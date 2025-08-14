Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng

14-08-2025 - 23:18 PM | Lifestyle

Diễn viên Kim Hee Sun đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao khi chiếc băng đô cô đeo trong một chương trình giải trí.

Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình giải trí Let’s Eat Dinner Together, Kim Hee Sun gây sốt với nhan sắc trẻ trung và thanh lịch tuổi tứ tuần. Không hổ là mỹ nhân thế hệ đầu của showbiz Hàn, Kim Hee Sun vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù trang điểm tinh tế và ăn vận giản dị với áo trắng, quần jean. Đáng chú ý nhất, chiếc băng đô tưởng chừng là phụ kiện đơn giản của nữ diễn viên được netizen phát hiện là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ, có giá lên tới 1,15 triệu won (khoảng 22 triệu đồng).

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 1.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 2.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 3.

Chiếc băng đô trông khá đơn giản của Kim Hee Sun gây choáng với giá trị lên tới 1,15 triệu won (khoảng 22 triệu đồng)

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 4.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 5.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 6.

Là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ, băng đô bằng da có logo kim loại mạ vàng ở giữa, tạo cảm giác vừa cổ điển vừa sang trọng, cho nên cũng dễ hiểu khi phụ kiện này có giá cao đến vậy

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 7.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 8.

Hiếm khi xuất hiện trên chương trình giải trí, mỹ nhân 48 tuổi ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc trẻ trung, ăn diện đơn giản thanh lịch, kiểu tóc dài buông thẳng cùng khí chất dịu dàng của nữ diễn viên gợi nhớ thời đỉnh cao nhan sắc những năm 1990

Dưới bài đăng của chương trình, cư dân mạng bình luận rất sôi nổi: “Con gái tôi cứ đòi mua”, “Đẹp nhưng đắt quá”, “Người bình thường không thể mua nổi”, “Không phải vì băng đô đẹp đâu, vì Kim Hee Sun đeo nên mới đẹp như vậy”, “Tận 1 triệu won cho một chiếc băng đô sao?”, “Đúng là món đồ hot trend”,...

Kim Hee Sun vốn được xem là “nữ hoàng băng đô” của màn ảnh Hàn, khi từng khiến món phụ kiện này trở thành trào lưu nhờ nhan sắc đỉnh cao và khí chất sang trọng trong hàng loạt bộ phim đình đám. Từ những vai diễn thanh thuần, nữ tính đến hình tượng sang trọng, quyền lực, cô luôn khéo léo biến chiếc băng đô thành điểm nhấn thời trang, khiến khán giả và người hâm mộ thi nhau săn lùng. Nhiều người cho rằng, đây chính là trường hợp điển hình cho câu “lụa đẹp vì người”.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 9.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 10.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 11.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 12.

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 13.

Kim Hee Sun vốn nổi tiếng là người từng tạo trào lưu đeo băng đô trong các bộ phim trước đây. Chiếc băng đô nhỏ làm tôn lên gương mặt thanh tú, đường nét sắc sảo và thần thái cuốn hút của nữ diễn viên. Rõ ràng, Kim Hee Sun xứng đáng là biểu tượng nhan sắc và phong cách của Kbiz dù trước đây hay hiện tại

Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng- Ảnh 14.

Ở tuổi 48¸ nhan sắc lộng lẫy kiêu sa của Kim Hee Sun vẫn không hề phai nhạt, quả xứng danh là một trong những tượng đài nhan sắc đình đám của màn ảnh xứ Hàn

Nguồn: Nate

 Thủ lĩnh F4 "Vườn Sao Băng" khóc nghẹn bên mộ Từ Hy Viên, chẳng ngờ ngày tái ngộ lại âm dương cách biệt

Theo Nhật Hạ

