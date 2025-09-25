Nếu có 1% rủi ro 'lỡ hẹn' nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam...

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam lần thứ ba - năm 2025 (VWAS) 2025, diễn ra chiều 25/9, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc nhận định, Việt Nam bước vào năm 2025 với những chuyển mình quan trọng về thể chế và điều hành.

Mục tiêu tăng trưởng GDP 8,3 - 8,5% được xác định là tham vọng nhưng có cơ sở, khi chính sách tài khóa và tiền tệ đang được điều hành linh hoạt, mở rộng để hỗ trợ tối đa cho phục hồi và tăng trưởng, song hành cùng quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng bền vững.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Hàng loạt quyết sách quan trọng đã và đang được triển khai để kích hoạt động lực mới của nền kinh tế. Trong đó, một điểm nhấn được bà Ngọc nêu rõ là định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, các bộ, ngành đang khẩn trương hoàn thiện 8 nghị định hướng dẫn, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế, nhằm tạo nền tảng cạnh tranh dài hạn.

Cách tiếp cận khi xây dựng các nghị định là tuân thủ theo chuẩn mực quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để trung tâm tài chính quốc tế phát triển và cạnh tranh dài hạn với các trung tâm trong khu vực và trên thế giới.

“Mục tiêu không chỉ hình thành những khu tài chính hiện đại, mà quan trọng hơn là kết nối sâu rộng mạng lưới tài chính Việt Nam với khu vực và thế giới, từng bước khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

Bộ Tài chính vừa có chuyến công tác từ ngày 14-21/9, xúc tiến, kết nối đầu tư tại Anh và Italia, nhằm thúc đẩy đầu tư trực tiếp và gián tiếp vào thị trường Việt Nam. Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) - cho biết, chuyến công tác đã thành công vượt mong đợi, ghi nhận sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư toàn cầu.

Trong khuôn khổ chuyến đi, Bộ Tài chính tổ chức diễn đàn thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam với sự tham dự của hơn 200 nhà quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư quốc tế cũng thực hiện hơn 100 cuộc trao đổi nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư lâu dài tại Việt Nam.

Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch UBCKNN.

Về vấn đề nâng hạng thị trường, ông Hải nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc kiến tạo môi trường đầu tư thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài .

Theo đánh giá của Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) và FTSE Russell, chưa từng có quốc gia nào, có sự tham gia trực tiếp từ cấp cao nhất - Chính phủ, Bộ Tài chính đến cơ quan quản lý thị trường, thực thi chính sách rõ ràng, nhằm tạo thuận lợi cho nhà đầu tư quốc tế tham gia thị trường. Ông Hải cũng chia sẻ thêm, các tổ chức quốc tế bày tỏ tin tưởng vào tiến trình cải cách thị trường chứng khoán Việt Nam.

FTSE Russell sẽ công bố kết quả xét nâng hạng thị trường Việt Nam vào ngày 8/10.

Liên quan khả năng nâng hạng trong kỳ đánh giá tới, bà Đỗ Minh Trang - Giám đốc Phòng phân tích và chiến lược thị trường, Chứng khoán ACB (ACBS) - cho rằng, nếu có rủi ro 1% chưa thực hiện được mục tiêu trong năm nay, ảnh hưởng chỉ mang tính tâm lý. Bởi thực tế, từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã bán ròng khoảng 3 tỷ USD, nhưng phần lớn đến từ các thương vụ thoái vốn theo chu kỳ.

Nếu nhìn dài hơn 10-15 năm, nhiều quỹ đầu tư và nhà đầu tư chiến lược tham gia từ rất sớm cũng đã đến giai đoạn tất yếu phải rút vốn. Việc này, theo bà Trang là bình thường và sẽ mở ra dư địa cho dòng vốn mới tham gia. Do đó, dòng tiền ngoại khó bị ảnh hưởng nhiều, ngay cả khi Việt Nam lỡ hẹn với nâng hạng lần này.