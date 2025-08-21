NewstarLand khai trương chi nhánh Nha Trang: Khai phá tiềm năng đầu tư mới

Dấu ấn mới tại thành phố biển Nha Trang

Chi nhánh mới của NewstarLand tọa lạc tại số 11.22 đường Thích Quảng Đức, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, TP. Nha Trang. Văn phòng được đầu tư hiện đại với quy mô lên tới 200 nhân sự, hứa hẹn trở thành điểm hội tụ của đội ngũ chuyên viên kinh doanh tinh nhuệ và là trung tâm kết nối chiến lược tại miền Trung.

Lễ khai trương có sự tham dự của Ban lãnh đạo NewstarLand, đại diện các đối tác chiến lược và đông đảo đội ngũ nhân viên. Đây không chỉ là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong hành trình 12 năm của Tập đoàn, mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các chủ đầu tư và đại lý lớn tại thị trường giàu tiềm năng Nha Trang.

Phát biểu tại sự kiện, đại diện NewstarLand khẳng định: "Việc mở chi nhánh Nha Trang là bước đi chiến lược nhằm đón đầu cơ hội tăng trưởng của thị trường bất động sản miền Trung, đồng thời mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, tiềm năng sinh lời bền vững."

Với những thành công và dấu ấn đã đạt được tại các thị trường trọng điểm như Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc… NewstarLand kỳ vọng Nha Trang sẽ trở thành thị trường tiềm năng tiếp theo. Thành phố biển năng động với lợi thế du lịch, hạ tầng và dòng vốn đầu tư ngày càng sôi động đang là "miền đất hứa" cho cả doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

12 năm khẳng định uy tín

Trải qua 12 năm hình thành và phát triển, NewstarLand đã vươn lên trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu Việt Nam. Với hệ thống 29 văn phòng trên toàn quốc, hàng nghìn nhân sự chuyên nghiệp cùng năng lực triển khai hiệu quả, thương hiệu NewstarLand đã và đang đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư lớn trong việc đưa các sản phẩm bất động sản chất lượng đến tay khách hàng.

Là đối tác chiến lược uy tín của các tập đoàn hàng đầu như Vingroup, Sun Group, Ecopark, Masterise Homes…, NewstarLand không chỉ phân phối thành công hàng loạt dự án tầm cỡ mà còn góp phần tạo nên giá trị bền vững cho thị trường. Sự khác biệt lớn nhất của NewstarLand đến từ chiến lược phát triển lấy khách hàng làm trung tâm, cam kết mang lại trải nghiệm đầu tư an toàn, minh bạch và hiệu quả.

Đội ngũ nhân sự NewstarLand tại văn phòng Nha Trang - lực lượng nòng cốt trong chiến lược phát triển khu vực

Hiểu rõ con người là yếu tố cốt lõi, NewstarLand không ngừng đầu tư vào công tác đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự. Tập đoàn chú trọng xây dựng lực lượng "tinh và minh", vừa có chuyên môn sâu, vừa có tư duy chiến lược và đạo đức nghề nghiệp. Thông qua các khóa đào tạo chuyên sâu, chương trình khảo sát thực địa (site tour) cùng với các hoạt động văn hóa nội bộ, NewstarLand từng bước phát huy giá trị cốt lõi và lan tỏa văn hóa doanh nghiệp đến từng thành viên.

Tầm nhìn và kỳ vọng tại thị trường trọng điểm

Trong bối cảnh bất động sản miền Trung đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ, sự hiện diện của NewstarLand tại Nha Trang được xem là bước đi chiến lược nhằm nắm bắt cơ hội và đón đầu xu hướng phát triển. Văn phòng mới không chỉ giúp khách hàng tiếp cận nhanh hơn với những sản phẩm bất động sản chất lượng, mà còn góp phần gia tăng sức hút cho thị trường địa phương.

Chi nhánh Nha Trang được kỳ vọng trở thành trung tâm phân phối bất động sản trọng điểm tại miền Trung

Mục tiêu của NewstarLand tại Nha Trang không chỉ dừng lại ở việc phân phối sản phẩm, mà còn hướng đến việc trở thành cầu nối chiến lược giữa các chủ đầu tư uy tín và khách hàng, đồng thời đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thành phố biển. Tập đoàn đặt kỳ vọng sẽ mang đến những dự án đẳng cấp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị, đồng thời tạo nên những cơ hội đầu tư sinh lời hấp dẫn cho khách hàng.

Với nền tảng hơn 12 năm kinh nghiệm, hệ thống phân phối chuyên nghiệp cùng đội ngũ nhân sự chất lượng, NewstarLand tin tưởng chi nhánh Nha Trang sẽ nhanh chóng ghi dấu ấn, trở thành điểm sáng mới của tập đoàn. Từ thành phố biển năng động này, NewstarLand hướng tới mục tiêu kiến tạo giá trị bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của bất động sản miền Trung nói riêng và thị trường Việt Nam nói chung.

Trụ sở chính

Tòa CT1 - Eco Green City, 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội

Văn phòng miền Bắc

- Phía Tây Hà Nội: A16-NV6, Geleximco A, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội

- Đan Phượng: SN A3-13 KĐT Cổng Chung, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

- Ocean Park 1: SH01-08, Dự án Khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Hà Nội

- Hải Phòng 1: HP-173 Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Thủy Nguyên, Hải Phòng

- Quảng Ninh: Kiot 5C4B-E145

- Hà Nam: Đường Lê Công Thanh, Tổ dân phố Đinh Tràng, Phường Lam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam

Văn phòng miền Trung

- Thanh Hóa: Văn phòng quảng trường biển, Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

- Đà Nẵng: Tầng trệt Tòa TP Building - 268 Đường 30/4, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng

- Nha Trang: 11.22 KĐT Hà Quang 2, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

Văn phòng miền Nam

- Sài Gòn: Số 218, Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thủ Đức, Thành phố HCM

- Hà Tiên: VPBH Hà Tiên - Dự Án New Vegas - Lô A5, KĐT mới Hà Tiên, Đường 6, KP2, Phường Pháo Đài, Thành Phố Hà Tiên, Kiên Giang