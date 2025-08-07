.t1 { text-align: justify; }

Theo giới truyền thông phương Tây, các thông tin gần đây cho thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối cùng có thể đã vượt qua được sự ngần ngại rõ ràng trong việc áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga.

Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn là liệu chúng sẽ hiệu quả đến đâu và liệu chúng có tạo ra sự khác biệt hay không, đồng thời có thể giúp Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không?

Một nghiên cứu mới của nhà báo Nicholas Fenton trên tạp chí Foreign Policy đã cung cấp câu trả lời và kết quả có thể sẽ không làm hài lòng giới lãnh đạo phương Tây và chính quyền Kiev.

Theo ông Nicholas Fenton, đối mặt với thực tế là Tổng thống Nga Vladimir Putin không thấy cần thiết phải đàm phán nghiêm túc với Kiev ở mức độ áp lực hiện tại, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 04/8 tuyên bố sẽ cho Nga vài ngày để đạt được tiến triển trong việc chấm dứt chiến tranh trước khi áp đặt các biện pháp trừng phạt và có thể là mức thuế quan mới.

Bài báo trên Foreign Policy cho rằng, nếu ông Donald Trump muốn sớm chấm dứt chiến tranh, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể sẽ là cần thiết, nhưng điều đó có thể là không đủ.

Một nghiên cứu gần đây kết luận rằng, ở mức độ trừng phạt và cường độ giao tranh hiện tại, Nga có thể sẽ duy trì được hoạt động quân sự trong ít nhất ba năm tới.

Điều này có nghĩa là, khả năng chiến đấu của Nga hiện đang khá cao và rất khó để Moscow suy kiệt bởi thêm vài lệnh trừng phạt mới.

Trong ba năm rưỡi qua, các nhà phân tích phương Tây đã liên tục đánh giá thấp khả năng phục hồi kinh tế của Nga. Moscow không chỉ duy trì tăng trưởng kinh tế mà còn tái thiết thành công nền kinh tế theo cách ấn tượng với chính sách kinh tế thời chiến.

Tuy nhiên, cũng thật sai lầm khi nói rằng các biện pháp trừng phạt không hiệu quả, nhưng có nhiều cách để cải thiện hiệu quả của chúng. Ông Nicholas Fenton cho rằng, trước tiên cần nghiên cứu những lý do cho khả năng phục hồi kinh tế của Nga, và có một số lý do như vậy.

Vị chuyên gia Mỹ cho rằng, xét trên nhiều góc độ, Moscow vẫn có những điểm yếu và nếu Washington có thể giải quyết chúng, thay vì áp đặt lệnh trừng phạt chỉ vì mục đích trừng phạt, thỏa mãn cái tôi của phương Tây, thì hy vọng gây áp lực hiệu quả lên Moscow sẽ thành hiện thực.

Đố với Moscow, việc chuyển hướng sang con đường quân sự không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn đóng vai trò là một yếu tố thống nhất nhân tâm, với hàng triệu người làm việc không phải vì tiền mà vì lợi ích của đất nước.

Có thể nói rằng, chính quyền của ông Vladimir Putin đã nhận được một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cực tốt và điều này cho đến nay vẫn rất hiệu quả.

Điểm yếu của nền kinh tế Nga vẫn là đỉnh điểm của tình trạng quá nóng và đến giai đoạn tiếp theo là sự hạ nhiệt, những dấu hiệu đầu tiên của tình trạng này đã rõ ràng.

Nỗ lực của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga nhằm kích thích khu vực kinh tế phi quân sự bằng cách giảm lãi suất đã nói lên điều này.

Tác giả của nghiên cứu tin rằng, Moscow cũng cần đạt được một số kết quả nhất định ở Ukraine, những kết quả mang tính định hướng dư luận, cho phép người dân tiếp tục tin tưởng vào thành công và sự cần thiết phải duy trì cuộc chiến này, nếu không mọi thành tựu có thể nhanh chóng tan thành mây khói.

Nếu phương Tây và Kiev có thể gây rắc rối cho nền kinh tế Nga và chặn đứng bước tiến của quân Nga trên chiến trường Ukraine thì họ có thể đánh gục được ý chí quyết tâm của lãnh đạo và người dân nước này. Tuy nhiên, đây cũng là mục đích nhất quán từ trước đến nay Mỹ và các đồng minh vẫn luôn tâm niệm, nhưng đã bao năm rồi họ vẫn không thể làm được điều đó.