Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

NCB tiếp sức doanh nghiệp xuất khẩu với giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt

25-08-2025 - 17:21 PM | Tài chính - ngân hàng

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trước đà tăng trưởng mạnh của hoạt động xuất khẩu, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) giới thiệu giải pháp chiết khấu chứng từ xuất khẩu, cung cấp nguồn vốn kịp thời và linh hoạt, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, tối ưu hiệu quả kinh doanh và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.

Xuất khẩu lập đỉnh, áp lực vốn leo thang

Theo số liệu từ Cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2025 đạt 262,46 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, xuất khẩu tháng 7 đạt 42,3 tỷ USD - mức ghi nhận trong một tháng cao nhất từ trước đến nay. Đây là tín hiệu tích cực, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng trở lại của các ngành hàng xuất khẩu chủ lực như điện tử, dệt may và thủy sản.

Cơ hội thị trường mở ra, nhưng áp lực vốn lưu động lại trở nên căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp phải ứng vốn ngay để mua nguyên liệu, chi trả vận chuyển, trong khi khoản thanh toán từ đối tác nước ngoài thường về muộn vài tháng. "Chưa khi nào đơn hàng về đều và nhiều như vậy. Chỉ cần chậm xoay vòng vốn vài tuần, mình có thể mất vài đơn lớn, thậm chí mất khách luôn" – anh Hoàn, chủ một doanh nghiệp cá tra tại Đồng Tháp chia sẻ.

Không chỉ riêng anh Hoàn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu khác cũng ở trong tâm trạng "vừa mừng vừa lo" khi đơn hàng tăng, thị trường mở ra nhiều cơ hội, nhưng áp lực dòng tiền đè nặng. Trong bối cảnh đó, khả năng xoay vòng vốn nhanh và linh hoạt trở thành lợi thế then chốt giúp các doanh nghiệp xuất khẩu đáp ứng đơn hàng kịp thời, mở rộng sản xuất và tăng trưởng bền vững.

NCB tiếp sức doanh nghiệp xuất khẩu với giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt- Ảnh 1.

Doanh nghiệp cần nguồn vốn kịp thời và linh hoạt để duy trì sản xuất và nắm bắt cơ hội thị trường

Giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt từ NCB

Nắm bắt nhu cầu này, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã triển khai sản phẩm "Chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu" với nhiều ưu điểm vượt trội, áp dụng cho cả hai phương thức thanh toán phổ biến là nhờ thu và thư tín dụng (L/C), đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp.

Với phương thức thanh toán nhờ thu, NCB hỗ trợ chiết khấu có truy đòi, ứng trước vốn cho doanh nghiệp dựa trên bộ chứng từ ngay sau khi giao hàng. Tỷ lệ chiết khấu hấp dẫn, lên tới 90% trị giá bộ chứng từ đối với nhờ thu trả ngay (D/P) và 85% đối với nhờ thu trả chậm (D/A). Doanh nghiệp sẽ được giải ngân ngay sau khi giao hàng để tăng tốc sản xuất hoặc đáp ứng kịp thời các đơn hàng mới thay vì phải chờ thanh toán từ đối tác nước ngoài. Thời hạn chiết khấu linh hoạt: tối đa 60 ngày với D/P và tối đa 180 ngày với D/A, mang lại sự chủ động tài chính đáng kể cho doanh nghiệp.

NCB tiếp sức doanh nghiệp xuất khẩu với giải pháp chiết khấu chứng từ linh hoạt- Ảnh 2.

NCB áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên tới 90% trị giá bộ chứng từ với phương thức thanh toán nhờ thu

Với phương thức thanh toán L/C, NCB áp dụng tỷ lệ chiết khấu lên đến 98% trị giá bộ chứng từ, mức cạnh tranh nhất trong hệ thống ngân hàng hiện nay. Doanh nghiệp được chiết khấu tối đa 30 ngày với L/C trả ngay và lên tới 360 ngày với L/C trả chậm. Ngân hàng chấp nhận chiết khấu bằng cả VND và ngoại tệ, giúp doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, chủ động trong việc xoay vòng vốn, tận dụng tốt hơn các cơ hội phát triển trên thị trường quốc tế.

Giải pháp chiết khấu chứng từ của NCB không chỉ cung cấp nguồn vốn tức thì, mà còn được thiết kế với quy trình thẩm định nhanh, thủ tục đơn giản và dịch vụ hỗ trợ tận tâm. Đặc biệt, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tài trợ xuất khẩu, ngân hàng còn mang đến những giải pháp tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa chuỗi giá trị và quản lý rủi ro tín dụng quốc tế.

NCB kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành và tiếp sức kịp thời cho các doanh nghiệp xuất khẩu, góp phần thúc đẩy dòng chảy thương mại quốc tế, nâng tầm vị thế hàng hóa Việt Nam và mở ra cơ hội vươn xa trên bản đồ kinh tế toàn cầu.

* Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm dành riêng cho doanh nghiệp, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn/, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

Ánh Dương

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một ngân hàng tăng vốn điều lệ lên gần 81.000 tỷ, vượt VPBank, Techcombank, BIDV và tiến sát Vietcombank

Một ngân hàng tăng vốn điều lệ lên gần 81.000 tỷ, vượt VPBank, Techcombank, BIDV và tiến sát Vietcombank Nổi bật

Thêm ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức

Thêm ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức Nổi bật

Các tiệm vàng nhỏ âm thầm mua bán vàng miếng SJC, đẩy giá lên cao kỷ lục

Các tiệm vàng nhỏ âm thầm mua bán vàng miếng SJC, đẩy giá lên cao kỷ lục

15:23 , 25/08/2025
Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng nằm sàn chiều 25/8

Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng nằm sàn chiều 25/8

14:00 , 25/08/2025
Ngày 25/8: Ngân hàng Nhà nước chính thức bán USD kỳ hạn can thiệp, giá đô ngân hàng đồng loạt giảm xuống dưới 26.500 đồng

Ngày 25/8: Ngân hàng Nhà nước chính thức bán USD kỳ hạn can thiệp, giá đô ngân hàng đồng loạt giảm xuống dưới 26.500 đồng

10:37 , 25/08/2025
App TPBank “Say Hi” với ngàn tiện ích đỉnh cho giới trẻ sống đỉnh

App TPBank “Say Hi” với ngàn tiện ích đỉnh cho giới trẻ sống đỉnh

10:30 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên