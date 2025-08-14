Netizen Hàn choáng trước băng đô của Kim Hee Sun, trông đơn giản mà có giá tận 22 triệu đồng
Diễn viên Kim Hee Sun đang khiến cộng đồng mạng Hàn Quốc xôn xao khi chiếc băng đô cô đeo trong một chương trình giải trí.
Xuất hiện trong tập mới nhất của chương trình giải trí Let’s Eat Dinner Together, Kim Hee Sun gây sốt với nhan sắc trẻ trung và thanh lịch tuổi tứ tuần. Không hổ là mỹ nhân thế hệ đầu của showbiz Hàn, Kim Hee Sun vẫn thu hút mọi ánh nhìn dù trang điểm tinh tế và ăn vận giản dị với áo trắng, quần jean. Đáng chú ý nhất, chiếc băng đô tưởng chừng là phụ kiện đơn giản của nữ diễn viên được netizen phát hiện là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ, có giá lên tới 1,15 triệu won (khoảng 22 triệu đồng).
Dưới bài đăng của chương trình, cư dân mạng bình luận rất sôi nổi: “Con gái tôi cứ đòi mua”, “Đẹp nhưng đắt quá”, “Người bình thường không thể mua nổi”, “Không phải vì băng đô đẹp đâu, vì Kim Hee Sun đeo nên mới đẹp như vậy”, “Tận 1 triệu won cho một chiếc băng đô sao?”, “Đúng là món đồ hot trend”,...
Kim Hee Sun vốn được xem là “nữ hoàng băng đô” của màn ảnh Hàn, khi từng khiến món phụ kiện này trở thành trào lưu nhờ nhan sắc đỉnh cao và khí chất sang trọng trong hàng loạt bộ phim đình đám. Từ những vai diễn thanh thuần, nữ tính đến hình tượng sang trọng, quyền lực, cô luôn khéo léo biến chiếc băng đô thành điểm nhấn thời trang, khiến khán giả và người hâm mộ thi nhau săn lùng. Nhiều người cho rằng, đây chính là trường hợp điển hình cho câu “lụa đẹp vì người”.
Nguồn: Nate
