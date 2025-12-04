NCB triển khai nền tảng số tài trợ chuỗi cung ứng, đáp ứng toàn diện nhu cầu của các doanh nghiệp lớn

Tài trợ chuỗi cung ứng - Chìa khóa tối ưu vốn và tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp lớn

Xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp Việt bứt tốc, đặc biệt là các doanh nghiệp vận hành theo mô hình chuỗi cung ứng như ngành xây dựng, logistics, bất động sản...Theo số liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại Việt Nam 10 tháng năm 2025 ước đạt 21,3 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước và cao kỷ lục trong cùng kỳ 5 năm qua. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 5.000 doanh nghiệp Việt trên tổng số 1 triệu doanh nghiệp thực sự tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chiếm 0,001% tổng số doanh nghiệp cả nước.

Theo các chuyên gia, để nắm bắt cơ hội từ sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng toàn cầu, bên cạnh việc nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm đáp ứng những yêu cầu khắt khe, doanh nghiệp Việt còn cần phải giải bài toán về nguồn vốn đầu tư lớn và liên tục, đảm bảo dòng tiền ổn định, minh bạch trong từng mắt xích, cũng như tăng kết nối giữa nhà cung cấp và hệ thống ngân hàng.

Trước bối cảnh đó, tài trợ chuỗi cung ứng trở thành công cụ chiến lược giúp các doanh nghiệp lớn tối ưu hóa vốn lưu động, tăng khả năng cạnh tranh và xây dựng chuỗi giá trị bền vững. Nền tảng này cho phép các nhà cung cấp tiếp cận dòng tiền ngay khi giao dịch được xác nhận, đồng thời giúp doanh nghiệp chính kéo dài thời gian thanh toán mà không ảnh hưởng đến mối quan hệ với nhà cung ứng.

NCB Corp360 Platform - Giải pháp vượt trội cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn

Đón đầu xu hướng, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) triển khai nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng hiện đại Corp360, đánh dấu bước tiến quan trọng của NCB trong hành trình cung cấp giải pháp tài chính đúng ngành - đúng nhu cầu - đúng thời điểm cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn.

Corp360 Platform cho phép các doanh nghiệp trong chuỗi kiểm soát toàn bộ quy trình bao thanh toán. Bên cung ứng có thể theo dõi trạng thái yêu cầu bao thanh toán từ khởi tạo đến giải ngân, chủ động nắm bắt dòng tiền và tối ưu kế hoạch tài chính. Trong khi đó, bên mua dễ dàng quản lý danh sách nhà cung ứng, theo dõi hạn mức, lãi suất và phí, phê duyệt yêu cầu bao thanh toán trực tuyến một cách nhanh chóng, quản lý các khoản phải trả theo ngày đến hạn, dự án và từng đối tác. Nhờ khả năng kết nối dữ liệu xuyên suốt, Corp360 liên kết toàn bộ chuỗi giá trị, rút ngắn quy trình và tối ưu dòng vốn, mang lại hiệu quả vận hành và tài chính toàn diện cho doanh nghiệp.

Đặc biệt, Corp360 thay đổi toàn diện cách làm việc giữa doanh nghiệp lớn và ngân hàng khi số hóa toàn bộ quy trình trên một nền tảng thống nhất, giảm đáng kể thời gian xử lý và loại bỏ các điểm nghẽn thủ công theo quy trình truyền thống. Nền tảng cũng hỗ trợ nhiều lớp ký duyệt phù hợp với mô hình quản trị của doanh nghiệp, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ nhưng vẫn linh hoạt trong vận hành.

Một trong những điểm mạnh của NCB Corp360 Platform là khả năng tổng hợp và hiển thị toàn bộ dữ liệu trên một màn hình trực quan duy nhất. Doanh nghiệp có thể theo dõi dòng tiền theo thời gian thực, đối chiếu và xác thực hóa đơn trực tiếp với dữ liệu từ Tổng cục Thuế, quản lý hóa đơn đầu vào - đầu ra theo từng đối tác, tự động kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu thông tin, giúp doanh nghiệp dễ dàng ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác, giảm thiểu rủi ro vận hành.

Được biết, NCB hiện triển khai tài trợ chuỗi cung ứng cho hơn 120 doanh nghiệp với quy mô tín dụng hàng nghìn tỷ đồng, cung cấp vốn cho 30 dự án quy mô lớn trải dài trên cả nước, trong đó có nhiều dự án mang tính biểu tượng tại các địa bàn trọng điểm. Ngân hàng cũng sở hữu hệ sinh thái đối tác vững chắc với 30 tổng thầu xây dựng quy mô lớn trên toàn quốc, 5 trong số top 10 nhà thầu xây dựng VNR 500 và top 8 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, phục vụ lượng lớn khách hàng doanh nghiệp lớn sở hữu hệ sinh thái quy mô, chất lượng ở đa dạng lĩnh vực như thương mại, sản xuất, công nghệ...

Lợi thế này cho phép NCB gia tăng giá trị cho các khách hàng mới trên cơ sở khai thác những nguồn lực sẵn có, cung cấp cho khách hàng của NCB các giải pháp tài chính toàn diện, khác biệt. Corp360 Platform là giải pháp tiếp theo mang tính đột phá của NCB trong hành trình đồng hành phát triển cùng các tập đoàn và doanh nghiệp lớn thông qua các sản phẩm tài chính linh hoạt, tích hợp chuyển đổi số mang tính tiên phong trên thị trường.

Kết thúc 9 tháng năm 2025, NCB đã hoàn thành vượt mọi chỉ tiêu kinh doanh 2025 với tổng tài sản đạt hơn 154.100 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm 2024 và vượt kế hoạch 14%; huy động vốn (không bao gồm phát hành giấy tờ có giá) gần 119.326 tỷ đồng và cho vay khách hàng hơn 94.956 tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 33% so với cuối 2024.

