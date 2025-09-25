NewstarLand vinh dự phân phối Vinhomes Green Paradise

Theo thông tin mới công bố, NewstarLand chính thức trở thành đơn vị phân phối cấp 1 dự án Vinhomes Green Paradise từ Chủ đầu tư Vinhomes. Sự kiện đánh dấu mốc son quan trọng thể hiện mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền chặt giữa 2 thương hiệu chủ đầu tư và đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu thị trường. Với NewstarLand việc tiếp tục được Vinhomes "chọn mặt gửi vàng" càng thể hiện uy tín, vai trò dẫn dắt của nhà phân phối đầy tiềm năng trong hệ sinh thái bất động sản.

Với bề dày kinh nghiệm cùng năng lực phân phối chuyên nghiệp, NewstarLand đã đồng hành thành công với nhiều chủ đầu tư danh tiếng trên khắp cả nước, củng cố vị thế là thương hiệu dẫn đầu và đối tác được tín nhiệm bậc nhất trong ngành. Đối với Vinhomes, NewstarLand cũng đã triển khai thắng lợi hàng loạt dự án. Trong đó phải kể đến như dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire tại Hưng Yên.

Trước đó là các dự án; Vinhomes Golden River, Vinhomes Central Park đến Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City... Trên hành trình hơn 12 năm kinh nghiệm phân phối bất động sản, đồng thời là đại lý bán hàng xuất sắc của Vinhomes với các thành tích nổi bật như: Đại lý bán hàng xuất sắc Vinhomes Grand Park - The Rainbown, Đại ký kinh doanh xuất sắc nhất Vinhomes D'capital, Đại lý kinh doanh xuất sắc nhất tòa G1, G2 Vinhomes Green Bay, Đại lý xuất sắc nhất Vinhomes Smart City 2018-2019, Top 2 ĐL xuất sắc nhất Vinhomes Ocean Park 1 tháng 8/2023, Top 1 Vinhomes vùng 2 tháng 5-6/2022, Top 10 sàn giao dịch xuất sắc nhất Việt Nam 5 năm liên tục: 2020, 2021, 2022, 2023, 2024... NewstarLand trở thành lựa chọn tin cây của khách hàng cũng như chủ đầu tư dự án.

Nói về mối quan hệ với Vinhomes, lãnh đạo NewstarLand tự hào cho biết: "Việc tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes tại dự án Vinhomes Green Paradise cho thấy sự tin tưởng của chủ đầu tư đối với năng lực triển khai và hiệu quả phân phối của NewstarLand. Mối quan hệ giữa hai bên không chỉ dừng lại ở hợp tác thương mại, mà đã trở thành nền tảng bền vững giúp các sản phẩm bất động sản chất lượng tiếp cận đúng đối tượng khách hàng và đạt hiệu quả bán hàng cao".

Được biết, NewstarLand ngoài nguồn lực sẵn có đang không ngừng nâng cấp giá trị hiện hữu, khẳng định sức mạnh của đơn vị phân phối số một trên thị trường. NewstarLand hiện nay đang tiếp tục mở rộng quy mô, tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Chiến lược chung, NewstarLand luôn tuân thủ chiến lược "tinh gọn – minh bạch – hiệu quả", đây cũng là kim chỉ nam trong hoạt động vận hành và phân phối để doanh nghiệp noi theo. Việc chủ động đầu tư công nghệ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, đồng thời đảm bảo khách hàng nhận được thông tin chính xác, cập nhật kịp thời.

Để chinh phục thị trường miền Nam, NewstarLand đã mở rộng văn phòng khang trang tại phường An Khánh, TP Hồ Chí Minh (trước sáp nhập phường Thảo Điền, TP Thủ Đức). Văn phòng với sự góp mặt của hơn 200 chuyên viên kinh doanh trẻ trung, năng động sẵn sàng đáp ứng nhu cầu từ thị trường bất động sản khu vực phía Nam.

Trong chiến lược dài hạn, NewstarLand không chỉ tập trung vào khâu phân phối, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành đơn vị đồng hành lâu dài cùng khách hàng. NewstarLand đặc biệt chú trọng đến chất lượng tư vấn, dịch vụ hậu mãi và duy trì kết nối bền vững sau giao dịch. NewstarLand cam kết mang đến các giải pháp đầu tư phù hợp, đồng thời hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình sở hữu bất động sản.

Phối cảnh dự án Vinhomes Green Paradise- siêu đô thị xanh ESG++

Về dự án Vinhomes Green Paradise được xem là đô thị biển biểu tượng tại TP Hồ Chí Minh. Một sản phẩm bất động sản mang đến khát khao chinh phục cho mọi đơn vị phân phối. Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị nghỉ dưỡng biển đẳng cấp quốc tế do Vingroup phát triển, tọa lạc tại Long Hòa – Cần Thạnh, cửa ngõ Đông Nam TP Hồ Chí Minh. Dự án có quy mô 2.870 ha, quy hoạch 5 phân khu chức năng hiện đại, tích hợp sinh thái – nghỉ dưỡng – giải trí – thương mại – công nghệ cao.

Dự án Vinhomes Green Paradise sở hữu hệ tiện ích chuẩn quốc tế: resort, khách sạn 5 sao, trung tâm mua sắm, công viên biển, hồ cảnh quan, bến du thuyền, giao thông đồng bộ. Quy mô cung cấp hơn 48.000 căn thấp tầng và 15.000 căn hộ cao cấp, phục vụ khoảng 230.000 cư dân và đón hơn 10 triệu lượt du khách/năm. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, đã được Thủ tướng phê duyệt, Vinhomes Green Paradise khẳng định giá trị đầu tư vượt trội và tiềm năng phát triển bền vững.

Sự kết hợp giữa NewstarLand và Vinhomes tại dự án Vinhomes Green Paradise khẳng định mối quan hệ khăng khít, bền chặt giữa chủ đầu tư số một thị trường và nhà phân phối hàng đầu.