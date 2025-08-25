NCB tiếp sức doanh nghiệp xuất khẩu với giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt

Xuất khẩu lập đỉnh, áp lực vốn leo thang

Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu tháng 7 đạt 42,3 tỷ USD - mức ghi nhận trong một tháng cao nhất từ trước đến nay. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng trở lại của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may và thủy sản.

Cơ hội thị trường mở ra, nhưng áp lực vốn lưu động lại trở nên căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp phải ứng vốn ngay để mua nguyên liệu, chi trả vận chuyển, trong khi khoản thanh toán từ đối tác nước ngoài thường về muộn vài tháng. "Chưa khi nào đơn hàng về đều và nhiều như vậy. Chỉ cần chậm xoay vòng vốn vài tuần, mình có thể mất vài đơn lớn, thậm chí mất khách luôn" – anh Hoàn, chủ một doanh nghiệp cá tra tại Đồng Tháp chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Hoàn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng ở trong tâm trạng "vừa mừng vừa lo" khi đơn hàng tăng, thị trường mở ra nhiều cơ hội, nhưng áp lực dòng tiền đè nặng. Trong bối cảnh đó, khả năng xoay vòng vốn nhanh và linh hoạt trở thành lợi thế then chốt giúp các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng đơn hàng kịp thời, mở rộng sản xuất và tăng trưởng bền vững.

Doanh nghiệp cần nguồn vốn kịp thời và linh hoạt để duy trì sản xuất và nắm bắt cơ hội thị trường

Giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt từ NCB

Nắm bắt nhu cầu này, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã triển khai sản phẩm "Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu" với nhiều ưu điểm vượt trội, áp dụng cho cả hai phương thức thanh toán phổ biến là nhờ thu và thư tín dụng (L/C), đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp.

Với phương thức thanh toán nhờ thu, NCB hỗ trợ chiết khấu có truy đòi, ứng trước vốn cho doanh nghiệp dựa trên bộ chứng từ ngay sau khi giao hàng. Tỷ lệ chiết khấu hấp dẫn, lên tới 90% trị giá bộ chứng từ đối với nhờ thu trả ngay (D/P) và 85% đối với nhờ thu trả chậm (D/A). Doanh nghiệp sẽ được giải ngân ngay sau khi giao hàng để tăng tốc sản xuất hoặc đáp ứng kịp thời các đơn hàng mới thay vì phải chờ thanh toán từ đối tác nước ngoài. Thời hạn chiết khấu linh hoạt: tối đa 60 ngày với D/P và tối đa 180 ngày với D/A, mang lại sự chủ động tài chính đáng kể cho doanh nghiệp.

NCB áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên tới 90% trị giá bộ chứng từ với phương thức thanh toán nhờ thu

Với phương thức thanh toán L/C, NCB áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên đến 98% trị giá bộ chứng từ, mức cạnh tranh nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Doanh nghiệp được chiết khấu tối đa 30 ngày với L/C trả ngay và lên tới 360 ngày với L/C trả chậm. Ngân hàng chấp nhận chiết khấu bằng cả VND và ngoại tệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, chủ động trong việc xoay vòng vốn, tận dụng tốt hơn các cơ hội phát triển trên thị trường quốc tế.

Giải pháp chiết khấu chứng từ của NCB không chỉ cung cấp nguồn vốn tức thì, mà còn được thiết kế với quy trình thẩm định nhanh, thủ tục đơn giản và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Đặc biệt, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài trợ xuất khẩu, ngân hàng còn mang đến những giải pháp tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi giá trị và quản lý rủi ro tín dụng quốc tế.

NCB kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp sức kịp thời cho các doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại quốc tế, nâng tầm vị thế hàng hóa Việt Nam và mở ra cơ hội vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn/, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.