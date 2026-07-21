Nếu có ngày bạn chán nản định bỏ cuộc, hãy nhớ trên đời có một người đàn ông tên Jonny Kim

Bạn có thể sống được bao nhiêu cuộc đời trong một kiếp người ngắn ngủi? Với hầu hết chúng ta, chạm đến đỉnh cao của một sự nghiệp đã là thành tựu cả đời. Nhưng với Jonny Kim, ông đã sống tới ba cuộc đời hoàn toàn khác biệt và đều chạm tới đỉnh cao chói lọi của từng lĩnh vực: một lính đặc nhiệm SEAL nhận huân chương danh giá trên chiến trường Iraq, một bác sĩ y khoa tốt nghiệp Đại học Y Harvard, và một phi hành gia NASA chinh phục khoảng không vũ trụ.

"Anh ấy có thể hạ gục bạn rồi lại cứu sống bạn. Và làm tất cả những điều đó ngay ngoài không gian.”

Jonny Kim có thể không phải là tỷ phú giàu nhất hành tinh, cũng không phải là nhà khoa học xuất sắc nhất mọi thời đại, nhưng câu chuyện của ông đã trở thành một biểu tượng phi thường về giới hạn của con người, sự kiên cường vượt qua nghịch cảnh và tinh thần phụng sự dấn thân.

Tuổi thơ giông bão và bước ngoặt sinh tử

Jonathan Yong Kim sinh năm 1984 tại Los Angeles, California, trong một gia đình nhập cư người Hàn Quốc. Mặc dù sở hữu một hồ sơ thành tích khiến cả thế giới kinh ngạc, ít ai biết rằng tuổi thơ của ông lại chìm trong nỗi sợ hãi và bạo lực gia đình. Bố của ông là một người đàn ông nghiện rượu, thường xuyên đánh đập vợ con và biến ngôi nhà thành một môi trường căng thẳng, u tối. Jonny Kim từng chia sẻ rằng khi còn là một đứa trẻ, ông vô cùng nhút nhát, thiếu tự tin và luôn sống trong trạng thái lo âu thường trực.

Năm 2018, trong một cuộc phỏng vấn với tập san Annals of Emergency Medicine, Kim mô tả bản thân là "điển hình của một đứa trẻ trầm tính và cực kỳ thiếu tự tin".

Cột mốc bi kịch và cay đắng nhất xảy ra vào tháng 2 năm 2002, khi người bố dùng súng đe dọa cả gia đình. Sau một cuộc đối đầu căng thẳng với lực lượng chức năng, bố của ông đã bị cảnh sát bắn hạ trên gác mái. Bi kịch gia đình này đã để lại nỗi đau hằn sâu, nhưng đồng thời cũng thổi bùng trong lòng Jonny Kim một khao khát mãnh liệt về việc tự quyết định cuộc đời mình, vượt lên trên hoàn cảnh và bảo vệ những người xung quanh.

Từ chiến trường nảy lửa đến giảng đường Harvard

Ngay sau khi tốt nghiệp Trường Cấp ba Santa Monica vào năm 2002, Jonny Kim quyết định gia nhập Hải quân Mỹ.

Kim đã tìm hiểu và quyết định trở thành đặc nhiệm SEAL ở tuổi 16. Ông đầu tư những năm trung học còn lại của mình để rèn luyện thể chất cho sự khắc nghiệt của quá trình huấn luyện Chiến tranh Đặc biệt. Về quyết định này, Kim nói, "Gia nhập Hải quân là quyết định đúng đắn nhất mà tôi từng đưa ra trong đời vì nó đã biến đổi tôi hoàn toàn từ cậu bé sợ hãi, không có ước mơ nào thành một người bắt đầu tin tưởng vào bản thân mình."

Ông vượt qua chương trình huấn luyện khắc nghiệt bậc nhất thế giới để trở thành thành viên của lực lượng đặc nhiệm SEAL Team 3. Được điều động đến chiến trường Ramadi, Iraq, ông đảm nhiệm nhiều vai trò như lính bắn nhắm, điều hướng viên, trinh sát và y tá chiến trường.

Ông đã tham gia hơn 100 cuộc đụng độ vũ lực trực tiếp, kề vai sát cánh cùng những đồng đội nổi tiếng như Marc Alan Lee và Michael A. Monsoor. Sự dũng cảm giải cứu nhiều binh sĩ bị thương dưới hỏa lực dữ dội của kẻ thù đã giúp ông nhận được Huân chương Sao bạc và Huân chương Sao đồng.

