Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung

18-10-2025 - 19:35 PM | Lifestyle

Tài tử điển trai Trần Vỹ Đình và siêu mẫu Hà Tuệ - nàng thơ của hãng nội y Victoria's Secret, gây sốc khi công bố có con chung.

Ngày 18-10, trên trang cá nhân, Trần Vỹ Đình và Hà Tuệ cùng đăng ảnh bế em bé kèm theo dòng chú thích: "Cha, mẹ và con trai".

Nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ chúc phúc cho cặp đôi. Công chúng mạng bày tỏ sự ngạc nhiên trước thông tin.

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 1.

Trần Vỹ Đình công khai con trai

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 2.

Hà Tuệ bên em bé

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 3.

Cặp đôi xác nhận có con chung

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 4.

Nhưng chưa công bố chuyện đăng ký kết hôn

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 5.

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 6.

Trần Vỹ Đình là diễn viên danh tiếng, ngoài đời gia đình giàu có, sở hữu tài sản lớn

Tài tử Trần Vỹ Đình và "nàng thơ nội y" khoe con chung- Ảnh 7.

Hà Tuệ là "nàng thơ phương Đông" của hãng Victoria's Secret

Hiện tại, cặp đôi chưa tiết lộ đã đăng ký kết hôn hay chưa. Chuyện tình cảm của họ được cho là bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai ngồi cùng một bàn tại buổi tiệc về phim ở Thượng Hải – Trung Quốc.

Năm 2021, cả hai bị cánh săn ảnh chụp cảnh cùng nhau trở về nhà, hé lộ mối quan hệ của họ. Việc họ thường xuyên bị bắt gặp đến phòng tập gym cũng gây tranh cãi về việc họ là "cặp đôi tập gym".

Năm 2023, Trần Vỹ Đình được cho là chia tay Hà Tuệ. Tuy nhiên, thông tin chưa được xác nhận và hiện nay họ công bố có con chung.

Trần Vỹ Đình đã từng tham gia nhiều phim: "Cổ kiếm kỳ đàm", "Túy linh lung", "Lão cửu môn", "Nam phương hữu kiều mộc", "Thiếu niên tứ đại danh bộ"… Anh gia thế giàu có, sở hữu tài sản lớn.

Hà Tuệ là siêu mẫu, nhiều lần trình diễn trong các show của Victoria's Secret. Cô được mệnh danh "nàng thơ phương Đông" của hãng nội y này.

Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, tiểu thư “7.000 tỷ” khoe thần thái cuốn hút với thiết kế của 1 thương hiệu Việt: Đẹp thế nào mà chinh phục cả loạt sao quốc tế?

Theo Minh Khuê

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng

Mỹ nhân Việt làm dâu tỷ phú: Người ở biệt thự xa hoa, người được rước dâu bằng xe 83 tỷ đồng Nổi bật

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc

Lão nông Việt là giám đốc của công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng: Từng là thợ lặn nghèo, nay thu về 150 tỷ đồng/năm nhờ nuôi con nhả ngọc Nổi bật

IONIQ 3 lộ hình ảnh trên đường phố, một chi tiết khác với bản concept

IONIQ 3 lộ hình ảnh trên đường phố, một chi tiết khác với bản concept

19:08 , 18/10/2025
Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual

Nữ ca sĩ nhiều hit trăm triệu view nhất Vbiz mất tích 3 năm, cứ xuất hiện là gây sốc visual

18:34 , 18/10/2025
So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...

So sánh chi tiết giữa Mercedes-Benz E 300 AMG và BMW 530i M Sport: Chênh 110 triệu đồng và những thứ đánh đổi là...

18:10 , 18/10/2025
Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng

Lộ tin nhắn của Hoa hậu Yến Nhi sau lùm xùm nói xấu Sen Vàng

17:39 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên