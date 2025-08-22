Newstarland đại lý F1 phân phối chính thức dự án La Tiên Villa

Với vai trò Đại lý F1 phân phối chính thức dự án, NewstarLand quyết tâm mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư cơ hội hiếm có sở hữu "di sản độc bản" giữa trung tâm tăng trưởng mới của Nha Trang.

Tuyệt tác bất động sản hạng sang ven vịnh Nha Trang

Nép mình giữa một bên là biển xanh ngọc bích, một bên là núi non hùng vĩ, sự hiện diện của La Tiên Villa không chỉ mang hình hài khu villa hạng sang mà còn là biểu tượng sống mới của giới tinh hoa nơi vịnh Nha Trang.

Sở hữu vị trí kim cương nằm trên trục Trần Phú nối dài, La Tiên Villa là khu nhà giàu compound đầu tiên trong nội đô phường Bắc Nha Trang, đồng thời cũng là dự án hạng sang đầu tiên gắn liền bến du thuyền quốc tế. Mỗi căn villa đều được "may đo" để trở thành một không gian sống chuẩn resort.

La Tiên Villa cung cấp 668 căn villa biệt lập hai mặt tiền với 6 loại hình, 8 layout và 6 phong cách mặt ngoài khác nhau, do các đơn vị thiết kế quốc tế tư vấn. Tất cả sản phẩm có hai mặt tiền, được bàn giao nội thất đồng bộ Home Living gồm phòng khách, bếp, vườn, hồ bơi theo phong cách Modern Wabi Sabi. Đây là nơi chủ sở hữu không chỉ tận hưởng đặc quyền sống xanh – riêng tư – biệt lập mang giá trị sống tinh hoa mà còn sở hữu một tài sản tích lũy giá trị theo năm tháng được bảo chứng bởi chủ đầu tư KDI Holdings.

Khu nhà giàu compound đầu tiên trong nội đô phường Bắc Nha Trang kiến tạo đặc quyền sống xanh – riêng tư – biệt lập

KDI Holdings là doanh nghiệp đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực trong đó có bất động sản. Dấu ấn riêng tạo nên sức hút cho sản phẩm bất động sản của KDI Holdings là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa đặc sắc và tiêu chuẩn quốc tế đẳng cấp khi đồng hành cùng những tên tuổi đối tác hàng đầu thế giới. Đơn cử có thể kể đến những cái bắt tay chiến lược cùng: Tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới Meliá Hotels International, nhà phát triển bất động sản quốc tế Masterise Homes, tập đoàn xây dựng hàng đầu Hàn Quốc Hyundai E&C, nhà thầu xây dựng uy tín hàng đầu Việt Nam Coteccons…

Với tâm huyết kiến tạo La Tiên Villa trở thành biểu tượng bất động sản hạng sang kiểu mẫu tại Nha Trang, Tập đoàn KDI Holdings đã hợp tác cùng Masterise Homes. Trong vai trò đồng phát triển dự án, Masterise Homes sẽ cùng KDI Holdings định hình ý tưởng kiến trúc, định hướng lựa chọn vật liệu các hạng mục bàn giao đến tư vấn thiết kế hệ tiện ích toàn diện từ tiện ích trong nhà, ngoài trời, khu vực công cộng của La Tiên Villa, cam kết mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội với giá trị bền vững.

NewstarLand đồng hành cùng nhà đầu tư chinh phục đặc quyền thượng lưu

Đón vận hội phát triển mới, Nha Trang đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành đô thị biển đáng sống hàng đầu Việt Nam và khu vực. Sau định hướng phát triển thành trung tâm hành chính mới của duyên hải Nam Trung Bộ, thành phố tiếp tục hưởng lợi từ động lực du lịch, kinh tế biển và năng lượng xanh.

Đặc biệt, khu vực phía Bắc Nha Trang đang nổi lên như một cực tăng trưởng mới, thu hút mạnh mẽ cư dân tinh hoa và giới đầu tư chiến lược. Với hạ tầng hoàn thiện, quỹ đất dồi dào cùng tiềm năng bứt phá, Bắc Nha Trang được đánh giá sẽ là tâm điểm của chu kỳ phát triển tiếp theo, mở ra cơ hội gia tăng giá trị mạnh mẽ cho La Tiên Villa.

Trong vai trò Đại lý F1 phân phối chính thức dự án, NewstarLand sẵn sàng mang tới cho khách hàng những đặc quyền hấp dẫn từ những chính sách bán hàng ưu việt và sự đồng hành của đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, tận tâm.

Với hơn 12 năm phát triển, 30 văn phòng và gần 1.000 nhân sự trên khắp cả nước, NewstarLand hiện là thương hiệu uy tín gắn bó cùng nhiều chủ đầu tư hàng đầu như Vinhomes, Sun Group, Ecopark, MIK Group… Với chiến lược kinh doanh bài bản, đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và am hiểu thị trường, NewstarLand luôn khẳng định vị thế đại lý đồng hành chiến lược "tin – tín – tầm" của các "ông lớn".

NewstarLand tự hào là cầu nối đưa dòng sản phẩm tiềm năng đến với khách hàng xứng tầm

Sự kết hợp giữa vị trí đắc địa, cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, kiến trúc độc bản cùng bảo chứng từ tên tuổi chủ đầu tư KDI Holdings, đồng phát triển dự án là Masterise Homes, đơn vị đơn vị phân phối F1 NewstarLand đã tạo nên bệ phóng sẵn sàng đưa La Tiên Villa bứt phá trên thị trường bất động sản giai đoạn nước rút nửa cuối năm. Dự án không chỉ là chốn an cư thượng lưu mà còn là tài sản truyền đời, cơ hội đầu tư hấp dẫn giữa trung tâm kinh tế – du lịch đang tăng trưởng mạnh mẽ của Khánh Hòa.

Khách hàng quan tâm La Tiên Villa, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Phát triển Thương mại BĐS NewstarLand

Website: https://newstarland.com

Trụ sở chính: CT1 – Ecogreen City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Liệt, Hà Nội

Văn phòng miền Bắc

- Ocean Park 1: SH01-08, Dự án Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Hải Phòng 1: HP-173 Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- Hà Nam: Đường Lê Công Thanh, Tổ dân phố Đinh Tràng, Phường Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam

Văn phòng miền Trung

- Thanh Hóa: Văn phòng quảng trường biển, Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

- Đà Nẵng: Tầng trệt Tòa TP Building - 268 Đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

- Nha Trang: 11.22 KĐT Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Văn phòng miền Nam

- Sài Gòn: Số 218, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố HCM

- Hà Tiên: VPBH Hà Tiên - Dự Án New Vegas - Lô A5, KĐT mới Hà Tiên, Đường 6, KP2, Phường Pháo Đài, Thành Phố Hà Tiên, Kiên Giang