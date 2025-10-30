Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử

30-10-2025 - 16:37 PM | Bất động sản

Trong ngày 30-10, tại TP Đà Nẵng trời đã có nắng nhưng nước vẫn đang xuống chậm, nhiều phường xã vẫn đang ngập rất nặng.

Ngày 30-10, sau 5 ngày mưa lớn liên tục, tại TP Đà Nẵng trời đã ngớt mưa, nhiều thời điểm có nắng nhẹ. Dù vậy, nhiều làng mạc ở bên sông Vu Gia, Thu Bồn vẫn đang bị ngập rất nặng.

Tại thôn Trung Đông, xã Duy Xuyên, nhiều nhà dân còn ngập gần đến nóc. Người dân cho biết nước rút khá chậm. Sau nhiều ngày nước ngập, lương thực dự trữ cạn kiệt, người dân đã phải chèo ghe thuyền đến các khu vực cao hơn để mua lương thực.

Clip: Nước ngập nặng tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng (Clip: Nguoi Quangnam)

Tại khu vực Điện Minh, phường Điện Bàn, nhiều nhà dân vẫn ngập hơn nửa nhà. Tương tự, tại khu vực Cẩm Kim (phường Hội An Đông), nhiều khu vực nước ngập lên tới quá đầu người.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 1.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 2.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 3.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 4.

Nước lũ gây ngập nặng tại xã Cẩm Kim

Ông Nguyễn Hảo, Bí thư Đảng ủy xã Đại Lộc, cho biết trong ngày 30-10, trên địa bàn xã đã tạnh mưa, nước Sông Vu Gia đang rút nhưng vẫn ở mức báo động 3. Dự kiến đến ngày 31-10, các khu vực trên địa bàn xã mới hết ngập.

Trong ngày 30-10, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn xã Xuân Phú, TP Đà Nẵng vẫn đang bị ngập rất nặng. Tại đây, người dân gần khu vực và các đội thiện nguyện đã mang cơm, thực phẩm, nước uống để tiếp tế cho người dân trong vùng ngập lụt.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 5.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 6.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 7.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 8.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 9.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 10.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 11.

Nắng lên, hàng chục ngàn nhà dân ở Đà Nẵng vẫn ngập sâu trong lũ lịch sử- Ảnh 12.

Trời nắng, nhà dân ở phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng vẫn còn ngập sâu (Ảnh: Nguoi Quangnam)

Đối với những hộ dân sống gần đó, nhiều người sử dụng ghe thuyền nhỏ bơi ra nhận lương thực vào phát lại cho người dân trong làng. Riêng những khu vực xa hơn, lực lượng công an, quân đội phải sử dụng ca nô, thuyền chuyên dụng để vận chuyển lương thực đến cho người dân vùng bị cô lập.

Từ sáng 30-10, lượng mưa trên các xã vùng núi Đà Nẵng cũng đã giảm nhiều, lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm đáng kể. 

Thời điểm 14 giờ ngày 30-10, lưu lượng nước đổ về sông Thu Bồn còn hơn 2.000 m3/giây; nước về sông Vu Gia còn hơn 1.855 m3/giây, giảm rất nhiều so với những ngày trước đó. Hiện tại, nước trên các sông tại TP Đà Nẵng đang xuống chậm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng sáng 30-10, mưa lớn đã làm 10 xã ở Đà Nẵng bị cô lập hoàn toàn, 29 xã bị ngập nặng, 76.427 hộ dân bị ngập nặng. Quốc lộ 1 và nhiều tuyến giao thông bị chia cắt do ngập lụt, sạt lở đất.

Tính tới sáng 30-10, đã có 7 người chết, 4 người mất tích, 21 người bị thương.

VIDEO: Trong nhà ngập sâu, người dân Phú Đô phải đu thang thoát ra ngoài


Theo Trần Thường

Người lao động

