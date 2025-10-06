Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Natri Ion: Tiên phong ắc quy Natri-ion thế hệ mới cho xe máy Việt Nam

Với hơn 50 triệu xe máy đang lưu thông, Việt Nam được xem là một trong những thị trường tiêu thụ ắc quy lớn nhất khu vực. Trung bình mỗi 1,5 – 2 năm, người dùng phải thay ắc quy mới, tạo ra nhu cầu hàng chục triệu sản phẩm mỗi năm.

Trong bối cảnh đó, ắc quy Natri-ion thế hệ mới đang được đánh giá là bước tiến công nghệ quan trọng, hứa hẹn thay thế dần ắc quy chì–axit truyền thống.

Ưu thế vượt trội

Khác với ắc quy chì nặng nề, tuổi thọ ngắn và tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ axit, ắc quy Natrium One thế hệ mới do Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Năng Lượng Natri (Natri Ion) phân phối tại Việt Nam mang lại nhiều lợi thế:

Khởi động nhanh, bền bỉ trong mọi điều kiện thời tiết, từ -40°C đến 80°C.

Tuổi thọ dài gấp 3 – 5 lần, với 3.000 – 10.000 chu kỳ sạc xả.

Trọng lượng nhẹ hơn 65%, kích thước nhỏ gọn, dễ lắp đặt.

An toàn tuyệt đối, không rò rỉ, không cháy nổ, đạt chuẩn IP65.

Thân thiện môi trường, không chứa kim loại nặng.

Đại diện Natri Ion cho biết: "Ắc quy Natri-ion là thế hệ ắc quy mới – bền, an toàn, tiết kiệm – phù hợp cho cả xe số lẫn xe tay ga, mở ra hướng đi bền vững cho thị trường Việt Nam."

Chính sách phân phối đại lý – đồng hành cùng phát triển

Để mở rộng thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của ngành năng lượng xanh, Natri Ion vừa công bố chính sách phân phối mới, hướng đến việc tạo ra một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, linh hoạt và gắn kết cùng đối tác.

Theo đại diện Natri Ion, chính sách này được thiết kế để các cửa hàng, doanh nghiệp trong lĩnh vực pin, ắc quy hoặc ngành liên quan dễ dàng tham gia hợp tác, với các điều kiện linh hoạt, phù hợp với quy mô hoạt động của từng đơn vị.

"Chúng tôi không chỉ muốn cung cấp sản phẩm, mà còn muốn đồng hành, xây dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài cho đối tác. Đại lý sẽ được hưởng chính sách giá ưu đãi, thưởng định kỳ theo doanh số, đồng thời nhận hỗ trợ toàn diện về marketing và truyền thông," vị đại diện chia sẻ.

Bên cạnh đó, Natri Ion cam kết chính sách bảo hành chính hãng toàn cầu, 1 đổi 1 trong 12 tháng cho người dùng cuối. Mọi sản phẩm lỗi do nhà sản xuất đều được đổi trả nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi của cả đối tác lẫn người tiêu dùng

Điểm đáng chú ý là Natri Ion sẽ áp dụng cơ chế phân phối theo khu vực, tạo sự công bằng và ưu tiên cho những đối tác có cam kết phát triển bền vững. Đội ngũ kỹ thuật của công ty cũng trực tiếp tham gia đào tạo sản phẩm, hỗ trợ kỹ năng bán hàng, giúp đại lý nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong bức tranh năng lượng tương lai, Natri Ion mong muốn mỗi đối tác sẽ là một mắt xích quan trọng, cùng chung tay tạo ra giá trị bền vững cho thị trường và cho cộng đồng.

Lời mời hợp tác

Với tiềm năng hàng chục triệu ắc quy thay thế mỗi năm, đây là thời điểm vàng để các cửa hàng ắc quy, phụ tùng xe máy và doanh nghiệp dịch vụ bảo dưỡng tham gia vào mạng lưới phân phối Natri Ion.

"Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm, mà đồng hành cùng đối tác để xây dựng lợi thế cạnh tranh lâu dài," đại diện Natri Ion khẳng định.

Với chiến lược dài hạn, "Chúng tôi không chỉ cung cấp sản phẩm – chúng tôi mang đến lợi thế cạnh tranh." Công ty Năng Lượng Natri. không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm mà còn đồng hành cùng đối tác trong suốt hành trình kinh doanh.

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu năng lượng Natri

(Nhà phân phối chính hãng Natrium One tại Việt Nam)

Email: hotro@natriion.com

Tel: 0903.179.524

Địa chỉ: 163 TL15, Khu phố 52, P. An Phú Đông, TP.Hồ Chí Minh

