Nên mua iPhone 17 hay iPhone Air? Đánh giá chi tiết ngay

So sánh chi tiết iPhone 17 hay iPhone Air trước khi chọn mua

Khi quyết định sắm điện thoại Apple mới, người dùng thường phân vân giữa iPhone 17 và iPhone Air. Vậy, hai model này có sự khác biệt gì về hiệu năng, thiết kế, thông số?

Cấu hình hệ thống camera trước, sau

iPhone 17 có cụm camera sau kép gồm 48MP Fusion hỗ trợ zoom quang học 2x và Ultra Wide 48MP Fusion, cùng camera trước Center Stage 18MP, giúp quay chụp rõ nét. Máy còn hỗ trợ chụp macro, quay video và tối ưu hình ảnh vượt trội nhờ Photonic Engine cùng Smart HDR 5.

iPhone Air cũng trang bị camera chính 48MP và camera trước 18MP, mang đến hình ảnh sắc nét trong điều kiện đủ sáng. Tuy nhiên, việc thiếu ống kính góc rộng khiến khả năng nhiếp ảnh hạn chế hơn.

Thời lượng pin và hiệu suất sạc

Xét về pin iPhone 17 được trang bị viên pin lớn, cho thời lượng phát video lên tới 30 giờ. Còn iPhone Air có thời gian sử dụng khiêm tốn hơn với 27 giờ phát video. Tuy vậy, mức pin này vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng cả ngày của người dùng.

Về khả năng sạc, iPhone 17 đạt 50% pin sau 20 phút với sạc có dây 40W và sau 30 phút khi dùng sạc không dây MagSafe 25W. iPhone Air chỉ đạt 50% pin sau 30 phút sạc có dây 20W và máy cũng có thể sạc không dây MagSafe 20W. Nếu người dùng ưu tiên mức pin khi nghĩ đến việc nên mua iPhone 17 hay iPhone Air thì hãy chọn 17 thường.

Cấu hình và sức mạnh phần cứng

iPhone 17 dùng chip A19 với các tùy chọn bộ nhớ 256GB hoặc 512GB, đủ mạnh để thực hiện đa dạng tác vụ thông thường. iPhone Air được nâng cấp lên chip A19 Pro cùng bộ nhớ trong 256GB/512GB/1TB, đem đến không gian lưu trữ thoải mái và hiệu suất xử lý mượt mà.

Cả hai đều sở hữu CPU 6 nhân và GPU 5 nhân, mang lại hiệu năng ổn định dù cho mở game hay chạy các ứng dụng đồ họa nặng. Vì vậy, sản phẩm nào cũng là một khoản đầu tư đáng giá.

Màn hình và độ hiển thị

iPhone 17 sử dụng màn hình Super Retina XDR OLED 6.3 inch với độ phân giải 2622x1206 pixel, kèm ProMotion 120Hz, Always-On Display cùng Dynamic Island. Với độ sáng tới 3000 nits, hình ảnh trên màn hình vẫn rõ nét ở dưới ánh nắng trực tiếp. iPhone Air trang bị màn hình Super Retina XDR OLED 6.5 inch, độ phân giải 2736x1260 pixel và độ sáng tương đương.

Kiểu dáng và màu sắc

iPhone 17 dày 7.95 mm, nặng 177 gram, kết hợp khung nhôm cứng cáp, mặt lưng kính pha màu và mặt trước phủ lớp Ceramic Shield 2, tạo cảm giác cầm nắm chắc tay. Máy sở hữu bộ sưu tập màu gồm đen, trắng, xanh lam khói, xanh lá xô thơm, tím oải hương, thích hợp với sự trẻ trung, hiện đại của người dùng.

iPhone Air lại gây ấn tượng với độ siêu mỏng chỉ 5.64 mm, trọng lượng 165 gram và khung titanium cấp 5, đem lại sự thanh lịch pha lẫn sự sang trọng. Máy có ít tùy chọn màu hơn với xanh da trời, vàng nhạt, trắng mây, đen không gian, phù hợp với người dùng thích sự tinh giản.

Nên mua iPhone 17 hay iPhone Air? Mua ở đâu uy tín

Nếu bạn đang tìm kiếm nơi mua iPhone 17 và iPhone Air chính hãng, các hệ thống lớn như CellphoneS là địa chỉ đáng tin cậy với chính sách bảo hành rõ ràng, giá bán minh bạch và hỗ trợ trả góp linh hoạt.

Về lựa chọn, iPhone 17 phù hợp với người dùng muốn một thiết bị hiệu năng mạnh mẽ, pin bền, đầy đủ tính năng cao cấp nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn. Đây là lựa chọn tối ưu cho đa số người dùng phổ thông và người yêu sự ổn định.

Ngược lại, iPhone Air hướng đến nhóm người dùng yêu thích thiết kế mỏng nhẹ, vật liệu sang trọng và trải nghiệm cao cấp hơn. Tuy giá nhỉnh hơn, nhưng đây là lựa chọn đáng cân nhắc nếu bạn ưu tiên tính thẩm mỹ và hiệu năng vượt trội.

Tóm lại, iPhone 17 phù hợp với người dùng cần hiệu năng mạnh và pin bền với mức giá hợp lý. iPhone Air lại là lựa chọn cho ai yêu thích thiết kế mỏng nhẹ và trải nghiệm cao cấp. Hy vọng bài viết đã giúp bạn dễ dàng quyết định nên mua iPhone 17 hay iPhone Air phù hợp nhất với nhu cầu của mình.