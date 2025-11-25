“Nàng thơ” có bộ ảnh thu Hà Nội đẹp nhất MXH lúc này

Những ngày cuối thu, đầu đông, Hà Nội khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng đặc trưng. Nắng vàng phủ xuống các con phố, gió heo may khẽ lướt qua những tán cây, hương cốm mới thoảng trong không khí tạo nên gam màu rất riêng của Thủ đô. Giữa bức tranh mùa thu ấy, bộ ảnh của Hoài An càng thêm nổi bật khi hài hòa giữa vẻ đẹp hiện đại và nét lãng mạn của Hà Nội.

Trong loạt hình được chia sẻ, Hoài An lựa chọn nhiều trang phục mang tinh thần mùa thu: từ tà áo dài trắng, áo dài thêu hoa cho đến váy yếm thướt tha. Mỗi thiết kế đều được cô phối theo phong cách nhẹ nhàng, thoáng đãng nhưng không kém phần tinh tế. Sự thanh thoát trong từng cử chỉ, nụ cười trong trẻo và thần thái dịu dàng của Hoa khôi giúp toàn bộ khung hình toát lên vẻ đẹp ngọt ngào, đúng tinh thần “mùa yêu nhất trong năm”.

Bộ ảnh được thực hiện tại nhiều địa điểm quen thuộc của Hà Nội như Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu và khu vực Hồ Gươm. Đây đều là những nơi gắn liền với vẻ đẹp mùa thu Thủ đô, từ hàng cây rụng lá vàng đến những con đường ngập nắng. Dưới ánh nắng nhẹ, hình ảnh Hoài An hòa vào cảnh sắc, vừa hiện đại trong phong thái trẻ trung, vừa phảng phất nét cổ điển vốn là dấu ấn của Hà Nội.

Chia sẻ về lý do thực hiện bộ ảnh, người đẹp sinh năm 2002 cho biết mùa thu luôn mang đến cho cô những cảm xúc đặc biệt. “Thu là mùa tôi muốn ra phố nhất. Ánh nắng vàng, lá cây chuyển màu, không khí mát dịu… tất cả tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Tôi thường dành thời gian chụp ảnh, dạo phố hoặc đơn giản là ngồi ở Hồ Gươm để tận hưởng nhịp sống nhẹ nhàng,” Hoài An nói.

Không chỉ yêu vẻ đẹp của Hà Nội mùa thu, Hoài An còn đặc biệt thích thưởng thức cốm – món quà đặc sản mỗi khi tiết trời chuyển mùa. Với cô, hương vị thơm bùi của cốm làng Vòng hay một gói bánh cốm xanh mát chính là dấu ấn rõ rệt nhất của Hà Nội. “Cốm Hà Nội mang hương vị rất tinh tế. Mỗi mùa thu đi qua, tôi luôn cố gắng dành thời gian để thưởng thức cốm, như cách cảm nhận trọn vẹn hơn hơi thở và văn hóa của thành phố này,” cô chia sẻ.

Đinh Hoài An (sinh năm 2002, quê Thanh Hóa) từng đạt nhiều danh hiệu sắc đẹp trước khi đăng quang Hoa khôi Thanh lịch Hà Nội 2025, trong đó có Top 3 The Face USSH và Người đẹp ảnh FTS. Các danh hiệu này giúp cô tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện phong cách trình diễn và xây dựng hình ảnh cá nhân trước khi bước vào sân chơi lớn hơn.

Khi được hỏi điều gì khiến cô yêu Hà Nội nhất, Hoài An tâm sự rằng vẻ đẹp của Thủ đô hiện hữu quanh năm, nhưng mùa thu vẫn luôn đặc biệt hơn cả. “Hà Nội đẹp quanh năm, nhưng đẹp nhất vẫn là mùa thu. Tôi hy vọng mỗi bộ ảnh mình thực hiện đều góp phần lưu giữ vẻ đẹp ấy theo cách riêng, vừa trẻ trung vừa đậm màu ký ức,” người đẹp bộc bạch.

Thời gian gần đây, Hoa khôi 2002 tích cực hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh, đồng thời trở thành gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng thời trang và làm đẹp. Ngoài thời gian làm việc, cô chủ động trau dồi bản thân, tìm hiểu thêm về lĩnh vực MC và diễn xuất nhằm hướng đến hình ảnh người đẹp đa năng, phát triển toàn diện.