Nga đạt ngưỡng đột phá mới trong lĩnh vực thế mạnh, tạo ra siêu phẩm "hiếm có khó tìm"

Ngành công nghiệp máy bay không người lái toàn cầu đang chứng kiến một bước ngoặt quan trọng khi ranh giới giữa hiệu năng và chi phí dần được xóa bỏ. Mới đây, các kỹ sư Nga đã công bố nguyên mẫu một chiếc UAV hạng nặng với khả năng vận hành vượt trội nhưng mức giá lại rẻ hơn gấp ba lần so với các đối thủ cùng phân khúc. Bí mật nằm ở việc ứng dụng sâu rộng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ mô phỏng kỹ thuật số ngay từ khâu thiết kế.

Chìa khóa phá vỡ rào cản chi phí

Điểm nhấn lớn nhất của mẫu UAV hạng nặng mới này chính là trọng lượng cất cánh lên tới 750 kg, trong đó tải trọng hữu ích đạt mức 150 kg. Đây là phân khúc "vàng" nhưng lại đang khan hiếm nhất trên thị trường dân dụng hiện nay. Thông thường, việc chế tạo các thiết bị có sức tải lớn như vậy đòi hỏi chi phí linh kiện và nghiên cứu vô cùng đắt đỏ. Tuy nhiên, đội ngũ phát triển tại Equision đã thay đổi cuộc chơi bằng cách thay thế các quy trình truyền thống.

Ông Timur Yenileev, Giám đốc Sản phẩm và Đầu tư của Equision, khẳng định rằng việc cắt giảm 2/3 chi phí so với các sản phẩm tương tự đạt được nhờ ứng dụng công nghệ bồi đắp (in 3D) và các giải pháp dựa trên AI. AI không chỉ hỗ trợ điều khiển mà còn tham gia trực tiếp vào quá trình tối ưu hóa cấu trúc vật liệu, giúp thiết bị nhẹ hơn nhưng vẫn đảm bảo độ bền cơ học cần thiết.

Bên cạnh đó, việc sử dụng bản sao kỹ thuật số và phần mềm mô phỏng nội địa FlowVision đã cho phép các kỹ sư thực hiện hàng nghìn thử nghiệm ảo trên động cơ điện và cánh quạt chính. Điều này giúp rút ngắn chu kỳ thử nghiệm thực tế, giảm thiểu rủi ro sai sót và tiết kiệm hàng triệu USD chi phí nghiên cứu và phát triển.

Mục tiêu phủ sóng hạ tầng

Sự xuất hiện của dòng UAV giá rẻ này được kỳ vọng sẽ giải quyết "cơn khát" vận chuyển tại các khu vực khó tiếp cận. Theo các chuyên gia, tiềm năng lớn nhất của nó nằm ở ba lĩnh vực cốt lõi.

Logistics và kho bãi: Andrey Novikov, kỹ sư trưởng tại Trung tâm Khoa học Vật liệu Kỹ thuật số (Đại học Bauman), nhận định rằng drone hạng nặng có thể tự động hóa việc di chuyển các pallet hàng hóa lớn trong các trung tâm phân phối khổng lồ, điều mà các robot nhỏ hiện nay chưa thể đảm đương.

Khai thác tài nguyên: Tại các mỏ khoáng sản xa xôi, nơi hạ tầng giao thông đường bộ gần như bằng không, việc vận chuyển phụ tùng, thiết bị hoặc nhu yếu phẩm bằng drone là giải pháp tối ưu nhất về thời gian.

Y tế khẩn cấp: Trong các tình huống cứu hộ, khả năng mang theo 150 kg vật tư y tế hoặc thiết bị cứu sinh giúp mẫu octocopter này trở thành "cánh tay nối dài" của các lực lượng phản ứng nhanh.

Mặc dù có những ý kiến trái chiều về cấu hình đa cánh quạt (multi-rotor) so với động cơ đốt trong truyền thống, không thể phủ nhận rằng mô hình này đang tạo ra một phân khúc thị trường mới: vận tải hàng không giá rẻ.

Những "nút thắt" trên lộ trình thương mại hóa toàn cầu

Dù sở hữu lợi thế về giá, con đường từ nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt vẫn còn không ít thách thức. Một trong những rào cản lớn nhất là khung pháp lý và quy định an toàn hàng không dân dụng. Các nhà phát triển đang nỗ lực hoàn tất chứng chỉ đầy đủ vào cuối năm 2026 để có thể chính thức đưa thiết bị vào vận hành thương mại.

Vấn đề kỹ thuật cũng là một bài toán cần lời giải thỏa đáng. Dmitry Kuzyakin, Giám đốc thiết kế của Trung tâm Giải pháp Không người lái tích hợp, chỉ ra rằng chi phí vận hành thực tế vẫn bị ảnh hưởng lớn bởi tuổi thọ của pin lithium (chỉ khoảng 300-500 chu kỳ sạc). Nếu không có sự đột phá về công nghệ lưu trữ năng lượng, drone vẫn sẽ chỉ là sản phẩm ngách thay vì thay thế hoàn toàn các phương tiện vận tải truyền thống.

Tuy nhiên, nhìn vào kinh nghiệm từ thị trường Trung Quốc – nơi drone hạng nặng đã bắt đầu phủ sóng "dặm cuối" trong giao hàng – Nga đang có cơ hội lớn để chiếm lĩnh thị trường nội địa và tiến ra quốc tế nếu giải quyết tốt vấn đề nội địa hóa linh kiện và tối ưu hóa chi phí bảo trì.

Sự ra đời của mẫu drone hạng nặng ứng dụng AI từ các kỹ sư Nga là minh chứng cho thấy công nghệ đang dần làm chủ bài toán chi phí. Dù vẫn còn những tranh luận về hiệu suất năng lượng và rào cản pháp lý, nhưng khả năng tối ưu hóa sản xuất thông qua trí tuệ nhân tạo đã mở ra một chương mới cho ngành hàng không không người lái. Trong tương lai gần, khi những chiếc drone siêu rẻ này cất cánh, chúng không chỉ chở theo hàng hóa mà còn mang theo kỳ vọng về một hệ thống logistics thông minh, linh hoạt và không khoảng cách.