòa giải. Con trai cô gần gũi và thích tâm sự với cha dượng hơn mẹ.

Hoa hậu Diễm Hương từng chia sẻ, bản thân muốn Noah lớn lên không chỉ thành đạt mà còn phải trở thành người tốt, biết cư xử lịch thiệp với mọi người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ.

"Tôi dạy con biết yêu thương, tôn trọng phụ nữ. Đây là bài học mẹ tôi dạy tôi khi còn nhỏ. Mẹ tôi nói rằng, dù tôi không phải đàn ông nhưng cần nhớ điều này để yêu thương những người cùng phái và trân trọng chính bản thân mình. Từ những điều mẹ dạy, tôi ra đời thấy lý thuyết đó thật đúng và thật đáng áp dụng. Tôi muốn Noah trước khi phấn đấu trở thành người đàn ông thành đạt, hãy biết cách "làm trai cho đáng nên trai".

Nàng Hậu từng nhận được nhiều lời khen khi đưa con cùng đi từ thiện. Cô cho con gặp gỡ những trẻ em hoàn cảnh khó khăn thậm chí là các bạn nhỏ chất độc da cam có ngoại hình không bình thường để con biết chia sẻ và nuôi dưỡng tình yêu thương.

Cô cũng từng gây chú ý khi kể lại hành trình “khởi nghiệp đầu đời” của con trai 9 tuổi, bé Noah. Theo lời kể của cô, Noah được ba mẹ “đầu tư” 539 USD để tự vận hành một dự án nhỏ: bán trà để kiếm lời. Từ khâu chuẩn bị, tính toán chi phí, pha chế, đến việc đứng ngoài nắng mời từng khách mua ly trà 5 USD, Noah đều phải trực tiếp trải nghiệm. Ba David xin nghỉ làm một ngày để hỗ trợ con, còn Diễm Hương đồng hành suốt 3 ngày chuẩn bị gian hàng.

Nhưng thực tế không màu hồng như những ước tính ban đầu của cậu bé 9 tuổi. Chỉ trong 4,5 tiếng đứng bán, Noah trải qua gần như đủ mọi “cú sốc nghề nghiệp”: bị từ chối liên tục, có người xem con như ăn xin, một lần bị giật tiền, và chỉ bán được 26 ly trong hàng chục lượt mời mọc. Đó là một con số khiêm tốn so với kỳ vọng của cậu bé, nhưng lại là một bài học “đắt giá” mà chính Diễm Hương muốn con trải qua.

Cô kể: “Học bỏ qua sự mắc cỡ để kiếm tiền chân chính là cách trưởng thành của một người đàn ông. Học cách hiên ngang chấp nhận nợ, giải quyết nợ và không bỏ cuộc chỉ vì bị từ chối.” Noah dần hiểu rằng kiếm ra từng 1 USD là đánh đổi bằng công sức, kiên trì và cả những phút giây bị tổn thương. Khi nghe con thở dài: “Học dễ hơn mẹ à!”, vợ chồng cô xem đó chính là khoảnh khắc một đứa trẻ bắt đầu biết nhìn cuộc sống bằng đôi mắt thực tế hơn.

Điều được nhiều phụ huynh dành lời khen không chỉ là sự can đảm của Noah, mà là cách mà vợ chồng Diễm Hương chọn để dạy con: thay vì bao bọc, họ chủ động tạo cho con những va chạm an toàn, có kiểm soát. Những cú vấp ngã nhỏ, theo họ, chính là cách tốt nhất để một đứa trẻ học về tự lập, quản lý tài chính, đối diện thất bại và rèn bản lĩnh.