Trải nghiệm cận kề cái chết và chứng kiến đồng đội hy sinh trên chiến trường đã trở thành bước ngoặt đưa Jonny Kim sang một con đường mới. Quyết tâm học tập để cứu người, ông đăng ký chương trình đào tạo sĩ quan, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Toán học tại Đại học San Diego năm 2012, sau đó thi đỗ vào Đại học Y Harvard. Đến năm 2016, ông nhận bằng Bác sĩ Y khoa và tiếp tục hoàn thành chương trình thực tập y khoa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts và Bệnh viện Brigham and Women's.

Chinh phục không gian

Khi đang theo học tại Trường Y Havard, Kim đã gặp gỡ và được truyền cảm hứng bởi nhà du hành vũ trụ – bác sĩ Scott E. Parazynski để đăng ký làm ứng viên phi hành gia. Lần "đổi ước mơ" này vẫn thành công như mọi khi, và thậm chí còn rực rỡ hơn nữa

Năm 2017, Jonny Kim vượt qua hơn 18.000 ứng viên để trở thành một trong 12 người được NASA lựa chọn vào Nhóm Phi hành gia số 22. Không dừng lại ở đó, ông hoàn thành thêm các khóa huấn luyện bay của Hải quân để trở thành nhân sự hiếm hoi đạt cùng lúc hai danh hiệu bác sĩ phẫu thuật bay và phi công hải quân.

Ông đã hoàn thành sứ mệnh kéo dài 245 ngày ngoài không gian trên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS với vai trò kỹ sư chuyến bay thuộc Expedition 72/73, trực tiếp tham gia hàng loạt nghiên cứu y sinh học và thử nghiệm công nghệ hiện đại.

Bài học về bản lĩnh và tinh thần cống hiến

Trong bài phát biểu trước hơn 9.000 cựu sinh viên tại Ngày hội Cựu sinh viên Harvard, Jonny Kim đã chia sẻ những góc khuất tâm lý và thông điệp sâu sắc về cuộc đời. Ông cảnh báo về sự nguy hiểm của huyền thoại "người hùng cô độc" mà ông từng ngưỡng mộ thời thơ ấu. Ông nhấn mạnh rằng trong những môi trường khắc nghiệt nhất, từ chiến trường nảy lửa cho đến khoảng không vũ trụ, sự sinh tồn và thành công luôn đòi hỏi niềm tin tuyệt đối vào đồng đội: "Dù bạn đang dựa vào người lính thủy quân lục chiến bên cạnh mình trong một cuộc đấu súng, người y tá trong phòng cấp cứu, hay các đồng đội trong chân không của vũ trụ, sự sinh tồn đòi hỏi sự tin tưởng tuyệt đối vào người khác. Sức mạnh thực sự nằm ở việc nhận ra rằng bạn không thể làm điều này một mình."

Hành trình cuộc đời của Jonny Kim mang đến những bài học sâu sắc về sự kiên cường và khả năng tái định hình bản thân. Bài học đầu tiên chính là việc không để quá khứ hay hoàn cảnh xuất thân định nghĩa tương lai. Xuất phát điểm từ một gia đình bạo lực và nỗi sợ hãi tột cùng, ông không chọn cách đổ lỗi cho số phận hay sa ngã, mà chuyển hóa nỗi đau thành nguồn năng lượng hành động để vươn lên.

Phi hành gia Jonny Kim đã sống một cuộc đời cho chúng ta thấy giới hạn là không có giới hạn

Bài học thứ hai là tinh thần học tập suốt đời và tâm thế không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Sau khi đạt được đỉnh cao ở một lĩnh vực khốc liệt như lính đặc nhiệm SEAL, Jonny Kim sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu ở vai trò một sinh viên y khoa, rồi tiếp tục dấn thân vào lĩnh vực hàng không vũ trụ đầy thách thức. Việc dám bước ra khỏi vùng an toàn và dốc toàn lực cho những mục đích lớn lao hơn là chìa khóa giúp ông liên tục phá vỡ các giới hạn của bản thân.

Bài học thứ ba và cũng là giá trị cốt lõi trong mọi hành động của Jonny Kim chính là tinh thần phụng sự. Mọi quyết định lớn trong đời ông, từ việc cầm súng bảo vệ đồng đội, cầm dao mổ cứu người cho đến việc dấn thân vào không gian để phục vụ khoa học, đều xuất phát từ mong muốn cống hiến cho cộng đồng và xã hội. Sự khiêm tốn cùng tinh thần trách nhiệm cao độ của ông là minh chứng cho thấy thành công thực sự không nằm ở những danh xưng hay huy hiệu, mà nằm ở giá trị và tác động tích cực mà một cá nhân có thể mang lại cho thế giới.